Brooklyn Beckham, reacție vehementă după ce Nicola Peltz, soția lui, a fost criticată pentru felul în care arată

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Brooklyn Beckham și-a apărat vehement soția, Nicola Peltz, după ce aceasta a primit un comentariu răutăcios referitor la silueta acesteia.

Tânărul în vârstă de 27 de ani a reacționat în secțiunea de comentarii a celui mai recent tutorial culinar publicat pe Instagram.

Un urmăritor l-a întrebat: „Le răspunzi tuturor celor care sunt îngrijorați de soția ta și de cât de bolnavă pare? Ea alege să se expună public, dă-i să mănânce.”

Deranjat de mesaj, Brooklyn a răspuns imediat: „Să nu mai vorbești niciodată despre soția mea. Este absolut superbă și nu ar trebui să comentezi niciodată despre corpul unei femei. Este rușinos.”

Brooklyn și Nicola, în vârstă de 31 de ani, sunt căsătoriți din 2022, iar anul trecut și-au reînnoit jurămintele în absența familiei Beckham, pe fondul conflictului cu părinții lui.

Brooklyn Beckham, criticat pentru preparatul său

Comentariile nu au vizat-o doar pe Nicola. Mai mulți utilizatori au analizat și plăcinta cottage pregătită de Brooklyn, despre care au spus că era prea apoasă. Aceștia l-au sfătuit să scurgă mai bine carnea tocată, să o lase să se răcească înainte de a adăuga piureul și să folosească un vas mai puțin adânc.

Unii s-au declarat surprinși și de faptul că Brooklyn a fiert cartofii cu tot cu coajă, curățându-i abia după aceea. Au existat însă și persoane care i-au apreciat preparatul și îndemânarea din bucătărie.

„În mod evident, nu sunt bucătar profesionist, haha. Pur și simplu îmi place să gătesc și să mănânc. Ador toate comentariile frumoase”, a răspuns el. „De asemenea, dacă a observat cineva, ADOR să pregătesc mâncăruri simple și reconfortante. Sunt preferatele mele”, a continuat Brooklyn.

La începutul lunii, aspirantul bucătar a stârnit alte reacții după ce a pregătit paste folosind apă de mare, în timpul unei vacanțe pe un iaht de lux. În filmare, Brooklyn a luat apă direct din mare pentru a fierbe pastele și și-a promovat sosul picant Cloud 23. Fanii au ironizat atât alegerea apei, cât și simplitatea rețetei.

Brooklyn și Nicola nu ar mai sărbători prima nuntă

Reacția lui Brooklyn vine și în contextul relației tensionate dintre cuplu și familia Beckham. Potrivit unor surse, el și Nicola nu ar mai dori să sărbătorească nunta organizată în aprilie 2022 la proprietatea familiei Peltz din Palm Beach, în prezența a aproximativ 500 de invitați.

Cei doi și-au reînnoit jurămintele în august anul trecut, la o ceremonie restrânsă la care au participat doar familia Nicolei și prietenii apropiați. Membrii familiei Beckham nu au fost invitați, iar această dată ar urma să devină aniversarea oficială a cuplului.

„Prima nuntă a lui Brooklyn și a Nicolei, din aprilie 2022, nu este un eveniment pe care și-l amintesc cu plăcere. Nicola a ajuns să plângă. Nu este ceva de care vor să li se amintească. În schimb, cea de-a doua nuntă, când și-au reînnoit jurămintele în august anul trecut doar alături de familia ei și de prietenii lor, le-a lăsat foarte multe amintiri fericite. De acum înainte, au decis că aceasta este data pe care o vor sărbători public împreună”, a declarat o sursă.

La începutul acestui an, Brooklyn și-a acuzat public mama că ar fi intervenit în dansul pe care trebuia să îl aibă cu Nicola la prima lor nuntă. El a susținut că momentul l-a făcut să se simtă „inconfortabil” și „umilit”.

„Am vrut să ne reînnoim jurămintele pentru a putea crea amintiri noi despre ziua nunții noastre, care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și rușine”, a explicat Brooklyn Beckham.

foto: Getty Images

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