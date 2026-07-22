Meghan Markle, înainte de familia regală. În ce film celebru a apărut Ducesa de Sussex

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Succesul de care se bucură în prezent The Odyssey, noul film regizat de Christopher Nolan, a readus în atenție un detaliu mai puțin cunoscut din cariera lui Meghan Markle. Potrivit HELLO!, înainte de a deveni Ducesă de Sussex, Meghan a avut un rol de scurtă durată în filmul Remember Me (2010), unde a jucat alături de Robert Pattinson, unul dintre actorii din distribuția noului lungmetraj al lui Nolan.

În The Odyssey, Robert Pattinson îl interpretează pe Antinous, într-o distribuție din care mai fac parte Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya și Tom Holland. Cu 16 ani înainte de acest proiect, actorul apărea în Remember Me, dramă romantică în care interpreta rolul lui Tyler, un tânăr marcat de o tragedie personală, a cărui viață se schimbă după ce o întâlnește pe Ally, personaj interpretat de Emilie de Ravin.

Potrivit HELLO!, Meghan Markle a avut un rol secundar în producție, interpretând o barmaniță pe nume Megan. Din distribuție au mai făcut parte și Pierce Brosnan și Chris Cooper.

Ducesa de Sussex apare într-o scenă petrecută într-un bar, alături de personajul lui Robert Pattinson și de prietenul acestuia, Adrian, interpretat de Tate Ellington. După ce Adrian îi spune că arată foarte bine, personajul interpretat de Meghan îi răspunde cu singura replică pe care o are în film: „Nu vorbi”.

Meghan Markle în filmul Remeber Me

Deși au împărțit ecranul pentru puțin timp, Meghan Markle a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegului său de platou. Potrivit The Independent, actrița spunea la vremea respectivă:

„Este un tip cu adevărat minunat și un exemplu foarte bun. Este impresionant să vezi pe cineva atât de tânăr, a cărui celebritate i-a schimbat viața într-un mod atât de radical, dar care a rămas în continuare amabil, modest și relaxat. Mi se pare un lucru foarte admirabil”.

La rândul său, Robert Pattinson și-a amintit de colaborarea cu Meghan Markle după logodna acesteia cu Prințul Harry, în 2017.

„Pare o persoană extraordinară. Am lucrat și eu cu ea… apare în Remember Me. Acesta este motivul meu de faimă!”. declara Robert Pattinson.

Succes profesional neașteptat pentru Meghan Markle

Meghan Markle a primit prima nominalizare din partea Daytime Emmy Awards pentru serialul său de lifestyle, With Love, Meghan, produs de Netflix.

Producția a fost inclusă în categoria Outstanding Lifestyle Program la ediția din 2026 a premiilor, o recunoaștere importantă pentru proiectul lansat după retragerea lui Meghan și a Prințului Harry din rolurile de membri activi ai familiei regale.

Lansat pe Netflix în 2025, With Love, Meghan a debutat în aceeași perioadă cu brand-ul de lifestyle al ducesei, As Ever, numeroase produse ale acestuia fiind integrate în episoadele serialului. În cursa pentru trofeu, emisiunea concurează cu George to the Rescue, The Motherhood, The Wizard of Paws și A Different Breed. Câștigătorii vor fi anunțați pe 30 octombrie, în cadrul galei organizate la Hollywood Palladium din Los Angeles.

Nominalizarea reprezintă și o nouă confirmare a colaborării dintre Meghan și Prințul Harry cu Netflix. Acest lucru se întâmplă în contextul în care, la începutul acestui an, brand-ul As Ever a anunțat că își încheie parteneriatul cu platforma de streaming, explicând că este pregătit să „funcționeze pe cont propriu”.

De-a lungul celor două sezoane ale emisiunii, Meghan Markle a avut invitați cunoscuți, precum Mindy Kaling, Tan France și Chrissy Teigen. Formatul urmărește pasiunea ducesei pentru gătit, grădinărit, organizarea meselor și viața de familie.

După retragerea din familia regală în 2020, Meghan și Prințul Harry au semnat cu Netflix un contract estimat la 100 de milioane de dolari. Prin compania lor de producție, Archewell Productions, cei doi au realizat mai multe documentare și proiecte de lifestyle pentru platformă.

Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda tensiunilor

Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix și pregătesc un film despre războiul din Afganistan. Potrivit publicației Deadline, cei doi vor produce adaptarea volumului No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, semnat de maiorul britanic Adam Jowett, o carte care documentează una dintre cele mai dificile misiuni militare britanice din provincia Helmand, desfășurată în 2006.

Filmul va fi realizat prin intermediul Archewell Productions, compania fondată de Meghan și Harry, alături de Tracy Ryerson. Deadline notează că scenariul este semnat de Matt Charman, nominalizat la Oscar pentru filmul Bridge of Spies (2015).

Proiectul are și o dimensiune personală pentru Prințul Harry, care a participat la două misiuni de luptă în Afganistan în perioada în care făcea parte din armata britanică. Înainte de retragerea sa din serviciul militar, acesta ajunsese la gradul de căpitan.

Acesta nu este însă singurul proiect pe care Ducii de Sussex îl pregătesc. În luna martie, Deadline a anunțat că Meghan Markle și Prințul Harry dezvoltă un nou serial pentru Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming. De această dată, este vorba despre un serial inspirat din universul sportului polo.

Conform publicației, producția, care nu are încă un titlu oficial, va fi plasată în Wellington, Florida, descris drept un „oraș ecvestru de elită”, iar povestea „se învârte în jurul dinamicilor tensionate dintre două echipe rivale și familiile care le conduc”.

Noul serial este considerat o extensie a interesului personal al Prințului Harry pentru acest sport. Potrivit Deadline, producția ar fi inspirată de POLO, documentarul lansat pe Netflix în 2024, care nu a înregistrat o audiență ridicată. Prințul Harry practică polo de ani de zile și participă frecvent la meciuri caritabile.

Foto: Profimedia

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