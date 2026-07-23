Cele 4 semne zodiacale greu de descifrat în privința emoțiilor

Rareori îți vei putea da seama de adevăratele sentimente ale zodiilor de mai jos.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Cele 4 semne zodiacale greu de descifrat în privința emoțiilor

În timp ce unele persoane îți vor spune în față cum se simt, altele își ascund dezamăgirea și suferă în tăcere, fără ca nimeni să știe ce drame au loc în inima lor. Iată care sunt cele patru semne zodiacale care își maschează trăirile și suferințele și adoptă masca unor persoane fericite. 

1. Rac

Nativii Rac încă mai au de învățat la capitolul exteriorizarea sentimentelor. Niciodată nu vei putea afla cu certitudine ce anume se întâmplă în sufletul lor. Chiar dacă le vei adresa multiple întrebări, îți vor da un răspuns evaziv. Se vor comporta ca și cum nimic nu s-a întâmplat, în ciuda faptului că în interiorul lor are loc un amalgam de emoții, atât pozitive, cât și negative.

2. Scorpion

Scorpionii au dificultăți în ceea ce privește eliberarea unor emoții negative. Au tendința de a ține totul în sufletul lor, fără să vorbească cu absolut nimeni despre asta. Oricât de confortabil s-ar simți în preajma unei persoane, tot nu simt că se pot destăinui în totalitate. Chiar dacă vrei să le descoperi motivele pentru care se simt copleșiți emoțional, tot nu vei obține nicio fărâmă de informație de la ei.

3. Capricorn

Nativii Capricorn trăiesc în mod profund fiecare clipă din viața lor. Pentru ei, orice moment este o oportunitate de celebrare personală. Însă, nu își manifestă bucuria și cu alții. Ei susțin cu tărie faptul că fericirea nu trebuie împărțită cu alte persoane și că trebuie să o țină pentru ei înșiși. Se tem de faptul că acea emoție pură pe care o simt ar putea fi ruinată de energia negativă din partea altcuiva.

4. Pești

Peștii își țin ascunse emoțiile. Teama de a fi judecați pe baza a ceea ce simt îi copleșește și îi face să își reprime sentimentele. Preferă să evite orice fel de discuție care ar implica împărtășirea propriilor trăiri. Nu vor deloc să vorbească despre luptele lor interioare și despre ceea ce îi macină pentru că nu își doresc să îi încarce și pe alții cu problemele lor emoționale.

Citește și:
Cele 4 zodii care reușesc să își îndeplinească cele mai arzătoare dorințe

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
5 zodii care au tendința de a căuta perfecțiunea cu orice preț
Astrologie
5 zodii care au tendința de a căuta perfecțiunea cu orice preț
6 perechi de zodii care sunt făcute una pentru cealaltă
Astrologie
6 perechi de zodii care sunt făcute una pentru cealaltă
4 zodii care nu sunt adeptele romantismului într-o relație
Astrologie
4 zodii care nu sunt adeptele romantismului într-o relație
6 zodii nonconformiste, cărora nu le pasă ce cred ceilalți
Astrologie
6 zodii nonconformiste, cărora nu le pasă ce cred ceilalți
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 iulie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 iulie 2026
Cu ce gen de bărbat ar trebui să ai o relație vara aceasta, în funcție de zodia ta
Astrologie
Cu ce gen de bărbat ar trebui să ai o relație vara aceasta, în funcție de zodia ta
Publicitate
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Dorian Popa și-a transformat vila de lux din Domnești! Cum arată casa după ce a renovat-o complet
Dorian Popa și-a transformat vila de lux din Domnești! Cum arată casa după ce a renovat-o complet
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce vor face Ema și Alan cu marele premiu și ce spun despre căsătoria religioasă
Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce vor face Ema și Alan cu marele premiu și ce spun despre căsătoria religioasă
Meniul lui Kate Middleton după lupta cu cancerul. Este foarte atentă la ce mănâncă, dar nu poate renunța la aceste două alimente
Meniul lui Kate Middleton după lupta cu cancerul. Este foarte atentă la ce mănâncă, dar nu poate renunța la aceste două alimente
Rezultate admitere liceu 2026. Când se depun dosarele și de ce acte au nevoie elevii repartizați
Rezultate admitere liceu 2026. Când se depun dosarele și de ce acte au nevoie elevii repartizați
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
Zodia care îți va frânge inima în această vară
Zodia care îți va frânge inima în această vară
Astrologie

Sunt multe motive pentru care o poveste de dragoste se poate sfârși, dar nu trebuie să fii dezamăgită, ci mai degrabă să înveți ceva din acea relație.

+ Mai multe
Cuplurile perfecte de zodii ale verii 2026
Cuplurile perfecte de zodii ale verii 2026
Astrologie

O modalitate foarte amuzantă de a testa compatibilitatea cu un potențial partener este să consulți ce zic astrele despre semnele voastre zodiacale.

+ Mai multe
Zodiile care, într-o relație amoroasă, sunt foarte încăpățânate
Zodiile care, într-o relație amoroasă, sunt foarte încăpățânate
Astrologie

Aceste zodii sunt cunoscute pentru faptul că sunt încăpățânate într-o relație amoroasă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC