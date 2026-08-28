Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, după cum a confirmat Palatul Regal.

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  . Actualizat 28.08.2026, 10:46,  de  ELLE.ro
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, după cum a confirmat Palatul Regal. Dispariția acestuia duce la succesiunea la tron ​​a fiului său, Haakon, care a fost în centrul unor controverse după ce soția lui, Mette-Marit, a fost asociată cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

„Cu profundă tristețe anunțăm că Majestatea Sa, Regele Harald, a decedat astăzi. Regele Harald a murit în pace la Spitalul Universitar din Oslo, vineri, 28 august, la ora 6:35”, a transmis Palatul Regal în cadrul unui comunicat.

Cu o zi înainte, Palatul Regal a anunțat că starea de sănătate a Regelui Harald al V-lea al Norvegiei s-a deteriorat și că acesta se află într-o stare „extrem de gravă”, ceea ce i-a determinat pe soția sa, Regina Sonja, și pe prințul moștenitor Haakon, care acționa deja ca regent, să anuleze angajamentele, conform The Guardian. El era tratat la Spitalul Universitar din Oslo din data de 17 august pentru anemie hemolitică, o afecțiune cauzată de o distrugere anormal de rapidă a globulelor roșii din organism.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. În anul 2003, acesta a fost operat de cancer la vezică și i s-a montat un stimulator cardiac în 2024. În ciuda afecțiunilor sale medicale, nu a luat niciodată în considerare abdicarea, spunând că a depus un jurământ pe viață în fața parlamentului norvegian.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, se va întâlni cu noul rege, Haakon al VIII-lea, la palat vineri seară, a anunțat guvernul. Steagurile de la palat au fost coborâte în bernă, iar clopotele bisericilor din toată țara vor bate la prânz.

„Cu profundă tristețe am primit vestea că Majestatea Sa Regele Harald al V-lea a murit”, a declarat Jonas Gahr Støre. „O întreagă națiune este în doliu, iar poporul norvegian are un profund sentiment de recunoștință pentru o viață lungă în slujba Norvegiei. Timp de peste trei decenii ca monarh, Harald al V-lea a demonstrat o credință neclintită în poporul norvegian. Ne-a ajutat să vedem ce e mai bun în noi înșine – și unii în alții.”

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a fost primul prinț moștenitor al coroanei născut în Norvegia, se afla în ordinea succesiunii la tronul britanic și a fost vărul Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În calitate de rege, Harald a fost și conducătorul Bisericii Norvegiei.

Moartea Regelui Harald al V-lea al Norvegiei a survenit în centrul unui scandal major în ceea ce privește familia regală a Norvegiei. În luna ianuarie, documentele publicate de Departamentul pentru Justiție de la Washington au arătat că Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, a avut conversații cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Discuțiile lor au avut loc între 2011 și 2014, mult timp după condamnarea acestuia. 

În urma unei declarații transmise ulterior, Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, a dezvăluit că regretă prietenia sa cu Jeffrey Epstein și și-a cerut scuze pentru „situația în care am pus familia regală, în special regele și regina.”

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Foto: Profimedia

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