Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer al României era internat în stare gravă de câteva zile

Fotbalul românesc este în doliu după moartea lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria sportului. Acesta s-a stins din viață pe data de 7 aprilie, după ce starea sa s-a agravat în urma unui accident vascular cerebral.

Mircea Luceascu a murit pe 7 aprilie la ora 20:30, au anunțat reprezentanții spitalului.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București, potrivit hotnews.ro.

În aceeași zi, medicii au transmis că fostul tehnician se află în stare extrem de gravă, cu un prognostic rezervat. Din nefericire, evoluția a fost una nefavorabilă, iar organismul său nu a mai răspuns tratamentului. Vestea morții sale a provocat reacții puternice în lumea sportului, atât în România, cât și la nivel internațional.

Mircea Lucescu, ajuns la vârsta de 80 de ani, a fost internat pe 29 martie la Spitalul Universitar din București, după ce i s-a făcut rău chiar înaintea unui antrenament al echipei naționale.

Inițial, medicii luaseră în calcul externarea acestuia în data de 3 aprilie, însă situația s-a complicat după ce a suferit un infarct miocardic acut. Ulterior, în noaptea de sâmbătă spre duminică, starea sa s-a deteriorat semnificativ, fiind transferat de urgență la secția de Terapie Intensivă, conform informațiilor transmise de Spitalul Universitar de Urgență București.

Tromboembolism pulmonar (TEP) reprezintă o urgență majoră, apărută atunci când o arteră pulmonară este obstrucționată de un cheag de sânge. De regulă, acest tromb provine din venele profunde ale picioarelor, în contextul unei tromboze venoase profunde, și ajunge la nivelul plămânilor, unde poate pune viața în pericol.

O carieră de excepție, în România și în Europa

Mircea Lucescu a avut un parcurs impresionant, atât pe teren, cât și pe banca tehnică. Ca jucător, a evoluat pentru Dinamo București și pentru echipa națională a României, fiind recunoscut pentru inteligența și viziunea sa în joc.

După retragere, și-a construit o carieră remarcabilă ca antrenor, conducând numeroase echipe importante. În România, a pregătit echipe precum Dinamo și Rapid București, iar în străinătate a ajuns pe băncile unor cluburi de prestigiu precum Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș și Șahtior Donețk.

Cele mai importante performanțe le-a obținut în Ucraina, alături de Șahtior, unde a cucerit numeroase titluri și trofee. Momentul de vârf al carierei sale a fost câștigarea Cupei UEFA în 2009, un succes istoric pentru club.

Moștenirea unui nume uriaș

De-a lungul anilor, Mircea Lucescu a fost apreciat pentru stilul său echilibrat, inteligența tactică și capacitatea de a forma echipe puternice. A contribuit la dezvoltarea multor jucători și a influențat profund fotbalul românesc și european.

Moartea sa lasă un gol imens în sport. Mircea Lucescu rămâne un simbol al profesionalismului și al pasiunii pentru fotbal, iar moștenirea sa va continua să inspire generații întregi.

