Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam pentru participarea la Asia Express 2025. Suma este fabuloasă

Anda și Joseph Adam au reușit să reziste în Asia Express timp de nouă etape.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Anda Adam și soțul, la Asia Express (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Anda și Joseph Adam au fost eliminați chiar înainte de marea finală

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simonescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam au intrat la cursa pentru ultima șansă. Cele trei echipe au avut de parcurs un traseu lung pentru a ajunge din nou în fața Irinei Fodor.

Din păcate, o echipă a fost nevoită să plece din cursa de pe Drumul Eroilor în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express, de pe 5 noiembrie 2025. Ultima pereche ajunsă la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă a părăsit emisiunea.

„Știu că este un moment greu, poate cel mai greu din cursă. Știm foarte că astăzi o să plece o echipă acasă. Nu mai este un secret pentru nimeni. Și știu că este cel mai frustrant lucru din lume să ajungi până în etapa nouă și să fie nevoie să pleci acasă înainte de ultimul pas. Acesta este concursul, iar cineva trebuie să plece acasă. Acum nu se mai pune problema că acel cineva este mai slab decât ceilalți concurenți sau că nu a învățat cum să se descurce. Este vorba că există ghinioane! Ține și de noroc la mașini, și la oameni…”, a spus prezentatoarea TV.

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au terminat cursa pentru ultima șansă pe ultimul loc și au fost nevoiți să părăsească emisiunea.

„Noi ne-am așteptat să ajungem până aici, am țintit să ajungem până în finală, știam că o să reușim să mergem până departe. Sunt amândoi destul de ambițioși și ne completăm pe anumite zone”, a declarat Joseph Adam.

„Am participat la șapte curse pentru ultima șansă din nouă, pe care le-am bifat cu brio de fiecare dată, acest lucru spune totul despre noi, cât de ambițioși suntem ca echipă, cât de tare am tras, cât de mult am muncit, cât de mult ne-am chinuit. Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic”, a adăugat Anda Adam.

Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam pentru participarea la Asia Express

Anda și Joseph Adam au reușit să reziste în Asia Express timp de nouă etape. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi ar fi fost răsplătiți cu câte 2.500 de euro fiecare pe săptămână. Astfel, cei doi au primit, împreună, 45.000 de euro. Aceștia au câștigat și o amuletă de 1.000 de euro, astfel că premiul lor s-ar ridica la suma de 46.000 de euro.

„Am plecat fără să știm regulile jocului și am învățat totul pe parcurs. Am trecut prin oboseală, stres, râs, plâns, certuri, împăcări și momente pe care nu le vom uita niciodată. Din toată această nebunie, am descoperit cea mai frumoasă parte: oamenii care ne-au primit în casele lor, ne-au oferit mâncare, un pat și un zâmbet (…) Ne-am oprit în etapa 9 din 10 și suntem extrem de mândri de noi, mai ales că am câștigat 7 curse de ultimă șansă din 9. Asta înseamnă ambiție, muncă în echipă și puterea de a nu renunța”, a scris Joseph Adam, pe Instagram, după difuzarea episodului în care au fost eliminați.

Citește și:
Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Millie Bobby Brown, declarații rare despre fiica sa pe care a adoptat-o cu soțul ei, Jake Bongiovi: "Este datoria noastră să o protejăm"
People
Millie Bobby Brown, declarații rare despre fiica sa pe care a adoptat-o cu soțul ei, Jake Bongiovi: "Este datoria noastră să o protejăm"
Theo Rose, mărturisiri sincere despre căsnicia cu Anghel Damian. Ce planuri de familie au: "Nu-mi doresc în 2026 un copilaș"
People
Theo Rose, mărturisiri sincere despre căsnicia cu Anghel Damian. Ce planuri de familie au: "Nu-mi doresc în 2026 un copilaș"
Nicolai Tand și familia lui au decis să plece din România la final de an. Unde vor petrece sărbătorile: "Eu nu mă uit de bilete"
People
Nicolai Tand și familia lui au decis să plece din România la final de an. Unde vor petrece sărbătorile: "Eu nu mă uit de bilete"
Kristina Cepraga, dezvăluiri despre decizia de a se muta în Italia: "Totuși, ce m-a făcut concret să plec..."
People
Kristina Cepraga, dezvăluiri despre decizia de a se muta în Italia: "Totuși, ce m-a făcut concret să plec..."
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru soțul ei, Constantin Stan, de ziua lui de naștere: "Inima ta bună"
People
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru soțul ei, Constantin Stan, de ziua lui de naștere: "Inima ta bună"
Meghan Markle revine la actorie? Ducesa de Sussex fost surprinsă pe un platou de filmare
People
Meghan Markle revine la actorie? Ducesa de Sussex fost surprinsă pe un platou de filmare
Libertatea
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Ramona Olaru, nevoită să îi dea înapoi lui Cătălin Cazacu inelul de logodnă, după despărțire: „Mi se pare o prostie asta”. Cum se scuză el
Ramona Olaru, nevoită să îi dea înapoi lui Cătălin Cazacu inelul de logodnă, după despărțire: „Mi se pare o prostie asta”. Cum se scuză el
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Încă un divorț în showbiz! Atât de bine au păstrat imaginea unei familii fericite, încât nimeni nu se aștepta la vestea asta
Încă un divorț în showbiz! Atât de bine au păstrat imaginea unei familii fericite, încât nimeni nu se aștepta la vestea asta
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Mai multe din people
Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: "Suntem și strategici"
Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: "Suntem și strategici"
People

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au câștigat simpatia publicului după participarea la Asia Express 2025.

+ Mai multe
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare
People

Regina Letizia a Spaniei a purtat o tiara specială în timpul vizitei sultanului Omanului.

+ Mai multe
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: "Recunosc, gândul mă chinuie deja..."
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: "Recunosc, gândul mă chinuie deja..."
People

Daciana Sârbu a vorbit despre Irina, în vârstă de 17 ani, și legătura puternică pe care o are cu fata ei cea mare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC