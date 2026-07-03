Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 6-12 iulie 2026

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Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 6-12 iulie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 6-12 iulie 2026

Pe parcursul acestei săptămâni îți va fi tot mai dificil să faci alegeri pentru propriul bine deoarece atenția îți este îndreptată către cei dragi. Ajungi din nou să te neglijezi. Ești conștientă de acest lucru, dar parcă nu poți să controlezi asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 6-12 iulie 2026

Atunci când realizezi că opiniile nu îți sunt luate în calcul, este mai bine să te retragi și să faci doar ceea ce ți se zice. O astfel de atitudine te poate feri de dezamăgiri și îți oferă spațiu de dezvoltare personală. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 6-12 iulie 2026

Lucrurile pe care ți le dorești nu sunt ușor de îndeplinit. Chiar și atunci când crezi despre tine că ești imbatabilă, știi că faci eforturi mari pentru a te menține pe linia de plutire. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 6-12 iulie 2026

Acordă-ți timp și răbdare pentru procesul laborios de dezvoltare spirituală în care te afli! Modul în care te-ai simțit în ultima perioadă te-a ajutat mult să fii mai determinată în ceea ce privește schimbările din viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 6-12 iulie 2026

Indiferent de starea de jovialitate pe care o resimți, este de reținut totuși că este o săptămână dificilă din punct de vedere emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 6-12 iulie 2026

Ai tot mai multe obiective de îndeplinit și parcă timpul nu îți mai este suficient. Din păcate, de multe ori ești reticentă în fața unui „nou început”. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 6-12 iulie 2026

Este de preferat să rămânem în acțiune mereu deoarece sănătatea noastră psihică și emoțională depinde de stilul nostru de viață. În această săptămână va fi nevoie să rămâi mai conectată la propriul organism. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 6-12 iulie 2026

Negocierile care au loc la birou la începutul acestei săptămâni îți oferă oportunitatea de a pune pe tablă toate cărțile pe care le deții. Pentru fiecare dintre noi, viața este un carusel care nu se oprește niciodată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 6-12 iulie 2026

Atunci când vine vorba de carieră sau de proiectele profesionale, ești prima persoană care pune cărțile pe față. Îți place să fii mereu la curent cu ceea ce se întâmplă în jur și de aceea preiei mereu inițiativa. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 6-12 iulie 2026

Te irită peste măsură ideea de imprevizibil. Atunci când ai parte de lucruri la care nu te-ai fi gândit vreodată, îți dai seama că nu deții deloc controlul asupra propriei vieți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 6-12 iulie 2026

Firea curioasă poate să îi deranjeze pe cei din jur. Schimbul de replici pe care îl vei avea, în mai multe contexte, va susține această stare de fapt. Chiar dacă îți dorești să afli lucruri, trebuie să știi cum să o faci. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 6-12 iulie 2026

Acțiunile tale par să fie doar frânturi în raport cu ceea ce este nevoie să faci pentru a aduce în viața ta schimbările pe care ți le dorești. Această săptămână a lunii iulie te va găsi destul de recalcitrantă și indispusă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

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