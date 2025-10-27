Anda Adam, despre momentele controversate de la Asia Express 2025. Ce a dezvăluit artista: „Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli…”

Anda Adam și soțul ei au fost protagoniștii a mai multe momente controversate pe parcursul Asia Express 2025.

Anda Adam și soțul, la Asia Express
Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Anda Adam, despre momentele controversate de la Asia Express 2025

Pe toată perioada cât au participat la Asia Express 2025, Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările, dar și cu privire la comportamentul altor echipe concurente.

Cei doi au fost protagoniștii a mai multe momente controversate și și-au exprimat deschis dezamăgirea față de cele petrecute pe durata show-ului și se pare că acest lucru se întâmplă și acum, când se difuzează emisiunea.

De altfel, Anda Adam a avut un conflict puternic cu Mara Bănică, care a și dat-o în judecată după terminarea filmărilor, din cauza afirmațiilor calomnioase.

Anda Adam a declarat că, încă de la începutul emisiunii, ea și soțul ei au fost marginalizați și nu au fost incluși în alianțele care s-au făcut între echipele concurente.

„Ce am observat, de la început, e că erau deja făcute niște bisericuțe. De la bun început am văzut că erau pe cumetrii. (…) Noi eram singurii rămași pe dinafară. Varianta ușoară de ales pentru votare clar eram noi. A fost mișto experiența, ceva ce nu poți cumpăra cu toți banii din lume. Nu conta, noi eram relaxați pe subiectul ăsta. După care au început, pe spiritul ăsta competițional, tot felul de înțepături. Probleme tehnice, comentarii deplasate în momente nepotrivite, lucruri care îți dau rău”, a povestit artista în podcastul lui Bursucu.

Anda Adam a fost întrebată și despre fraza memorabilă „Eu sunt cea mai vedetă de aici” pe care a spus-o în timpul emisiunii.

„Asta e o chestie pe care, sinceră să fiu, nu am spus-o așa. Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli pe parcursul competiției. E o producție foarte grea. E ceva fenomenal. (…) A fost o frază pe care am discutat-o, în afara camerelor, cu producția, dar având o lavalieră. Discuția a fost de altă conjunctură. Nu am făcut afirmația asta în sensul că sunt o infatuată, vedeta vedetelor. În sensul că – am văzut că la unii se aplicau niște lucruri, la noi, nu se aplicau. (…) Discuția a fost cu producția, ca să mă justific. Am zis: ‘Pentru noi totul trebuie să fie mereu mult mai greu, cu probleme. Oare vreți să ne ducem acasă mai repede?’. De aici a pornit fraza aia. Din câte știu eu, sunt artistul cu cea mai mare expunere. Sunt cea mai veche în industrie. Asta a fost discuția”, s-a justificat artista.

Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, cei doi au povestit și despre problemele de sănătate cu care s-au confruntat în timpul filmărilor Asia Express.

„Imediat cum am ajuns, chiar la doamna care ne-a oferit acel pește, singura lor hrană din seara aceea, a doua zi m-am îmbolnăvit instant. Înainte să plecăm, noi am făcut cinci vaccinuri în România, toți concurenții. Dar bacteriile și virusurile pe care ei le au acolo, noi nu le avem în Europa. Corpul nostru a fost expus la niște bacterii complet necunoscute, la riscuri mari. Eu m-am îmbolnăvit imediat ce am ajuns, chiar de la prima masă. Am făcut o enterocolită și o săptămână mi-a fost foarte, foarte greu. Am avut chiar și o cursă de eliminare în timp ce sufeream de acea enterocolită. După asta, îți dai seama că mi-a fost frică să mă mai ating de ceva. Mai ales pentru că apa lor nu este potabilă. Producția ne-a anunțat clar: ‘Să nu beți apă de la robinet!’ Ni se dădeau non-stop sticle cu apă plată și ni s-a spus că, inclusiv când ne spălăm pe dinți, să folosim doar acea apă”, a povestit Anda Adam pentru Cancan.ro.

Cântăreța și soțul ei se declară conștienți de faptul că, din cauza spațiului redus al difuzării, multe dintre scenele care au fost filmate nu ajung să fie vizionate de cei de acasă.

„Experiențele pe care le-am trăit acolo și sentimentele pe care noi le-am avut nu le simți acasă, uitându-te la televizor. Trebuie să înmulțiți așa, ca intensitate, ori 20-30, dar a fost unic, șocant în același timp. Cred că asta ne-a făcut puțin mai puternici și mai… îngăduitori, mai buni, mai… nu știu. Asia Express nu este absolut deloc regizată, iar tot ce se vede în emisiune… din păcate, nu arată nici jumătate din suferința concurenților care sunt acolo. Nici dormitul, nici alergatul, nici autostopul, nici timpul petrecut cu fiecare localnic care ne-a primit în casă. O oră întreagă stăteam să socializăm cu ei și, din păcate, în emisie se vede doar o fracțiune de secundă din toate acestea”, a povestit Joseph Adam pentru sursa citată.

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

Foto: PR

