Anda Adam și soțul ei, în mijlocul unei controverse la Asia Express. Ce le-a reproșat Irina Fodor: „După ce voi vă găsiți cazare și se filmează…”

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, au fost protagoniștii unui moment neplăcut în timpul Asia Express.

  Actualizat 17.09.2025, 10:20
Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Anda Adam și soțul ei, în mijlocul unei controverse la Asia Express

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, au fost protagoniștii unui moment neplăcut în timpul Asia Express, lucru care a determinat-o pe Irina Fodor să le atragă atenția asupra regulilor organizatorice care trebuie respectate de către toate echipele care participă la emisiune.

Anda Adam și Joseph Adam au decis să ia o pauză de masă la un fast food celebru, iar din acest motiv echipa de filmare a fost nevoită să prelungească programul, din cauză că cei doi nu au putut fi filmați acolo.

„Anda, dacă voi intrați și stați acolo 30 de minute, echipa noastră nu poate filma. (…) Se fac 30 de minute pauză de filmare. După ce voi vă găsiți cazare și se filmează, reporterii câteodata mai caută hotel pentru încă o oră”, a declarat Irina Fodor, la Asia Express.

Cei doi și-au justificat gestul prin prisma faptului că le era foame și nu știau unde vor găsi cazare.

„Știam, am întrebat dacă putem pentru că nu am mâncat absolut nimic ieri. Având în vedere că nu ne-am găsit nici cazare, ca drept dovadă am dormit în sala de consiliu. (…) Ne-am dat seama că vom dormi în aer liber pe undeva, nu vom avea nici mic dejun pentru că am anticipat că unde vom dormi nu vom beneficia de nimic”, a declarat Anda Adam și Joseph Adam, la Asia Express.

Anda Adam, mărturisiri neașteptate despre experiența Asia Expres 2025

Participând alături de soțul său, Joseph, artista a descoperit nu doar provocările extreme ale concursului, ci și frumusețea umanității în cele mai neașteptate colțuri ale lumii.

„Nu o să îmi fie dor de rucsacul meu, cu siguranță, însă o să îmi fie dor de tot ce am putut să trăim în @americaexpressromania, pentru că a fost ceva UNIC și cea mai tare experiență din viața noastră”, a declarat Anda Adam, subliniind intensitatea și unicitatea competiției.

Artista a vorbit despre întâlnirile emoționante pe care le-a avut cu oameni care, deși aveau puțin, au împărțit cu ei tot ce au avut. Aceste momente i-au demonstrat că bunătatea poate fi găsită chiar și acolo unde te aștepți mai puțin.

„Am întâlnit atâția oameni minunați, am fost șocați de câtă bunătate poți să găsești în oameni care practic nu aveau mai nimic nici pentru ei, dar din NIMIC au împărțit totul cu noi. Am ajuns în locuri în care nu credeam că vom putea ajunge vreodată și am fost în situații limită la care nu mi-am imaginat niciodată că voi putea face față”, a mărturisit vedeta.

Experiența intensă a competiției a lăsat o amprentă profundă asupra sa, iar Anda Adam este convinsă că această aventură va rămâne una dintre cele mai memorabile din viața sa:

„A fost ceva ce nu poți cumpăra nici cu bani, oricât de mulți ai avea, și experiența Asia Express a fost ceva despre care cred că vom povesti chiar și nepoților. Sezonul 8 Asia Express va fi WOW, așa că, să nu cumva să îl ratați”, a adăugat artista.

Foto: PR

