Asociația ACCEPT lansează „Văzuți”, un podcast despre familie, cultură și comunitatea LGBTQIA+, creat de Laura Sgârcitu

Asociația ACCEPT anunță lansarea podcast-ului "Văzuți", despre familie, cultură și comunitatea LGBTQIA+, creat de Laura Sgârcitu.

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  de  ELLE.ro
Asociația ACCEPT lansează "Văzuți", un podcast despre familie, cultură și comunitatea LGBTQIA+, creat de Laura Sgârcitu

Asociația ACCEPT anunță lansarea Văzuți, un podcast creat și realizat de Laura Sgârcitu, scriitoare, blogger, comunicator cu peste 20 de ani de experiență și mamă a unei persoane queer. Proiectul editorial audio propune o serie de conversații despre familie, cultură, apartenență și viața persoanelor LGBTQIA+ din România.

Fondatoare a grupului civic Părinți pentru Drepturi Egale, Laura Sgârcitu aduce în acest proiect vocea unui părinte și instrumentele unui comunicator obișnuit să lucreze cu teme sensibile, comunități, instituții și publicuri diverse.

Primele episoade îi au ca invitați pe actorul István Téglás, jurnalista Iaromira Popovici, prezentă în spațiu public și ca părinte al unei persoane LGBTQIA+, și pe Oxana Gumennaia – psihologă, terapeută, fostă adjunctă a Avocatului Poporului din Republica Moldova.

Primele trei episoade pot fi ascultate începând de astăzi pe platforma Spotify.

Proiectul pornește de la ideea că vizibilitatea nu înseamnă doar a fi observat, ci și a fi ascultat, înțeles și recunoscut. Primul sezon își propune să ofere publicului o conversație mai nuanțată despre experiențele queer, dincolo de stereotipuri, clișee și dezbateri politice reduse la sloganuri.

Văzuți este, în același timp, o resursă pentru părinții care au nevoie de limbaj, repere și sprijin atunci când încearcă să își înțeleagă copiii. Seria aduce împreună experiențe personale, perspective culturale, reflecții psihologice și mărturii care pot ajuta familiile să rămână în relație, chiar și atunci când frica sau necunoașterea fac conversația dificilă.

„Pentru mine, Văzuți a început în momentul în care am înțeles că iubirea pentru propriul copil nu ajunge. Am aflat, în timp, cât de multă singurătate poartă alți copii și tineri LGBTQIA+. Am văzut bullying, am stat la masă cu tineri care nu puteau merge acasă cu omul pe care îl iubeau și am înțeles că nu mai pot rămâne doar martor. Văzuți este un crez: un fel de a transforma ce am auzit și văzut în conversații, resurse și punți între părinți și copiii lor”, spune Laura Sgârcitu, gazda și producătoarea podcastului.

Podcastul este realizat cu sprijinul Asociației ACCEPT, ca parte a eforturilor organizației de a aduce în spațiul public mai multe istorii autentice din viața persoanelor LGBTQIA+ și a familiilor acestora. Într-un context în care vocile comunității sunt adesea marginalizate, simplificate sau stereotipizate, Văzuți propune un alt tip de conversație: una bazată pe ascultare, empatie, curiozitate și recunoaștere.

DESPRE ACCEPT

Înființată în 1996, Asociația ACCEPT este prima și cea mai longevivă organizație LGBTQIA+ din România. De-a lungul a 30 de ani, ACCEPT a luptat pentru decriminalizarea homosexualității, a documentat discriminarea și violența, a construit servicii de sprijin pentru comunitate și a adus an de an Bucharest Pride în stradă ca act de rezistență și celebrare.

Foto: Larisa Baltă

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