10 seriale, cu doar 4 episoade, care au povești memorabile și te vor ține cu sufletul la gură

Iată câteva recomandări de seriale cu 4 episoade în care vei întâlni povești care te vor marca și interpretări de excepție.

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  de  Braslasu Iulia
1. Toxic Town
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Dacă nu ai foarte mult timp la dispoziție și totuși tânjești să urmărești pe ecrane o poveste bine construită și cu experiențe individuale care să te țină cu sufletul la gură, aceste seriale cu 4 episoade sunt câteva propuneri excelente. 

1. Toxic Town

Toxic Town este o miniserie din 2025 cu Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood și Claudia Jessie în rolurile principale. Serialul se bazează pe o poveste reală, a unor mame din Corby, Anglia, ai căror copii s-au născut cu malformații congenitale în anii 1980 și 1990 cauzate de gestionarea neglijentă a deșeurilor toxice, care a dus la răspândirea în aer a substanțelor chimice. Cele patru părți explorează cum un grup de mame se luptă în instanță cu determinare să tragă la răspundere consiliul local pentru mușamalizarea efectelor nocive ale deșeurilor toxice. Această dramă reflectă eșecul sistemic și curajul unor femei de a contesta autoritățile în căutarea dreptății pentru copiii lor.

2. Collateral

În drama polițistă Collateral, Carey Mulligan este o detectivă care anchetează moartea unui livrator de pizza, un refugiat sirian pe nume Abdullah Asif, împușcat mortal în Londra atunci când livra o pizza. Această crimă ascunde, în fapt, o rețea cu traficanți de droguri, spioni și corupție.

3. The Take

În drama polițistă britanică The Take, Tom Hardy l-a jucat pe Freddy, un infractor care iese de puțin timp din închisoare și e tot mai implicat în lumea interlopă din Londra din 1980 și 1990. Cele patru episoade surprind competiția dintre Freddy și verișorul său, Jimmy, dornici amândoi de a obține puterea.

4. Olive Kitteridge

Miniseria Olive Kitteridge e adaptată după romanul scris de Elizabeth Strout și o are pe Frances McDormand în rol principal. Povestea urmărește pe parcursul a 25 de ani relația pe care Olive, o învățătoare pensionară, o are cu soțul ei, Henry, și fiul lor, Christopher. Olive este prinsă într-o depresie, o căsnicie în care nu se simte împlinită și o dinamică defectuoasă cu propriul copil.

5. Landscapers

În miniseria Landscapers, Christopher și Susan Edwards formează un cuplu britanic cu o viață cât se poate de liniștită. Cel puțin asta lasă impresia, pentru că totul se schimbă când poliția află că în grădina casei lor sunt îngropate două cadavre. În distribuție te vei întâlni cu Olivia Colman și David Thewlis.

6. Death by Lightning

Serialul Death by Lightning format din patru episoade expune povestea lui James A. Garfield, care a fost membru al congresului din Ohio, iar ulterior a devenit cel de-al 20-lea președinte al Statelor Unite. El sfârșește în mod tragic după ce e asasinat de admiratorul său, Charles J. Guiteau.

7. All the Light We Cannot See

În 1944, pe fundalul Bătăliei de la Saint-Malo din Franța, destinele unei tinere franceze năvăzătoare, Marie-Laure LeBlanc, și ale lui Werner Pfenning, un tânăr german forțat să intre în regimul nazist, se împletesc datorită radioului. Pe măsură ce fiecare încearcă să supraviețuiască celui de-al Doilea Război Mondial, All The Light We Cannot See arată cum legătura pe care o formează cei doi le aduce speranță și reziliență.

8. The Breakthrough

The Breakthrough este un serial thriller suedez care pornește de la cartea The Breakthrough: How the genealogist solved the double murder in Linköping, scrisă de Anna Bodin și Peter Sjölund. Drama această psihologică arată cum o dublă omucidere din Linköping, Suedia a fost rezolvată abia după 16 ani, grație unui genealogist.

9. Inside Man

Inside Man este o miniserie captivantă în care viața unui condamnat la moarte în Statele Unite se intersectează într-un mod neașteptat cu cea a unui vicar dintr-un sat. Viețile lor se schimbă dramatic pe măsură ce se lovesc de ceea ce înseamnă sensul moral al societății în care trăiesc. Distribuția e formată din David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells și Lydia West.

10. Emma

Această dramă de epocă se inspiră din opera clasică scrisă de Jane Austen. Romola Garai o joacă pe Emma Woodhouse, o femeie tânără și bogată de la începutul secolului al XIX-lea, care își propune să le găsească pretendenți prietenelor ei. Pe parcursul miniseriei de patru episoade, se urmărește procesul de maturizare prin care trece Emma în drumul ei de a găsi fericirea altor persoane, și nu pe a ei.

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Foto: PR

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