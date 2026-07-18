Să rămâneți împreună sau să vă despărțiți? Semne că merită să luptați pentru relația voastră

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De câte ori nu ți-ai spus că vă despărțiți. Ai discutat despre asta și cu prietenele cele mai apropiate, dar tot nu ai putut face pasul. Partenerul tău de asemenea a pus pe masă această variantă sau te amenință cu ea în momentele conflictuale, când pare că nu mai face față emoțional. De ce vă gândiți amândoi la această opțiune pe care, iată, nu o duceți până la capăt? Deoarece doare, sunteți triști, răniți, dezamăgiți, iar ideea despărțirii e un mod de a face față, care pe moment v-ar putea salva de acest disconfort. Însă nu și soluția pe care o doriți cu adevărat, după momente de analiză lucidă.

Vă doriți aceleași lucruri

În ciuda acestei perspective, voi încă vă doriți aceleași lucruri. Vedeți viitorul într-un mod similar în ceea ce privește elementele foarte importante din viață. Nu există decalaj aici.

Principii și valori…

… similare. Fundația relației voastre, ce are în componența sa un set de principii și valori comune, e de fapt destul de rezistentă tocmai datorită acestora. Iar în ciuda conflictelor, rădăcinile voastre sunt foarte puternice.

Nu vă imaginați singuri

Nu aveți teamă de singurătate, și nu acesta este motivul pentru care nu puneți punct. Dar pur și simplu nu vă vedeți lângă altă persoană, ori să fiți scoși complet unul din viața celuilalt. În același timp nici să rămâneți prieteni, amici, din respect și prin prisma anilor împreună nu este o perspectivă nicidecum satisfăcătoare.

Până la urmă vă iertați

Poate că sunteți explozivi și cochetați cu despărțirea, dar după o vreme vă iertați reciproc greșelile. Le priviți mai cu blândețe și nu mai sunteți atât de critici.

Dorința evoluției

După ce trec aburii furiei, încă aveți dorința de a construi împreună și de a vă susține reciproc. Nu doar la nivel de cuplu, ci și individual în obiectivele pe care vi le-ați conturat fiecare.

Admirația…

… există. Vă recunoașteți reciproc calitățile, realizările, în unele privințe sunteți o inspirație unul pentru celălalt. Nu există dispreț, chiar dacă vă conștientizați minusurile și în mod evident nu vă convin. Ba poate chiar vă calcă pe nervi. Respectul este prezent inclusiv în confruntările cele mai zgomotoase, iar fiecare își controlează comportamentul ce tinde să capete note abuzive. Este prezentă această rezervă, grijă de a nu-l răni intenționat pe celălalt, indiferent cât de mare este supărarea.

Și totuși vorbiți

Nu v-ați transformat în doi străini care preferă să se ignore. Vă certați, dar lăsați căile de comunicare deschise. Fără să vă dați seama, voi nu ați depus armele văzându-și fiecare de treaba lui. Încă luptați pentru o cauză comună: cuplul.

Știi că e acolo…

… dacă se întâmplă ceva și ai nevoie de el. Iar reciproca este de asemenea valabilă. Nici nu te gândești să nu-l ajuți dacă este în puterea ta. Vă bazați unul pe celălalt, și ai senzația că asta nu se va schimba niciodată.

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Foto: PR

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