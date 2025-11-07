Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam pentru participarea la Asia Express 2025. Suma este fabuloasă

Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Anda și Joseph Adam au fost eliminați chiar înainte de marea finală

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simonescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam au intrat la cursa pentru ultima șansă. Cele trei echipe au avut de parcurs un traseu lung pentru a ajunge din nou în fața Irinei Fodor.

Din păcate, o echipă a fost nevoită să plece din cursa de pe Drumul Eroilor în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express, de pe 5 noiembrie 2025. Ultima pereche ajunsă la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă a părăsit emisiunea.

„Știu că este un moment greu, poate cel mai greu din cursă. Știm foarte că astăzi o să plece o echipă acasă. Nu mai este un secret pentru nimeni. Și știu că este cel mai frustrant lucru din lume să ajungi până în etapa nouă și să fie nevoie să pleci acasă înainte de ultimul pas. Acesta este concursul, iar cineva trebuie să plece acasă. Acum nu se mai pune problema că acel cineva este mai slab decât ceilalți concurenți sau că nu a învățat cum să se descurce. Este vorba că există ghinioane! Ține și de noroc la mașini, și la oameni…”, a spus prezentatoarea TV.

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au terminat cursa pentru ultima șansă pe ultimul loc și au fost nevoiți să părăsească emisiunea.

„Noi ne-am așteptat să ajungem până aici, am țintit să ajungem până în finală, știam că o să reușim să mergem până departe. Sunt amândoi destul de ambițioși și ne completăm pe anumite zone”, a declarat Joseph Adam.

„Am participat la șapte curse pentru ultima șansă din nouă, pe care le-am bifat cu brio de fiecare dată, acest lucru spune totul despre noi, cât de ambițioși suntem ca echipă, cât de tare am tras, cât de mult am muncit, cât de mult ne-am chinuit. Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic”, a adăugat Anda Adam.

Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam pentru participarea la Asia Express

Anda și Joseph Adam au reușit să reziste în Asia Express timp de nouă etape. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi ar fi fost răsplătiți cu câte 2.500 de euro fiecare pe săptămână. Astfel, cei doi au primit, împreună, 45.000 de euro. Aceștia au câștigat și o amuletă de 1.000 de euro, astfel că premiul lor s-ar ridica la suma de 46.000 de euro.

„Am plecat fără să știm regulile jocului și am învățat totul pe parcurs. Am trecut prin oboseală, stres, râs, plâns, certuri, împăcări și momente pe care nu le vom uita niciodată. Din toată această nebunie, am descoperit cea mai frumoasă parte: oamenii care ne-au primit în casele lor, ne-au oferit mâncare, un pat și un zâmbet (…) Ne-am oprit în etapa 9 din 10 și suntem extrem de mândri de noi, mai ales că am câștigat 7 curse de ultimă șansă din 9. Asta înseamnă ambiție, muncă în echipă și puterea de a nu renunța”, a scris Joseph Adam, pe Instagram, după difuzarea episodului în care au fost eliminați.

