4 zodii care transformă orice conversație liniștită într-un conflict de proporții

Este de preferat să eviți orice fel de dispută cu zodiile de mai jos.

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  de  ELLE.ro
4 zodii care transformă orice conversație liniștită într-un conflict de proporții

În această listă vei găsi zodiile care își varsă toate frustrările și nemulțumirile atunci când se ceartă, iar orice posibilă inițiativă de a avea un dialog calm e anulată de comportamentul lor pasiv-agresiv. 

1. Berbec

Conflictele cu nativii Berbec te vor umple de negativism. Dacă le greșești, ar trebui să te aștepți la o ceartă de proporții cu ei. Dialogul cu ei nu va decurge lin, ci se va transforma într-o situație inconfortabilă și cu greu controlabilă, în care nu își vor expune cu calm punctul lor de vedere. Este posibil să se lase cu jigniri și insulte din partea lor la adresa ta.

2. Scorpion

O ceartă cu nativii Scorpion nu duce la nimic bun. Dacă inițial își păstrează calmul când au un conflict, dacă văd că nu obțin ceea ce își doresc, devin nervoși și chiar ajung să întreacă limitele altora. Nu își aleg deloc cu grijă vorbele și pot răni prin cuvintele răutăcioase și chiar minciunile pe care le rostesc. Este dificil să pui capăt unei discuții în contradictoriu cu ei.

3. Leu

Nativii Leu nu pot să abordeze lucrurile într-o manieră calmă și liniștită. Deseori iau decizii atunci când sunt nervoși. Nu le place să se supună unor reguli, așa că se revoltă și ajung să se certe din cauza asta. Nu pot ceda în fața compromisurilor, iar atunci când se ceartă își exprimă toate nemulțumirile. Nici măcar nu au argumente solide, dar asta nu îi oprește să amplifice și mai mult orice conflict.

4. Taur

Nativii Taur ajung să se certe foarte des cu partenerul de cuplu din cauza unor lucruri aparent banale și care pot fi rezolvate rapid, pe o cale amiabilă. Fac o dramă din absolut orice și nu pun capăt conflictului până când nu li se dă dreptate, chiar dacă nu au. Nu pot accepta că greșesc și că este posibil să aibă un comportament pasiv-agresiv. De preferat este să eviți o confruntare cu ei, pentru că îți vor spune în față toate frustrările acumulate.

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Foto: PR

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