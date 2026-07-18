Să rămâneți împreună sau să vă despărțiți? Semne că merită să luptați pentru relația voastră

În momentele de furie te gândești să vă despărțiți, apoi realizezi că nu poți face asta. De ce să dai șanse relației voastre.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Să rămâneți împreună sau să vă despărțiți? Semne că merită să luptați pentru relația voastră

De câte ori nu ți-ai spus că vă despărțiți. Ai discutat despre asta și cu prietenele cele mai apropiate, dar tot nu ai putut face pasul. Partenerul tău de asemenea a pus pe masă această variantă sau te amenință cu ea în momentele conflictuale, când pare că nu mai face față emoțional. De ce vă gândiți amândoi la această opțiune pe care, iată, nu o duceți până la capăt? Deoarece doare, sunteți triști, răniți, dezamăgiți, iar ideea despărțirii e un mod de a face față, care pe moment v-ar putea salva de acest disconfort. Însă nu și soluția pe care o doriți cu adevărat, după momente de analiză lucidă.

Vă doriți aceleași lucruri

În ciuda acestei perspective, voi încă vă doriți aceleași lucruri. Vedeți viitorul într-un mod similar în ceea ce privește elementele foarte importante din viață. Nu există decalaj aici.

Principii și valori…

… similare. Fundația relației voastre, ce are în componența sa un set de principii și valori comune, e de fapt destul de rezistentă tocmai datorită acestora. Iar în ciuda conflictelor, rădăcinile voastre sunt foarte puternice.

Nu vă imaginați singuri

Nu aveți teamă de singurătate, și nu acesta este motivul pentru care nu puneți punct. Dar pur și simplu nu vă vedeți lângă altă persoană, ori să fiți scoși complet unul din viața celuilalt. În același timp nici să rămâneți prieteni, amici, din respect și prin prisma anilor împreună nu este o perspectivă nicidecum satisfăcătoare.

Până la urmă vă iertați

Poate că sunteți explozivi și cochetați cu despărțirea, dar după o vreme vă iertați reciproc greșelile. Le priviți mai cu blândețe și nu mai sunteți atât de critici.

Dorința evoluției

După ce trec aburii furiei, încă aveți dorința de a construi împreună și de a vă susține reciproc. Nu doar la nivel de cuplu, ci și individual în obiectivele pe care vi le-ați conturat fiecare.

Admirația…

… există. Vă recunoașteți reciproc calitățile, realizările, în unele privințe sunteți o inspirație unul pentru celălalt. Nu există dispreț, chiar dacă vă conștientizați minusurile și în mod evident nu vă convin. Ba poate chiar vă calcă pe nervi. Respectul este prezent inclusiv în confruntările cele mai zgomotoase, iar fiecare își controlează comportamentul ce tinde să capete note abuzive. Este prezentă această rezervă, grijă de a nu-l răni intenționat pe celălalt, indiferent cât de mare este supărarea.

Și totuși vorbiți

Nu v-ați transformat în doi străini care preferă să se ignore. Vă certați, dar lăsați căile de comunicare deschise. Fără să vă dați seama, voi nu ați depus armele văzându-și fiecare de treaba lui. Încă luptați pentru o cauză comună: cuplul.

Știi că e acolo…

… dacă se întâmplă ceva și ai nevoie de el. Iar reciproca este de asemenea valabilă. Nici nu te gândești să nu-l ajuți dacă este în puterea ta. Vă bazați unul pe celălalt, și ai senzația că asta nu se va schimba niciodată.

Citește și:
Motive pentru care partenerul izbucnește cu furie asupra ta și nu au nicio legătură cu tine

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Exerciții de gratitudine pe care să le faci după o despărțire dureroasă
Lifestyle
Exerciții de gratitudine pe care să le faci după o despărțire dureroasă
Seriale din anii 2000 de (re)văzut oricând ai ocazia
Lifestyle
Seriale din anii 2000 de (re)văzut oricând ai ocazia
O zi la Singureni Manor: un prânz de stele Michelin cu chef Mauro Colagreco și deschiderea noului Paul's Clubhouse
Lifestyle
O zi la Singureni Manor: un prânz de stele Michelin cu chef Mauro Colagreco și deschiderea noului Paul's Clubhouse
Înconjurată de prieteni sau în cuplu și tot te simți singură? Contexte și comportamente la care să fii atentă
Lifestyle
Înconjurată de prieteni sau în cuplu și tot te simți singură? Contexte și comportamente la care să fii atentă
Personaje iconice despre care publicul vorbește și în zilele noastre
Lifestyle
Personaje iconice despre care publicul vorbește și în zilele noastre
Solidarizare internațională fără precedent pentru Oradea PRIDE: Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților locale să înceteze blocarea Marșului PRIDE
Lifestyle
Solidarizare internațională fără precedent pentru Oradea PRIDE: Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților locale să înceteze blocarea Marșului PRIDE
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Bătaie” pe locurile de la cea mai râvnită facultate din România. 10 candidați se luptă pentru un singur loc
„Bătaie” pe locurile de la cea mai râvnită facultate din România. 10 candidați se luptă pentru un singur loc
Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF. Ce spune despre hainele scoase la licitație
Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF. Ce spune despre hainele scoase la licitație
Tragedie în clanul Kardashian. Bărbatul indispensabil din viața divelor a murit
Tragedie în clanul Kardashian. Bărbatul indispensabil din viața divelor a murit
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Gabriela Cristea, în bikini la 51 de ani, după ce a slăbit 30 de kg. Imaginile cu care "a dat foc" internetului / Foto
Schimbări majore pentru pensionari de la 1 august 2026! Cine sunt persoanele vizate de noile modificări și ce urmează să se întâmple
Schimbări majore pentru pensionari de la 1 august 2026! Cine sunt persoanele vizate de noile modificări și ce urmează să se întâmple
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Aspecte personale importante pe care le ignori atunci când vrei ca totul să fie bine în cuplu
Aspecte personale importante pe care le ignori atunci când vrei ca totul să fie bine în cuplu
Lifestyle

Grija pentru relație este importantă, însă nu ar trebui să vină cu prețul neglijării propriei persoane. Înainte de a te întreba ce poți face pentru ca relația să meargă mai bine, merită să te întrebi și ce ai încetat să faci pentru tine.

+ Mai multe
10 seriale fantasy pline de acțiune, care merită toată atenția ta
10 seriale fantasy pline de acțiune, care merită toată atenția ta
Lifestyle

Aceste seriale te vor purta prin lumi fantastice și aventuri captivante.

+ Mai multe
10 filme britanice foarte bune pe care să le vezi oricând ai ocazia
10 filme britanice foarte bune pe care să le vezi oricând ai ocazia
Lifestyle

Dacă ești în punctul în care cauți de zor un filme pe care să-l urmărești și nu ești sigură pe care să-l alegi, iată câteva propuneri din care te poți inspira.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC