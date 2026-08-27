Andrew Barabancea, declarații rare despre fosta lui parteneră, Naomi Hedman. Cum se înțeleg în prezent: „Avem o relație civilizată”

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Andrew Barabancea a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre relația pe care a avut-o cu Naomi Hedman.

Naomi Hedman, despre relația cu Naomi Hedman

După ce a încheiat logodna cu Florin Ristei, Naomi Hedman a avut o relație cu Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea. Cei doi s-au afișat în ipostaze afectuoase pe rețelele sociale și au apărut împreună la evenimente publice, inclusiv la ELLE Style Awards 2024. Povestea lor de dragoste s-a încheiat brusc și niciunul nu a oferit declarații concrete despre despărțire. Însă, Ozana Barabancea a lăsat de înțeles că fiul ei este dedicat carierei și nu are timp pentru viața sentimentală.

Acum, Andrew Barabancea a vorbit despre cum se înțeleg în prezent cu fosta lui iubită, Naomi Hedman.

„Este o relație care face parte din trecutul meu. A fost frumos cât a fost să fie, iar acum fiecare este pe drumul lui și avem o relație civilizată, de prietenie”, a spus Andrew Barabancea pentru Libertatea.

În ceea ce privește o eventuală carieră în televiziune, având în vedere că mama lui, Ozana Barabancea, a activat multă vreme în această lume, artistul este deschis către astfel de oportunități.

„Da, am primit diferite propuneri de a apărea la TV, dar, din diverse motive, le-am refuzat. Însă mă tentează o carieră în televiziune. De ce nu? Poate în rolul de jurat într-o emisiune.”

Andrew Barabancea este un producător muzical, compozitor și multi-instrumentist apreciat pentru expertiza sa în producția și ingineria muzicală. Cu o pasiune profundă și o vastă experiență, Andrew aduce o perspectivă unică fiecărui proiect, îmbinând cu măiestrie diverse genuri muzicale. Artistul este dedicat muzicii și nu își dorește să se limiteze din punct de vedere artistic.

„Am început să studiez muzica de la vârsta de patru ani. Am urmat Colegiul Național de Muzică George Enescu (clasele I–XII), apoi Universitatea Națională de Muzică, la secția Compoziție Jazz, iar ulterior și programul de master, tot în jazz. Pot spune că muzica este viața mea! Genurile mele preferate de ascultat sunt jazz-ul, neo-soul-ul și R&B-ul. În ceea ce privește producția muzicală, îmi place să fac afro, urban, tech house și pop. Nu pot alege un singur gen, este imposibil.”

Naomi Hedman, despre fostele relații

La premiera filmului „SITUATIONSHIPS – Combinații, nu relații”, Naomi Hedman a vorbit fără rețineri despre trecutul său amoros. Surpriza serii a venit când a mărturisit că „nici nu își mai amintește” numele unui fost partener, făcând aluzie la ultima sa relație. Întrebată despre Andrew, fiul Ozanei Barabancea, ea a răspuns fără ezitare că nu știe cine este.

„Prefer o relație sănătoasă. Nu contează… Dacă este o ‘situație sănătoasă și puțin stresantă, dacă este o relație, trebuie să fie una sănătoasă. Nu îmi plac relațiile toxice. Am avut multe relații toxice înainte”, a explicat Naomi, potrivit cancan.ro.

Când a fost întrebată cum iese din relațiile toxice, artista a declarat:

„Nu știu. Mereu am ajuns să plec. La un moment dat simți că este prea mult. Ajunge să fie o situație ridicolă. Simt că mă pierd pe mine, sacrific lucruri, sau chiar pe mine. (…) Dacă compar cu relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură.” Naomi a subliniat că este întotdeauna ea cea care ia decizia de a încheia o relație care nu îi face bine.

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Foto: Instagram

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