Jocuri psihologice pe care partenerul le (poate) face pentru a te controla și domina în totalitate

Aceste jocuri psihologice în cuplu au ca țintă puterea pe care partenerul de cuplu vrea să o dețină complet.

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  de  Cristescu Catalina
Jocuri psihologice pe care partenerul le (poate) face pentru a te controla și domina în totalitate

I-ai găsit diverse scuze, dar în final niciuna nu este validă. Din iubire, bune intenții, din dorința de a avea o relație serioasă nu ai văzut nuanța reală a comportamentului său și ce miză aveau acele jocuri psihologice pe care tu le minimizai. Ori din teama de singurătate îți împingeai limitele până la extrem, fără să fie vorba despre o creștere, evoluție a ta prin ieșirea din zona de confort. Nici suspiciozitatea nu face parte din arsenalul mecanismelor tale de a face față, încât nu ți-ai pus niciodată problema că felul în care el se comportă e o luptă pentru putere.

Vinovăția

Și cât de ușor se obțin diverse lucruri sau amânări când îl faci pe celălalt să se simtă vinovat. Găsește tot felul de argumente din care reiese că tu ești cea neînțelegătoare și nu te gândești la anumite consecințe. Practic pune în spatele tău găsirea unei rezolvări, pentru care ar fi cu siguranță multiple variante dacă s-ar implica și el și și-ar dori cu adevărat lucrul acela pe care îl evită făcându-te pe tine să te simți vinovată.

Te minimizează

Indiferent de ce aspect din viață vorbim, chiar și acele elemente la care tu știi în mod clar că te pricepi, sunt atuuri ale tale dovedite de nenumărate ori, iar el nu posedă suficiente cunoștințe în acel domeniu. Dacă faci ceva bine, nu este suficient de bine. O realizare evidentă și importantă a ta este trecută cu vederea. În schimb există o constantă critică al cărei scop este zdruncinarea încrederii în sine și diminuarea stimei de sine.

Te vorbește de rău

Dacă discuți cu diverse persoane pe care le cunoașteți amândoi, vei descoperi că felul în care el te-a portretizat este mult departe de realitate. Ești exagerată, neînțelegătoare, egoistă, dramatică, geloasă, neasumată etc. în principiu practic proiectează asupra ta trăsăturile lui. Te transformă în personajul negativ, iar el o victimă a ta. Astfel, imaginea lui nu va fi alterată, iar dacă tu abordezi persoanele acelea ele vor sări în apărarea lui.

Retragerea afecțiunii

Dacă nu faci ca mine, mă port atât de urât încât data viitoare vei accepta ceea ce spun eu să facem. Asta pentru a nu mai simți rana respingerii și a evita certurile.

Minciuna

Adevăruri spuse pe jumătate, informații pe care le afli despre el întâmplător și de la alte persoane. Minte cu dovada în față sau ceea ce promite sau zice că își dorește de la viață și de la relația cu tine efectiv nu se potrivește cu șirul evenimentelor și comportamentul lui.

Te pune în situații delicate…

… în relație cu familia ta sau prietenii tăi. Ca atare, întâlniri cu toții nu mai sunt posibile sau sunt marcate de tensiune. Poate chiar vei avea certuri cu aceștia din cauza lui și se vor distanța de tine. Întâlnirile tale cu ei se vor rări, vei evita să spui ce se petrece în relație și astfel nimeni nu îți va mai putea pune în față o oglindă care să îți dea o altă perspectivă sau să te ajute să vezi realitatea.

Memoria ta nu e bună

Partenerul rescrie realitatea pornind de la aceleași fapte pentru care tu ești furioasă. Nu ai văzut sau nu ai auzit bine, ai interpretat greșit un context, el nu a făcut un lucru anume ci tu singură ai ajuns în punctul respectiv.

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Foto: PR

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