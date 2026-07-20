EXCLUSIV: Designerul Rafaela Pestrițu dezvăluie cum a ajuns să realizeze costumele pentru show-ul Shakirei din finala Cupei Mondiale 2026: „Un efort colectiv”

În spatele costumelor purtate de dansatorii Shakirei la show-ul din finala Cupei Mondiale FIFA 2026 s-a aflat designerul român Rafaela Pestrițu. În exclusivitate pentru ELLE România, aceasta vorbește despre colaborarea cu echipa artistei, provocările unui proiect realizat într-un timp record și emoția de a-și vedea creațiile pe una dintre cele mai mari scene din lume.

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  de  Anca Stratulat
EXCLUSIV: Designerul Rafaela Pestrițu dezvăluie cum a ajuns să realizeze costumele pentru show-ul Shakirei din finala Cupei Mondiale 2026: "Un efort colectiv"

Finala Cupei Mondiale FIFA 2026 a adus în prim-plan nu doar fotbalul, ci și un spectacol grandios în care muzica, dansul și moda au împărțit aceeași scenă. În timp ce milioane de oameni urmăreau prestația Shakirei din show-ul de la pauză, puțini știau că în spatele costumelor purtate de dansatorii artistei s-a aflat un designer român. Rafaela Pestrițu a coordonat realizarea celor 40 de ținute custom create special pentru acest moment.

În exclusivitate pentru ELLE România, Rafaela Pestrițu a vorbit despre culisele colaborării cu echipa artistei, provocarea de a finaliza proiectul într-o singură săptămână și emoția de a vedea un brand românesc pe una dintre cele mai mari scene internaționale.

Foto: Profimedia

Cum a început colaborarea cu echipa Shakirei

Am vrut să aflu mai întâi cum a primit propunerea de a realiza costumele pentru un eveniment urmărit la nivel mondial și care a fost primul gând care i-a trecut prin minte când a aflat despre amploarea proiectului. Din răspunsul ei este clar că entuziasmul a fost însoțit de o presiune uriașă. Un astfel de proiect nu înseamnă doar creativitate, ci și o coordonare impecabilă a unei întregi echipe.

„Colaborarea a venit prin stilistul Shakirei, cu care am mai lucrat și pentru turneul artistei. Pentru finala FIFA World Cup 2026, m-au contactat din nou pentru a crea ținutele dansatorilor. Proiectul a evoluat foarte repede și am ajuns să realizăm 40 de look-uri custom, într-un timp extrem de scurt. Primul meu gând a fost, sincer, legat de amploarea proiectului și de timpul pe care îl aveam la dispoziție, dar imediat după a venit entuziasmul de a contribui la un moment de o asemenea vizibilitate internațională. (…) A fost un efort colectiv între echipa mea din studio și o fabrică de familie din Slatina, alături de câteva persoane care ne-au ajutat cu producția și logistica. În ultima parte a proiectului au intervenit inclusiv membri ai familiei mele, pentru că timpul era atât de scurt încât fiecare ajutor conta”, a declarat Rafaela Pestrițu în exclusivitate pentru ELLE România.

Cum și-a pus amprenta asupra costumelor

Deși ținutele au fost create pentru un concept artistic foarte bine definit, am vrut să aflu dacă acestea păstrează elementele care definesc brandul Rafaela Pestrițu și care sunt ele mai exact.

„Da. Am vrut ca, deși este vorba despre costume de scenă create pentru un concept vizual foarte specific, piesele să păstreze ADN-ul Rafaela Pestrițu. Am integrat printurile trompe-lœil, care reprezintă una dintre semnăturile brandului, precum și layering-ul, drapajele și detaliile realizate manual. Pentru look-urile feminine am lucrat și cu elemente în mișcare, precum franjuri și mărgele, gândite special pentru a prinde viață odată cu coregrafia. Întregul proiect a avut ca punct de plecare culoarea galbenă, atribuită momentului Shakirei în conceptul vizual al show-ului, iar provocarea a fost să traducem această direcție într-un univers care să rămână recognoscibil pentru brandul nostru”, a continuat Rafaela Pestrițu.

40 de costume realizate într-o singură săptămână

În spatele unui spectacol care durează doar câteva minute se ascund zile întregi de muncă. Am întrebat-o care a fost cea mai dificilă provocare tehnică din tot acest proces, iar răspunsul a venit fără ezitare.

„Cu siguranță timpul. Am realizat 40 de look-uri custom într-o singură săptămână, cu schimbări de ultim moment, ceea ce a făcut ca întregul proces să fie extrem de intens”, mi-a mai spus Rafaela Pestrițu.

Emoția de a vedea un brand românesc pe una dintre cele mai mari scene din lume a fost incomparabilă. După zile de lucru contra cronometru, am întrebat-o cum s-a simțit în momentul în care creațiile sale au ajuns în fața unui public global și ce emoții au încercat-o.

„Este un sentiment foarte special. Să știu că piese realizate de noi, într-un studio și într-o echipă din România, au ajuns pe una dintre cele mai mari scene din lume este un moment important atât pentru mine, cât și pentru brand.”

Foto: Profimedia

Cât despre eveniment în sine, Rafaela Pestrițu subliniază că a fost un moment complet special pentru ea să își vadă creațiile pe o astfel de scenă.

„Este un eveniment de o amploare extraordinară, care aduce împreună sportul, muzica și moda la nivel global. Pentru mine, este cu atât mai special să văd un brand românesc independent contribuind la un astfel de moment.”, a încheiat Rafaela.

Foto: Profimedia

Citește și:
Rafaela Pestrițu, designerul român din spatele costumelor purtate de dansatorii Shakirei la Cupa Mondială 2026

Foto: Christian Tudose

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