Pepe, imagini rare cu familia. Artistul a arătat-o pentru prima dată publicului pe fiica lui, Jessica: „Oamenii pleacă, dar familiile rămân”

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Pepe a lansat un nou single prin care își onorează familia. Melodia este însoțită de un film documentar care cuprinde imagini rare din arhivă, care nu au mai fost făcute publice până astăzi, cu copilăria artistului, bunicii care l-au crescut, frații, nepoții, părinții și cei mai noi membri ai familiei, cum ar fi Jessica, fiica de două luni a lui Pepe, care își face în acest proiect prima apariție publică.

Pepe, imagini rare cu familia

În luna aprilie a anului 2026, Pepe a devenit din nou tată. Soția lui, Yasmine Pascu, a născut o fetiță. Pentru Pepe, acesta este al patrulea copil. Artistul mai are două fiice, pe Rosa și pe Maria, din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, dar și un băiețel împreună cu actuala sa soție.

Este pentru prima oară în cariera lui când Pepe a acceptat ca fotografii, filmări și momente păstrate zeci de ani în cutii, albume și casetele familiei să fie scoase la lumină și să devină o sursă puternică de inspirație pentru muzica și arta lui: de la bunicul artistului, care ar fi trecut astăzi de o sută de ani, până la Jessica, fetița lui de două luni. Bunicii, mama artistului, Mamia, așa cum îi spun copiii ei, și nea Ion (Ion Pascu, tatăl lui Pepe), apar în cadre pe care Pepe însuși nu le mai văzuse de ani buni. Apoi Pepe și frații lui, copii pe vremuri, alergând prin curte. Apoi nepoții, Babani, Giuli, Franco și Mihăiță, în adolescența lor. Iar la final, generația de acum: Maria, Rosa, Pepe Jr., Ayan și toți copiii familiei. În finalul clipului, apare cel mai tânăr membru al familiei: Jessica, fiica lui Pepe, fiind, de altfel, pentru prima oară când artistul o arată lumii.

Despre acest proiect, Pepe spune următoarele:

„E despre noi, despre cum am crescut. Frați, surori, veri, verișoare, toți la o masă, toți în aceeași casă, toți ascultând de cel mai mare. Eu așa am știut că e viața. Cu gălăgie multă, cu iubire și mai multă, fără mulți bani, dar cu absolut totul. Și am vrut să cânt asta exact așa cum am simțit-o, fără ambalaj, fără explicații. Cine a crescut ca noi va înțelege din primele secunde. Cine nu, sper să asculte și să-și dorească măcar o dată o masă plină de copii și de glume.”

Cum a apărut soția lui Pepe în videoclip

În videoclip, apare un cadru cu Yasmine, actuala soție a lui Pepe, la ani distanță de momentul în care s-au cunoscut și au început să formeze un cuplu.

„Când m-am uitat la Yasmine, copilă, în arhivă, mi-am dat seama de un lucru pe care nu îl gândisem niciodată așa. Ea trăia deja viața ei atunci. Eu trăiam viața mea. Fără să știm unul de altul. Iar peste ani, aveam să ne întâlnim, să ne iubim, să facem o familie. E ca și cum, în filmul ăsta, ne-am fi văzut pentru prima oară, deși pe atunci eram doi copii diferiți, în două lumi diferite. Sunt lucruri care nu se explică. Se recunosc.”

La un moment dat, tatăl lui Pepe nu a mai putut să își stăpânească emoțiile și a început să plângă.

„Cel mai puternic test al filmului nu a fost cu publicul. A fost acasă. Când le-am arătat părinților imaginile pentru prima oară, s-a întâmplat un lucru pe care nu îl mai văzusem la ei. Tata, omul care a ținut familia în picioare zeci de ani, omul despre care toți spun că nu și-a plecat niciodată capul, nu și-a mai putut ascunde lacrimile. Iar dacă piesa și filmul ăsta au reușit asta într-o cameră de zi, în fața celui mai dur dintre toți, atunci am știut că sunt exact ce trebuiau să fie.”

Povestea imaginată de Pepe și care pornește de la familia lui se încheie cu fiica lui, Jessica.

„Clipul începe cu mine, copil, în brațele bunicului meu. Și se închide cu fiica mea, în aceeași postură. Între aceste două imagini sunt zeci de ani. Și după ele vor mai veni încă pe atâția. Asta vreau eu să rămână de la piesa asta: că oamenii pleacă, dar familiile rămân. Și că, atâta timp cât cineva mai cântă refrenul ăsta la o masă, nimeni din ai noștri nu se duce cu adevărat.”

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

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Foto: PR

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