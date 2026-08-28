Horia Brenciu, sărbătorit de soția lui. Ce declarație de dragoste i-a făcut Alice Dumitrescu: „Cel mai frumos și cel mai bun”

Horia Brenciu a împlinit 54 de ani, iar soția lui, Alice Dumitrescu, alături de care formează un cuplu solid și de lungă durată, i-a făcut o declarație de dragoste publică.

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  de  ELLE.ro
Horia Brenciu și Alice Dumitrescu
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Pe 27 august, Horia Brenciu a împlinit 54 de ani. Artistul a primit o mulțime de urări superbe de ziua lui de naștere, însă, cu siguranță, cea care a atras atenția fanilor a fost cea făcută de soția lui, Alice Dumitrescu. 

Mesajul transmis de Alice Dumitrescu pentru soțul ei, Horia Brenciu

Horia Brenciu și partenera lui, Alice Dumitrescu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut în 1995 la TVR și s-au căsătorit în 2014. Au împreună o fiică, pe nume Mina, iar producătoarea TV mai are două fete, pe Andreea și pe Maria. De asemenea, artistul și soția lui mai au un băiat, Toma, pe care l-au adoptat.

Pe Instagram, Alice Dumitrescu a împărtășit câteva imagini în care apare în ipostaze tandre cu soțul ei, Horia Brenciu. Fotografiile au fost însoțite de o declarație de dragoste emoționantă cu ocazia aniversării artistului. 

„Cel mai frumos și cel mai bun! La mulți ani, dragostea mea!”

Horia Brenciu, detalii inedite despre căsnicia cu Alice Dumitrescu

Acum ceva timp, artistul a dezvăluit detalii inedite despre relația cu soția lui, care nu a fost lipsită de situații tensionate sau gelozie. Horia Brenciu a dezvăluit că el și Alice Dumitrescu au reușit să își rezolve problemele, iar relația lor a devenit și mai puternică.

„Deși gelozia n-a lipsit din relația noastră, am reușit să-i venim de hac de fiecare dată. Și cred că asta ne-a făcut și mai puternici”, a spus Horia Brenciu pentru viva.ro

„Orice secundă, oră sau zi trecute cu o stare de supărare sunt pierdute. Drept pentru care, orice disensiune am avea, nu-mi permit să pierd vremea. Eu sunt cel care lasă garda jos. E una dintre calitățile bărbatului perfect…”

Cât despre secretul relației lor, Horia Brenciu a precizat că el și soția lui au parte de momente de bucurie și râd foarte mult împreună, fiind o atmosferă relaxată. Totodată, ei nu neglijează timpul petrecut în doi, motiv pentru care aleg să plece, uneori, în vacanțe de cuplu.

„Râdem ca proștii în fiecare zi! Cred că oamenii nu mai sunt interesați să repare nimic. Nu cred că mai au răbdare. Nu mai repară nici televizoare, mașini de spălat, stilouri. Cumpără unele noi. Așa se comportă și în relații…”, a mai spus artistul.

„Mergem și singuri… Avem o vacanță pe an în care mergem precum guguștiucii. (zâmbește) Ne cam ceartă copiii, dar asta-i regula…”

Cum s-au cunoscut artistul și partenera sa de viață

Horia Brenciu a vorbit într-un interviu despre relația pe care o are cu soția lui, Alice Dumitrescu. Artistul a dezvăluit cum a început, de fapt, povestea lor de dragoste. Inițial, au fost prieteni apropiați, iar ulterior legătura dintre ei a evoluat.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, ‘Sarabanda, la TVR, ‘Asul din mânecă, la Național TV, și filmul serial ‘Om sărac, om bogat, la PRO TV. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat”, a spus Horia Brenciu pentru revista VIVA!

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Foto: Instagram

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