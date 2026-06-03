Bianca Censori, apariție inedită cu un accesoriu care a atras atenția tuturor. Cum a fost fotografiată soția lui Kanye West

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Bianca Censori părea că s-ar putea ascunde chiar ea în uriașa geantă Birkin pe care o purta. Designerul australian, care măsoară aproximativ 1,60 metri, a fost fotografiată pe aeroportul din Melbourne având asupra sa o geantă neagră din piele, model Hermès Haute à Courroies 50 (HAC 50), atât de mare încât îi eclipsa complet silueta.

Fidelă stilului său neconvențional, Bianca a ieșit din nou în evidență printre ceilalți călători. Ea a ales să poarte o haină cu detalii din blană și pantofi cu platformă metalizată, completând ținuta cu impresionanta geantă de lux.

Întrebarea care a apărut imediat a fost: ce transporta, de fapt, în geantă?

Având în vedere că era înconjurată de mai mulți asistenți în timp ce se deplasa prin aeroport, este puțin probabil ca Bianca să își fi cărat singură bagajele. La fel de improbabil pare și scenariul în care toate lucrurile necesare pentru o vacanță ar încăpea într-o singură geantă, indiferent cât de generoase sunt dimensiunile acesteia.

Publicația Pagesix glumește pe seama situației și se întreabă dacă nu cumva Kanye West călătorea ascuns în interiorul genții Hermès sau dacă Bianca transporta o pereche de pantaloni de rezervă, având în vedere aparițiile sale frecvente în ținute extrem de sumare.

Modelul HAC, abreviere de la Haute à Courroies, este de fapt predecesorul celebrei genți Birkin. Cu mult înainte ca Jane Birkin să inspire unul dintre cele mai cunoscute accesorii din lume, Hermès a creat acest model pentru transportul cizmelor de echitație, motiv pentru care geanta are proporții atât de generoase.

Bianca Censori nu este singura vedetă care a adoptat acest model supradimensionat, devenit în ultimii ani o alegere populară pentru călătorii.

În ianuarie, și David Beckham a fost surprins pe aeroportul din Paris purtând o versiune din pânză a aceleiași genți.

Pentru cei care își doresc un accesoriu similar, prețul nu este deloc modest: un model identic cu cel purtat de Bianca Censori poate ajunge la aproximativ 21.000 de dolari.

Bianca Censori a atras din nou atenția prin alegerea vestimentară îndrăzneață la o ieșire de seară alături de soțul ei, Kanye West. Modelul a fost fotografiat în timp ce părăsea celebrul Chateau Marmont din Los Angeles, în jurul orei 2 dimineața, săptămâna trecută, după o întâlnire în doi.

Bianca a optat pentru o ținută metalizată, purtând un body strălucitor și un cardigan multicolor cu franjuri. Apariția a fost completată de pantofi cu platformă în nuanțe nude, iar părul blond l-a purtat desfăcut, cu cărare într-o parte.

De partea cealaltă, Kanye West, în vârstă de 48 de ani, a ales un look mai relaxat: un tricou alb, pantaloni gri din piele, o jachetă maro și bocanci din piele.

foto: Arhiva ELLE

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