Mircea Lucescu este condus, azi, pe ultimul drum. Fostul selecționer al României, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

Fostul antrenor al echipei naționale a României s-a stins din viață pe 7 aprilie.

  . Actualizat 10.04.2026, 10:45,  de  Andreea Ilie
Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie la vârsta de 80 de ani. Fostul antrenor al echipei naționale a României s-a stins din viață după ce starea sa s-a agravat în urma unui accident vascular cerebral.

A început slujba de înmormântare de la biserica Sfântul Elefterie

Slujba de înmormântare de la biserica Sfântul Elefterie va dura aproximativ două ore. Printre persoanele care participă la slujbă se află Gheorghe Hagi, Răzvan Burleanu, Mihai („Meme”) Stoica, Dănuț Lupu, Ioan Andone sau Mircea Geoană.

Un detaliu emoționant a atras atenția tuturor celor prezenți. Treptele bisericii au fost acoperite cu petale albe și roșii, un omagiu pentru legătura lui Mircea Lucescu cu Dinamo București. Acesta a îmbrăcat tricoul alb-roșu între 1963 și 1977, adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A revenit ulterior la Dinamo ca antrenor, între 1985 și 1990, construind una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului.

Programul funerariilor lui Mircea Lucescu

Cortegiul funerar se va deplasa de la Arena Naţională către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Începând cu ora 09.00, deplasarea cortegiului funerar, de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, se va face pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.

Rute ocolitoare recomandate: -Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei; -Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității; -Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20, la cimitirul Bellu. Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, fiind recunoscut, astfel, meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Înhumarea propriu-zisă va avea loc la ora 13:10. Accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, conform dorinţei familiei.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie

Mircea Luceascu a murit pe 7 aprilie la ora 20:30, după cum au anunțat reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București, potrivit hotnews.ro.

În aceeași zi, medicii au transmis că fostul tehnician se află în stare extrem de gravă, cu un prognostic rezervat. Din nefericire, evoluția a fost una nefavorabilă, iar organismul său nu a mai răspuns tratamentului. Vestea morții sale a provocat reacții puternice în lumea sportului, atât în România, cât și la nivel internațional.

Mircea Lucescu, ajuns la vârsta de 80 de ani, a fost internat pe 29 martie la Spitalul Universitar din București, după ce i s-a făcut rău chiar înaintea unui antrenament al echipei naționale.

Inițial, medicii luaseră în calcul externarea acestuia în data de 3 aprilie, însă situația s-a complicat după ce a suferit un infarct miocardic acut. Ulterior, în noaptea de sâmbătă spre duminică, starea sa s-a deteriorat semnificativ, fiind transferat de urgență la secția de Terapie Intensivă, conform informațiilor transmise de Spitalul Universitar de Urgență București.

Tromboembolism pulmonar (TEP) reprezintă o urgență majoră, apărută atunci când o arteră pulmonară este obstrucționată de un cheag de sânge. De regulă, acest tromb provine din venele profunde ale picioarelor, în contextul unei tromboze venoase profunde, și ajunge la nivelul plămânilor, unde poate pune viața în pericol.

Mircea Lucescu, considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, acolo unde fostului antrenor al echipei naționale a României și-a cumpărat un loc de veci la intrarea principală, pe aleea centrală în urmă cu mai bine de zece ani. Conform gsp.ro, pe monumentul funerar este sculptat un mesaj emoționant: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați.”

Mircea Lucescu, care pe 2 aprilie și-a încheiat mandatul de antrenor al echipei naționale de fotbal, a acumulat de-a lungul carierei sale 35 de trofee. În 1967, când antrenorul avea 22 de ani, s-a căsătorit cu Neli, care avea atunci 23 de ani. La puțin timp după căsătorie, au devenit părinții unui băiat, pe nume Răzvan Lucescu, care este antrenor la clubul grec de fotbal PAOK Salonic.

Mircea Lucescu, ultimul interviu înainte de a ajunge la spital

Mircea Lucescu a făcut ultimele declarații publice la scurt timp după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia, incident care a necesitat transportul de urgență la spital. Cu doar câteva zile înainte de a se stinge din viață, el a oferit atât un interviu amplu pentru The Guardian, cât și o discuție sinceră cu jurnaliștii de la Golazo.ro.

Pe 29 martie, cel mai mare antrenor român din istorie a leșinat în timpul cantonamentului și a fost dus la Spitalul Universitar București. În aceeași seară, i-a contactat telefonic pe jurnaliști pentru a le explica ce s-a întâmplat, mărturisind că tensiunea acumulată după analiza partidei România – Turcia i-a afectat starea de sănătate.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”, a spus Mircea Lucescu pentru Golazo.

Mircea Lucescu a ținut să clarifice rapid speculațiile apărute în spațiul public, subliniind că nu a suferit un stop cardiac, ci episoade de fibrilații, pe care le mai experimentase și în trecut.

„Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia… Apoi, am pățit asta și la finalul anului trecut. Acum iarăși”.

Incidentul a generat un val de mesaje de susținere din partea lumii fotbalului, lucru care l-a impresionat profund pe antrenor. Oficiali, colegi și colaboratori din mai multe țări i-au transmis gânduri bune, iar telefonul său a fost blocat de numărul mare de mesaje primite.

Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost selectat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, ediția 79, intrând în cursa pentru Palme d'Or.

Geanina Ilieș a vorbit despre relația specială cu fiul ei, Patrick.

Alina Ceușan a vorbit deschis despre modul în care ea și Raul își împart garderoba.

