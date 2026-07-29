Cele 4 semne zodiacale care iau decizii greșite în iubire

Semnele zodiacale din lista aceasta își complică singure viața sentimentală din cauza alegerilor greșite.

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  de  ELLE.ro
Cele 4 semne zodiacale care iau decizii greșite în iubire

În ceea ce privește dragostea, aceste zodii au tendința de a alege parteneri nepotriviți sau de a lua decizii pripite, bazate pe impuls. Din această cauză, în fiecare relație repetă aceleași greșeli și suferă amarnic. 

1. Berbec

Nativii Berbec se plictisesc repede într-o relație și din acest motiv au tendința de a face alegeri nepotrivite în plan amoros. După ce pun punct unei povești de iubire, imediat se gândesc un potențial partener. Sunt indeciși și nevoia de a primi validarea din partea unei persoane îi va determina să accepte contexte sentimentale total nepotrivite.

2. Leu

Leii simt constant presiunea de a fi într-o relație. Din cauza asta, ajung să aibă parteneri nu tocmai potriviți și care dau dovadă de comportamente toxice. Aceste alegeri făcute în grabă le va scădea încrederea de sine și le va schimba într-un mod negativ percepția despre dragoste. E important să își acorde suficient timp astfel încât să se cunoască foarte bine și să afle ce anume își doresc de la o relație.

3. Scorpion

Nativii Scorpion fac frecvent alegeri pripite în poveștile de dragoste. Din cauza faptului că nu sunt convinși pe sentimentele lor și sunt indeciși, dau impresia că nu sunt capabili de a fi implicați într-un angajament pe termen lung. Acceptă alături de ei persoane cu care nu se potrivesc și nu pot rezona în multe privințe, dar se așteaptă să se schimbe pentru ei. Însă, această dorință le va fi spulberată mai repede decât s-ar putea aștepta.

4. Balanță

Balanțele fac alegeri cel puțin discutabile când vine vorba de viața amoroasă. Sunt recunoscute pentru faptul că sunt impulsive și nu analizează întreg contextul unei situații. Se grăbesc să atingă anumite etape cu partenerul de cuplu și, în loc să le facă relația mai solidă, se întâmplă opusul. Iar în această goană pierd întocmai ceea ce este esențial într-o relație, și anume comunicarea deschisă, încrederea și respectul.

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Foto: PR

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