Jennifer Aniston, mărturisiri emoționante despre încercările de a deveni mamă

În ciuda carierei de succes, viața personală a lui Jennifer Aniston a fost cea care a ținut întotdeauna primele pagini ale ziarelor. Actrița în vârstă de 53 de ani a fost deseori criticată pentru decizia de a nu avea un copil, mulți acuzând-o că a ales cariera în detrimentul familiei. În 2016, într-un editorial publicat în Huffington Post, Aniston a vorbit despre presiunea constantă pe care a resimțit-o vizavi de acest subiect, mărturisind că această obsesie colectivă faţă de corpul, viaţa și uterul ei a fost extrem de apăsătoare, notează La Reppubblica.

Acum, într-un interviu acordat publicației Allure, Jennifer Aniston a declarat pentru prima oară că a încercat să devină mamă și că a apelat inclusiv la fertilizarea in vitro, însă toate demersurile în acest sens au fost în zadar.

„Am încercat să rămân însărcinată. A fost o călătorie dificilă pentru mine. Ani și ani de speculații. A fost foarte greu. Am încercat fertilizarea in vitro, am băut ceaiuri chinezești, am făcut de toate. Aș fi făcut orice ca cineva să îmi spună să îmi îngheț ovocitele”, a declarat Jennifer Aniston pentru Allure.