Zodiile care se critică mult prea aspru, chiar și pentru ceva ce nu au făcut

Aceste zodii au standarde înalte, iar atunci când greșesc se critică foarte aspru.

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  de  ELLE.ro
Zodiile care se critică mult prea aspru, chiar și pentru ceva ce nu au făcut

Următoarele zodii au dorința de a fi perfecte și de a se autodepăși zilnic. Dar cum nu pot deține controlul total, pot eșua. Însă, în loc să își accepte și recunoască greșeala, se învinovățesc și au cuvinte dure la adresa propriei persoane. 

1. Capricorn

Nativii Capricorn au o latură perfecționistă în ei care iese la iveală în momentul în care sunt implicați într-un proiect important și de mare anvergură. Chiar dacă își calculează fiecare pas și sunt atenți, pe parcurs intervin diferite erori, care nu stau în puterile lor. Atunci, își critică munca, se simt dezamăgite și dau vina pe ei, chiar și pentru ceva ce au făcut. Nimic nu va putea atunci să le schimbe dispoziția și să privească acea situație dintr-o altă perspectivă.

2. Scorpion

Nativii Scorpion se judecă mult prea aspru atunci când le scapă vreun detaliu din vedere. Se învinovățesc și nici nu mai au deschiderea necesară de a asculta și participa la discuții constructive. Fiecare critică le influențează negativ starea de spirit, ceea ce se reflectă mai departe în interacțiunile cu oamenii din jurul lor. Au constant îndoieli referitoare la parcursul lor profesional. Când se simt confuzi, preferă să își acorde o perioadă de introspecție și să își reevalueze alegerile.

3. Fecioară

Fecioarele așteaptă să primească validări și confirmări pentru munca lor. Dacă nu se întâmplă acest lucru, încep să devină tot mai nesigure pe abilitățile lor și să își imagineze cele mai nefericite scenarii. Au nevoie constant de explicații, de îndrumări și să se asigure că nu vor eșua. Atunci când dau greș, în special când vine vorba de viața profesională, cu greu se împacă cu faptul că nu au excelat. Se transformă în acele momente în cei mai aprigi critici la adresa propriei persoane.

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Foto: PR

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