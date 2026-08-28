Alexandru Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, se căsătorește la doi ani de la divorțul de actriță. Cine este și cum arată logodnica lui: „Avem cununia în octombrie”

Anunțul despărțirii celor doi, făcut în vara lui 2024 pe rețelele de socializare, a fost unul discret, Maria Popovici și Alexandru Minculescu menționând că preferă să păstreze intimitatea acestui subiect și să evite comentariile detaliate. Acum, Mincu a anunțat că urmează să se recăsătorească.

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  de  Andreea Ilie
Alexandru Minculescu și logodnica lui (3)
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Maria Popovici și Alexandru Minculescu formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton, cei doi fiind căsătoriți de șase ani și având numeroase apariții împreună la emisiunile de umor, dar și pe internet.

Alexandru Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, se căsătorește

Anunțul despărțirii celor doi, făcut în vara lui 2024 pe rețelele de socializare, a fost unul discret, Maria Popovici și Alexandru Minculescu menționând că preferă să păstreze intimitatea acestui subiect și să evite comentariile detaliate.

„Salutare! Relația noastră s-a încheiat acum ceva timp de comun acord dar am ales să nu facem asta public, pentru că nu considerăm că privește pe cineva. Se pare că vrei nu vrei, dacă ești persoană publică trebuie să faci un anunț, mai ales după ce ți-ai expus relația așa mult timp. Ne-ar plăcea să vă rugăm să ne respectați dreptul la intimitate, dar știm și noi ca e aproape imposibil, așa că vă anunțăm că nu vom discuta vreodată subiectul în spațiul public. Mulțumim!”, au scris atunci cei doi pe rețelele de socializare.

De atunci, atât Maria Popovici, cât și Alexandru Minculescu și-ar refăcut viețile personale. Actrița, care a trecut și printr-o transformare fizică impresionantă, are o relație de aproape un an și jumătate, dezvăluind adesea imagini cu partenerul ei pe rețelele de socializare.

Și Alexandru Minculescu dezvăluie adesea fotografii cu noua lui parteneră pe internet, iar acum a surprins cu anunțul că s-a logodit, iar cununia civilă va avea loc chiar în această toamnă.

„Am cerut-o în februarie, când a fost ultima zi de ninsoare puternică. Eu aveam inelul comandat, am luat diamantul de la o licitație, de la o casă de bijuterii. Când a fost gata, că era făcut pe comandă, nu mai aveam răbdare, pentru că voiam să o cer undeva pe o plajă, la mare, la soare. Am zis: ‘Băi, e ok, ninge ca-n povești. Hai să fie acum, că nu mai pot să stau cu inelul ăsta ascuns.’ Vorbisem noi de ceva timp, pentru că voiam să ne facem familie, copii, să ne căsătorim. Și eu am vrut să fie o cerere în căsătorie cum trebuie. Aveam niște prieteni care au o casă de bijuterii de-astea, fac tot felul de chestii pe comandă. M-am dus, am vorbit cu ei, să fie cu diamant. Nu știu ce fel de diamant, mi-au explicat ei. Și asta a fost. Ea nu își dorea ceva anume. Nu este deloc în zona asta materialistă sau să pună preț pe chestii. Dar am vrut eu să fie un inel de logodnă cum trebuie”, a mărturisit actorul pentru Cancan.ro.

În cadrul aceluiași interviu, el a dezvăluit că relația cu logodnica lui durează de doi ani, deci probabil cei doi s-au cunoscut la scurt timp după divorțul de Maria Popovici.

„Având în vedere că, în trecut, viața mea personală și intimă a fost foarte publică, am considerat că e un pic mai bine ca unele lucruri de genul ăsta să rămână pentru tine, știi? Îmi doream intimitate. (…) Avem cununia în octombrie anul ăsta, civilă, iar nunta o să fie la anul”, a mai spus el pentru sursa citată.

În ceea ce o privește pe logodnica lui, actorul a dezvăluit că aceasta nu face parte din lumea divertismentului, dar este model part-time.

„Nu este din showbiz. Lucrează într-o corporație, este și model, dar n-a vrut să fie model full-time. Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, a mai zis el pentru sursa citată.

Maria Popovici, dezvăluiri despre viața ei după divorț

Maria Popovici, cunoscută pentru stilul său umoristic inconfundabil, a vorbit deschis despre viața personală în cadrul unui podcast găzduit de Jorge.

În timpul discuției, Maria a mărturisit că, de-a lungul vieții, a avut doar două relații serioase, iar perioada de după divorț a reprezentat o schimbare majoră pentru ea.

„Am avut o relație în liceu, de la 16 ani, până la 19 ani și jumătate. Și după am intrat într-o relație cu Mincu. Am fost de la 19 ani și jumătate, până acum șase luni. În momentul acestui podcast se fac șase luni de când ne-am despărțit. E pentru prima oară în viața mea când eu sunt o femeie single. Și descopăr tot felul de lucruri noi. Îmi bubuie creierașul, efectiv. E ciudat. Singurele dăți când pot să zic că am mai avut tot felul de experiențe a fost în adolescență. Și atunci ești prea puștan, sunt alt fel de experiențe. Ești la liceu. Poți să zici că ești singur? Nu! Că ești acasă la părinți, de fapt. Oricât ai vrea tu să fii de domnișoară la 15-16 ani, tot la maică-ta acasă te duci seara. Acum sunt o femeie singură care trăiesc singură. Sunt independentă sau cum trebuie să spun ca să sune bine? Plus că îți dă o notă de maturitate cuvântul divorțat. Mie asta mi se pare. Îmi vine să râd, scuză-mă”, a spus Maria Popovici.

Maria Popovici și Alexandru Minculescu, cunoscut drept Mincu, s-au căsătorit civil în toamna anului 2018, iar în vara lui 2019 au făcut cununia religioasă. În 2016, Maria Popovici a câștigat sezonul doi al concursului iUmor de la Antena 1, ea plecând atunci acasă cu un premiu de 20.000. de euro.

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Foto: Instagram

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