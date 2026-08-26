Turneul Patosfera. Practici performative și formare

Spectacolul de dans contemporan și performance Patosfera pornește în această toamnă în turneu prin cinci orașe: București, Craiova, Sfântu Gheorghe, Bistrița, Arad.

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  de  ELLE.ro
Turneul Patosfera. Practici performative și formare

În conceptul și coregrafia Mădălinei Dan, Patosfera (spectacol produs de Centrul Național al Dansului București) este sfera patosului emoției, creată prin mișcare, dans, sunet, text și imagine, aduse laolaltă într-o sinteză de influențe diverse precum iridescența, clasele de fitness, cosmologia, muzica trap, studiul furnicilor, studiul afectelor spațiul urban și tehnologia. Aici se formează un spațiu fluid, structurat în jurul unei compoziții corporale unitare, în care individualitățile, dinamica și subiectivitatea afectivă formează un corp extins.

Mădălina Dan, împreună cu cei cinci performeri, Georgeta Corca, Mariana Gavriciuc, Nanci/Cristian Nanculescu, Virginia Negru și George Pleșa, și cu Denis Bolborea, care semnează muzica spectacolului, propun un univers fragil și strălucitor, specific gândirii ecologice, descentrat de perspectiva strict umană și a unei realități unice și fixe. „Patosfera este un compus descompus și recompus de realități care se dilată și se contractă în funcție de pulsațiile vieții care se amestecă în cele mai mici crăpături din jurul nostru.”, spunea Mădălina Dan despre spectacol.

În mișcare, cinci corpuri devin o membrană translucidă fără centru, prin care se vede, în straturi, freamătul lumii. Publicul este invitat să reflecteze asupra propriilor relații de interdependență și sfere de coabitare și grijă, precum și asupra contradicției, suprapunerii și deformărilor care le susțin.

Prin Patosfera, Mădălina Dan își continuă explorările legate de corp ca un continuum: un spațiu nedefinitiv al întâlnirii, aglutinării și experimentului.

Toamna aceasta au loc cinci reprezentații ale spectacolului Patosfera pe:
– 7 septembrie în București, la Centrul Național al Dansului București (CNDB), în cadrul Festivalului Connect;
– 9 septembrie în Craiova, la Teatrul Național „Marin Sorescu”, în cadrul Festivalului Connect;
– 12 septembrie în Sfântu Gheorghe, la Teatrul „Andrei Mureșanu”;
– 15 septembrie în Bistrița, la Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc”;
– 16 octombrie în Arad, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”.

Biletele pentru spectacolul Patosfera vor fi disponibile online și la casele de bilete ale centrelor culturale și ale teatrelor partenere; pentru actualizări, urmăriți site-urile și paginile de social media ale acestora și ale Festivalului Connect.
Biletele pentru reprezentația de pe 7 septembrie, ora 19.30, din cadrul Festivalului Connect sunt disponibile deja pe bilet.ro.

Aceste reprezentații fac parte din proiectul Turneul Patosfera. Practici performative și formare. În cadrul proiectului vor avea loc, de asemenea, ateliere de dans contemporan cu Mădălina Dan și ateliere de management cultural cu Ioana Gonțea și Alexandra Mihali. Datele și spațiile care găzduiesc aceste ateliere vor fi anunțate la începutul lunii septembrie.

Concept, direcție artistică, coregrafie și dramaturgie: Mădălina Dan
Coregrafie realizată în colaborare cu dansatorii/oarele și performerii/ele: Georgeta Corca, Mariana Gavriciuc, Nanci/Cristian Nanculescu, Virginia Negru, George Pleșca.
Sound design și compoziții muzicale: Denis Bolborea, Cătălin Diaconu
Set/video design: Alina Ușurelu
Costume: Ioana Surdu (Noir Morphosis)
Light design: Marius Costache
Text și dramaturgie în colaborare cu: Mihaela Michailov
Asistență: Georgia Măciuceanu
Producție: Centrul Național al Dansului București (CNDB)
Spectacol co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Coordonare de proiect turneu: Ioana Gonțea și Alexandra Mihali
Identitate grafică turneu: Ioana Petcu
Comunicare și PR turneu: Cristiana Andrei, Deniz Otay

Spectacolul Patosfera a avut premiera în 2023 la CNDB.

Proiectul Turneul Patosfera. Practici performative și formare este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Acest proiect nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Partenerii proiectului: Centrul Național al Dansului București (CNDB), Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, Festivalul Connect, Cărturești.
Parteneri media: Radio România Cultural, Scena9, IQads, Zile și Nopți, Zeppelin, Subversiv.

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