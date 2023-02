Comedii de neratat, care te vor face să râzi copios

Venim în ajutorul tău cu aceste propuneri de filme, de la comedii clasice, cult și până la cele care pun accentul pe romantism, care te vor face să râzi:

1. Office Space

Mike Judge a regizat filmul Office Space, care arată o poveste în care se pot regăsi mulți oameni. Cu o distribuție formată din Jennifer Aniston, Ron Livingston și Gary Cole, pelicula arată trăirile prin care trec trei angajați ai unei companii atunci când locul de muncă nu este pe placul lor. Așa că, vor să se impună în fața șefului lor.

2. Meet The Parents

În filmul Meet the Parents, Greg Focker, jucat de actorul Ben Stiller, își dorește să facă impresie bună atunci când îi cunoaște pe părinții iubitei sale. Totuși, tatăl ei nu pare atât de ușor de convins, iar Greg trebuie să facă în așa fel încât să înlăture orice urmă de îndoială din ochii părinților iubitei lui.

3. Romy and Michele’s High School Reunion

Mira Sorvino și Lisa Kudrow le joacă pe Romy și Michelle, două prietene care pun la cale un plan prin care inventează diverse povești cu ocazia reuniunii cu foștii lor colegi de liceu. Dorința lor de a-i impresiona pe ceilalți e mare și nu își dau seama că mai devreme sau mai târziu se va afla că au mințit.

4. Neighbors

În Neighbors, rolurile principale sunt jucate de Zac Efron, Set Rogen și Rose Byrne. Kelly, Mac și copilul lor nou-născut locuiesc lângă sediul unei frății condusă de Teddy. Pentru că sunt constant petreceri și nu au parte de liniște pentru familia lor, Mac și Kelly decid să intervină. După ce poliția nu a rezolvat problemele, ajung la concluzia că trebuie să acționeze pe cont propriu.

5. Banana Split

Filmul Banana Split e regizat de Benjamin Kasulke. April și Nick au fost împreună în ultimii doi ani de liceu. După ce se despart, în timpul verii, April ajunge să se împrietenească cu nimeni alta decât cu noua iubită a lui Nick, Clara.

6. Shaun of the Dead

În Shaun of the Dead, regizat de Edgar Wright, apocalipsa zombie transformă dramatic viețile unui vânzător de electronice din Londra și ale colegului său de muncă. În ciuda acestei povești înfricoșătoare, filmul nu e lipsit de momente amuzante.

7. Bringing Up Baby

Bringing Up Baby este o comedie clasică regizată de Howard Hawks cu Katharine Hepburn și Cary Grant în rolurile protagoniștilor. Dr. David Huxley, care e un paleontolog, își schimbă planurile în momentul în care în viața lui își face apariția Susan Vance.

8. Coming to America

Filmul Coming to America îl are în rol principal pe Eddie Murphy, care a intrat în pielea Prințului Akeem, un prinț african care călătorește în New York. Scopul lui este acela de a-și găsi dragostea adevărată, iar pentru a face asta e dispus să renunțe la statutul lui.

9. Wet Hot American Summer

Acțiunea filmului Wet Hot American Summer se petrece în 1981, în ultima zi din tabără. Pentru că simt că încă mai au lucruri de făcut înainte de a reveni la viața de dinainte de tabără, protagoniștii se implică în situații care dau naștere unor contexte cel puțin bizare.

10. Step Brothers

Într-o relație dintre doi frați vitregi mai apar și conflicte, neînțelegeri, iar faptul că încă mai locuiesc cu părinții și că sunt nevoiți să fie colegi de cameră pare să complice serios legătura lor. Vor să fie văzuți și iubiți de părinții lor și încearcă să le atragă atenția prin diferite mijloace.

Foto: PR

