Ce salariu ar avea Irina Fodor la Asia Express. Cât ar câștiga pentru 10 săptămâni de filmări

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii Asia Express de la Antena 1, cel mai dur reality show, în care concurenții sunt puși în fața celor mai grele și neașteptate misiuni și trebuie să se adapteze condițiilor extreme.

Ce salariu ar avea Irina Fodor la Asia Express

Pentru cele 10 săptămâni de filmare, Irina Fodor ar avea un salariu fabulos, demn de invidiat de către oricine. Pentru acea perioadă în care prezintă show-ul de la Antena 1, Irina Fodor ar câștiga 25.000 de euro, după cum relatează gândul.ro.

Afecțiunea medicală pe care o are Irina Fodor

În timpul filmărilor la ultimele etape ale show-ului Asia Express, Irina Fodor a făcut o dezvăluire neașteptată despre starea ei de sănătate.

Prezentatoarea TV a recunoscut că s-a confruntat cu o problemă medicală pe care a reușit să o ascundă foarte bine pe perioadă filmărilor. Irina Fodor a povestit în semifinala Asia Express că poartă lentile de contact pentru că are probleme cu vederea.

Irina Fodor a ales să nu poarte ochelari de vedere pentru a nu fi nevoită să își schimbe complet look-ul și a optat pentru lentile de contact cu dioptri.

Cum s-a pregătit Irina Fodor pentru Asia Express 2025

Vedeta a explicat că și-a luat măsuri din timp pentru a-și proteja sănătatea și a găsit o formulă care a funcționat pentru ea:

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu ‘tratamentul, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”, a declarat Irina Fodor pentru Cancan.ro.

Pentru prezentatoarea Antenei 1, sănătatea este prioritară, mai ales că filmările se desfășoară în condiții uneori extreme. Irina Fodor a mărturisit că nu renunță niciodată la protecția solară și, atunci când temperaturile devin greu de suportat, apelează chiar și la o umbrelă pentru un plus de siguranță. Totuși, în acest sezon, ploaia a dominat peisajul din Filipine, lucru care i-a schimbat rutina de protecție.

Călătoriile i-au oferit Irinei și ocazia de a descoperi bucătăria locală. Curioasă din fire, nu s-a ferit să experimenteze preparate mai puțin obișnuite. Anul acesta, în Vietnam, și-a îndeplinit o dorință mai veche: să guste carne de șarpe.

„Anul ăsta am mâncat șarpe. Da, mi-am dorit foarte mult să încerc carne de șarpe, pentru că știam că în zona respectivă găsești. Și au făcut rost colegii din producție. Noi nu am ajuns neapărat în zonele în care se mânca, nu știu, în mod obișnuit, carne de șarpe. Dar se putea face rost.”

Despre experiența culinară, Irina Fodor a mărturisit că gustul a surprins-o plăcut:

„Și a fost foarte interesant. Adică, așa un gust de pui și iarbă proaspătă. Cam așa, acolo m-aș duce cu gândul. Dar nu mi s-a părut nimic nici scârbos, nici de nemâncat a doua oară. Bine, n-o să mă duc special în Vietnam să-mi comand carne de șarpe. Nu e cazul. Dar, așa, pentru curiozitatea personală am fost satisfăcută. Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea. Vedem la anul ce idei îmi mai vin.”

Foto: Instagram

