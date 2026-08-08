Zodiile care ar putea fi implicate într-un triunghi amoros

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Indiferent că ai fost sau nu până acum implicată într-un triunghi amoros, probabil că îți dai seama care sunt provocările unei astfel de dinamici.

În cazul în care te întrebai care sunt șansele tale de a experimenta asta, îți spunem că astrologia vine în ajutorul tău și îți indică semnele zodiacale care se vor afla într-un triunghi amoros. Aceste zodii iubesc cu pasiune, nu vor să se simtă constrânse într-o relație amoroasă și au dorința de a explora în plan amoros. Citește în continuare și află dacă este și zodia ta printre ele.

Gemeni

Pentru Gemeni, experiențele amoroase sunt binevenite pentru că îi ajută să cunoască mulți oameni. Se îndrăgostesc ușor, așa că nu este de mirare că pot avea în același timp sentimente pentru două persoane. Nu ascund acest lucru pentru că nu vor ca oamenii să sufere de pe urma alegerilor pe care le fac. Dacă nu se simt împliniți, vor pleca de lângă acea persoană și își vor căuta fericirea în brațele altcuiva.

Balanță

Poate că te-ai aștepta de la Balanțe să fie mereu echilibrate și să se gândească de mai multe ori înainte de a lua o decizie. Însă, când vine vorba de latura sentimentală, vor să se lase ghidate de ceea ce simt și nu analizează foarte bine o situație. Nu sunt convinse de ceea ce își doresc de la un partener, dar ceea ce știu cu siguranță este că se simt fericite în momentul în care primesc afecțiune și atenție.

Vărsător

Vărsătorii preferă relațiile de scurtă durată, care nu implică angajamente serioase pe termen lung. Nu sunt disponibili din punct de vedere emoțional, așa că nu ar trebui să te aștepți să formezi cu ei o legătură puternică sau autentică. Nu spun încă de la început care sunt intențiile lor cu privire la o relație de cuplu, iar șansele să fie implicați, fără să își dorească, într-un triunghi amoros sunt mari.

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Foto: PR

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