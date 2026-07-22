Alexandru Ion Țiriac, confesiuni rare despre rolul de tată și cei doi băieți ai săi: "Sunt destul de pretențioși..."

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Alexandru Ion Țiriac este rezervat când vine vorba de viața sa personală, însă recent a făcut mărturisiri despre rolul de tată și cei doi băieți ai săi, Alexandru și Nicholas Noah.

Alexandru Ion Țiriac, dezvăluiri despre rolul de tată

Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au format timp de 17 ani un cuplu. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și Nicholas Noah. Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017. Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț.

După despărțire, Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Pe Instagram, Alexandru Ion Țiriac a transmis un mesaj surprinzător prin care își exprimă mândria față de cei doi băieți ai săi, Alexandru și Nicholas Noah.

„Am avut parte de multe realizări importante, dar și de multe eșecuri în viață. Viața mi-a adus bucurii pe care nu le-aș putea răsplăti vreodată, precum și lecții pe care nu le voi uita niciodată. Dar Dumnezeu mi-a oferit cea mai mare răsplată prin acești doi tineri și nu va trece nicio zi fără să-L laud pentru că m-a binecuvântat cu ei. Apropo, domnișoarelor, încă sunt singuri și sunt destul de pretențioși din fire.”

Ileana Lazariuc, declarații despre cei doi copii ai ei

Într-un interviu acordat recent, Ileana Lazariuc a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit cu foarte multă emoție și admirație despre cei doi copii ai ei, Alexandru și Nicholas Noah.

„Da, parcă ieri erau mici, iar acum mă uit în sus la ei și nu-mi vine să cred ce mari s-au făcut. Trecerea timpului se vede cel mai frumos și mai curat prin copii. Fiecare etapă și fiecare vârstă are farmecul ei, cu bune și cu provocări. Am crescut împreună cu ei, am învățat unii de la alții în fiecare zi, iar astăzi sunt doi copii buni, calzi și foarte înțelegători. Sunt mândria mea cea mai mare”, a spus Ileana Lazariuc pentru OK! Magazine.

Ileana Lazariuc s-a mutat în Dubai alături de băieții ei după separarea de Alexandru Ion Țiriac, însă de-a lungul timpului a mai revenit în România cu diverse ocazii.

„Noi am avut mereu o viață destul de dinamică și am locuit în locuri diferite, de-a lungul anilor, ceea ce ne-a învățat să fim flexibili și să ne adaptăm oriunde. Însă, indiferent unde ne-au dus pașii pe harta lumii, România a rămas întotdeauna locul unde mă întorc cu sufletul. Aici sunt oamenii dragi, prietenii, amintirile și acea energie caldă care mă încarcă. Nu îmi place să fac planuri rigide pentru viitor, pur și simplu mă bucur de fiecare zi petrecută în țară.”

Ileana Lazariuc, confesiuni despre fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac

Ileana Lazariuc a făcut mărturisiri sincere despre fostul ei partener de viață, Alexandru Ion Țiriac, și despre cum se înțeleg în prezent cei doi, după divorț.

„Este un lucru firesc, până la urmă am fost împreună o jumătate de viață și el a fost și va rămâne o parte extrem de importantă din trecutul meu. Este tatăl copiilor mei și este un tată absolut extraordinar, dedicat și implicat, pentru care voi avea întotdeauna un respect profund. Am reușit să păstrăm o relație matură, caldă și liniștită, bazată pe comunicare și pe respect reciproc, punând mereu pe primul loc echilibrul și fericirea băieților noștri.”

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Foto: Instagram

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