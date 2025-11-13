Gabi Tamaș și Dan Alexa, primele declarații după ce au câștigat Asia Express 2025 și marele premiu de 35.000 de euro: „Putem fi mândri de noi pentru că am reușit în altceva în afară de fotbal”

Asia Express – Drumul Eroilor a ajuns la final! După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, cele două echipe finaliste – Gabi Tamaș & Dan Alexa și Alexandru Ion & Ștefan Floroaica – au luptat pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România.

Ce s-a întâmplat în marea finală Asia Express 2025

Dorința de a fi desemnați câștigătorii sezonului 8 Asia Express a fost uriașă de ambele părți. S-au confruntat două echipe puternice, determinate, dornice să demonstreze că spiritul de echipă, rezistența și ambiția pot răsplăti fiecare efort făcut pe Drumul Eroilor.

Marea finală din Seul a purtat echipele, dar și telespectatorii, prin locurile emblematice ale unui oraș impunător și atipic – un oraș al contrastelor, greu de stăpânit, dar care, la final, a desemnat cei doi eroi ai acestui sezon.

„Este o victorie pe care o meritați și unii, și alții, însă doar o echipă va câștiga marele premiu. Este ultima cursă și la capătul ei este marele titlu și premiul de 35.000 de euro. Astăzi este vorba despre viteză, curaj, inteligență, inimă mare și nervi de oțel! Vă voi da cele două tablete și știți exact ceea ce urmează să faceți cu ele”, a zis Irina Fodor, anunțând că îi va aștepta la capătul drumului, pentru înmânarea marelui trofeu.

Echipele au primit ultimele plicuri roșii și au pornit la drum. Prima dată au avut de găsit un celebru pod, unde au căutat un indiciu. Au găsit un pianist și, privindu-i atent mâinile de la mâna stângă, au putut debloca următorul cod din tableta primită de la Irina Fodor. A urmat apoi provocarea în care au fost puși să meargă sub un pod ca să numere câți soldați plus câți cai sunt desenați și să înmulțească totul cu numărul de căruțe cu roți.

Echipele din finala Asia Express-Drumul Eroilor au fost trimise apoi la o anumită tarabă. Acolo au primit un alt plic cu indicii, dar și ceva de mâncat!

„Ați mâncat 15 viermi. Acum, trebuie să veți un ceai tradițional din pasta de cuib de viespi. Luați cana oferită de vânzător și pliculețul și căutați în piață apă fierbinte, pentru a putea face ceaiul. Este necesar să beți acest ceai, pentru sănătatea voastră trebuie să-l beți fierbinte. Vă pup, Țuca”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

Apoi, într-un magazin plin cu poze, concurenții au fost nevoiți să găsească o căciulă, dar și alte indicii. Ulterior, cele două echipe din finala Asia Express-Drumul Eroilor au fost puse să lucreze la un spa. Următorul indiciu primit era o poză cu statuia unor mâini în poziția Gangnam Style, din celebrul clip. Ajunși în fața statuii dedicate celebrului hit, concurenții au fost puși să caute cinci trecători, alături de care să danseze Gangnam Style.

Următoarea oprire a fost la Starfield, cea mai faimoasă librărie din Seul, pentru a găsi cu ajutorul unui binoclu o carte ce spune povestea lor, a finaliștilor. Acolo se ascundea următorul indiciu. Concurenții au primit un nou plic, cu noi indicații. Au primit o hartă cu trei zone, fiecare având câte o misiune ce va aduce, la final, o dorință îndeplinită pentru o tânără refugiată din Coreea de Nord.

La final, un alt plic i-a trimis la un hotel: o ultimă misiune înainte de a afla cine a câștigat Asia Express. Intrați în camera, concurenții s-au pus pe căutat indicii. Gabi Tamaș și Dan Alexa au reușit să deblocheze ecranul și au fost extrem de emoționați să vadă imagini din carierele lor sportive. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au putut să se vadă în momente cheie din cariera lor sau din copilărie. Apoi, echipele au putut vedea imagini de la Asia Express, dar și un mesaj de la cei dragi.

Ultima parolă a deblocat o tabletă cu locația în care aștepta Irina Fodor, în finala Asia Express-Drumul Eroilor.

Gabi Tamaș și Dan Alexa, primele declarații după ce au câștigat Asia Express 2025

Cu sufletul la gură, cu ultimele puteri și cu imagini derulându-se în mintea lor, echipele au alergat spre Irina Fodor.

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea compusă din Dan Alexa și Gabi Tamaș, cei doi câștigând astfel sezonul 8 Asia Express, dar și marele premiu de 35.000 de euro.

„Nu credeam niciodată că ajungem aici, sunt momente unice de fericire. Asia Express este despre viață, este despre cum să supraviețuiești, te scoate din zona aia de confort cu care ești obișnuit. Putem fi mândri de noi pentru că am reușit în altceva în afară de fotbal”, a declarat Dan Alexa imediat după anunțul că au câștigat emisiunea.

În spirit de glumă, cei doi au declarat că pleacă acasă doar cu 30.000 de euro, deoarece 5.000 de euro trebuie să îi dea Olgăi Barcari.

„Cred că cel mai mare câștig pentru noi este faptul că voi, cei de acasă, i-ați cunoscut pe Gabi și pe Dan, nu pe Tamaș și pe Alexa.

Ci pe doi băieți – unul din Brașov, unul din Caransebeș – care au plecat în povestea asta cu gândul să se simtă bine, să descopere locuri noi și să se bucure de tot ce trăiesc.

Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel.

Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.

Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari.

Mulțumim întregii echipe Asia Express – o echipă care face performanță, o echipă de oameni dedicați, o echipă care va rămâne mereu în sufletul nostru.

Și vă mulțumim vouă, celor de acasă, pentru toată susținerea și toate mesajele pe care le-am primit de la voi.

Și un mulțumesc special pentru Ștefan și Alex.

Nu cred că putea exista o finală la fel de tare dacă nu eram cu voi. Tot ce ați făcut în competiția asta și în finala din Seul ne-a motivat și pe noi. Sunteți parte din povestea asta și rămâneți acolo.

Vă pupă păpușicile!”, a declarat Gabi Tamaș pe rețelele de socializare după difuzarea finalei.

A fost un sezon intens, plin de provocări și emoții. Un sezon al contrastelor culturale, al descoperirilor și al lecțiilor neașteptate. De la oamenii zâmbitori din Filipine, la Vietnamul surprinzător, până la Coreea regulilor stricte, echipele au trăit o călătorie care le-a testat nu doar forța fizică, ci și cea interioară. O aventură care și-a lăsat amprenta asupra fiecărui concurent și care a redefinit noțiunea de curaj.

