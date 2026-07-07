Pepe, imagini rare cu familia. Artistul a arătat-o pentru prima dată publicului pe fiica lui, Jessica: „Oamenii pleacă, dar familiile rămân”

Pepe a lansat un proiect cu dedicație pentru familia lui și valorile cu care a crescut.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Pepe și familia
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Pepe a lansat un nou single prin care își onorează familia. Melodia este însoțită de un film documentar care cuprinde imagini rare din arhivă, care nu au mai fost făcute publice până astăzi, cu copilăria artistului, bunicii care l-au crescut, frații, nepoții, părinții și cei mai noi membri ai familiei, cum ar fi Jessica, fiica de două luni a lui Pepe, care își face în acest proiect prima apariție publică.

Pepe, imagini rare cu familia

În luna aprilie a anului 2026, Pepe a devenit din nou tată. Soția lui, Yasmine Pascu, a născut o fetiță. Pentru Pepe, acesta este al patrulea copil. Artistul mai are două fiice, pe Rosa și pe Maria, din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, dar și un băiețel împreună cu actuala sa soție.

Este pentru prima oară în cariera lui când Pepe a acceptat ca fotografii, filmări și momente păstrate zeci de ani în cutii, albume și casetele familiei să fie scoase la lumină și să devină o sursă puternică de inspirație pentru muzica și arta lui: de la bunicul artistului, care ar fi trecut astăzi de o sută de ani, până la Jessica, fetița lui de două luni. Bunicii, mama artistului, Mamia, așa cum îi spun copiii ei, și nea Ion (Ion Pascu, tatăl lui Pepe), apar în cadre pe care Pepe însuși nu le mai văzuse de ani buni. Apoi Pepe și frații lui, copii pe vremuri, alergând prin curte. Apoi nepoții, Babani, Giuli, Franco și Mihăiță, în adolescența lor. Iar la final, generația de acum: Maria, Rosa, Pepe Jr., Ayan și toți copiii familiei. În finalul clipului, apare cel mai tânăr membru al familiei: Jessica, fiica lui Pepe, fiind, de altfel, pentru prima oară când artistul o arată lumii.

Despre acest proiect, Pepe spune următoarele:

„E despre noi, despre cum am crescut. Frați, surori, veri, verișoare, toți la o masă, toți în aceeași casă, toți ascultând de cel mai mare. Eu așa am știut că e viața. Cu gălăgie multă, cu iubire și mai multă, fără mulți bani, dar cu absolut totul. Și am vrut să cânt asta exact așa cum am simțit-o, fără ambalaj, fără explicații. Cine a crescut ca noi va înțelege din primele secunde. Cine nu, sper să asculte și să-și dorească măcar o dată o masă plină de copii și de glume.”

Cum a apărut soția lui Pepe în videoclip

În videoclip, apare un cadru cu Yasmine, actuala soție a lui Pepe, la ani distanță de momentul în care s-au cunoscut și au început să formeze un cuplu. 

„Când m-am uitat la Yasmine, copilă, în arhivă, mi-am dat seama de un lucru pe care nu îl gândisem niciodată așa. Ea trăia deja viața ei atunci. Eu trăiam viața mea. Fără să știm unul de altul. Iar peste ani, aveam să ne întâlnim, să ne iubim, să facem o familie. E ca și cum, în filmul ăsta, ne-am fi văzut pentru prima oară, deși pe atunci eram doi copii diferiți, în două lumi diferite. Sunt lucruri care nu se explică. Se recunosc.”

La un moment dat, tatăl lui Pepe nu a mai putut să își stăpânească emoțiile și a început să plângă. 

„Cel mai puternic test al filmului nu a fost cu publicul. A fost acasă. Când le-am arătat părinților imaginile pentru prima oară, s-a întâmplat un lucru pe care nu îl mai văzusem la ei. Tata, omul care a ținut familia în picioare zeci de ani, omul despre care toți spun că nu și-a plecat niciodată capul, nu și-a mai putut ascunde lacrimile. Iar dacă piesa și filmul ăsta au reușit asta într-o cameră de zi, în fața celui mai dur dintre toți, atunci am știut că sunt exact ce trebuiau să fie.”

Povestea imaginată de Pepe și care pornește de la familia lui se încheie cu fiica lui, Jessica. 

„Clipul începe cu mine, copil, în brațele bunicului meu. Și se închide cu fiica mea, în aceeași postură. Între aceste două imagini sunt zeci de ani. Și după ele vor mai veni încă pe atâția. Asta vreau eu să rămână de la piesa asta: că oamenii pleacă, dar familiile rămân. Și că, atâta timp cât cineva mai cântă refrenul ăsta la o masă, nimeni din ai noștri nu se duce cu adevărat.”

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

Citește și:
Cadoul neașteptat primit de Ramona Olaru la aniversarea a 37 de ani. Asistenta TV a plâns de emoție

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Theo Rose, emoționată de fiul ei. Cuvintele lui Sasha au lăsat-o fără replică pe artistă: "Nedrept de frumos"
People
Theo Rose, emoționată de fiul ei. Cuvintele lui Sasha au lăsat-o fără replică pe artistă: "Nedrept de frumos"
Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut un pas major în relația lor. Ce a dezvăluit creatoarea de bijuterii
People
Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut un pas major în relația lor. Ce a dezvăluit creatoarea de bijuterii
Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină, cu puțin timp înainte de a naște. Prin ce situații trece: "Nu vreau să sune ca o plângere. Adevărul este..."
People
Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină, cu puțin timp înainte de a naște. Prin ce situații trece: "Nu vreau să sune ca o plângere. Adevărul este..."
Matt Damon, moment special la premiera filmului The Odyssey. Actorul a fost însoțit de soția sa și de cele patru fiice ale lor
People
Matt Damon, moment special la premiera filmului The Odyssey. Actorul a fost însoțit de soția sa și de cele patru fiice ale lor
Andreea Marin, imagini din vacanța în Capri. Ce a impresionat-o la această destinație: "Merg pe acest tărâm în fiecare an"
People
Andreea Marin, imagini din vacanța în Capri. Ce a impresionat-o la această destinație: "Merg pe acest tărâm în fiecare an"
Georgina Rodriguez, prima reacție după ce partenerul ei, Cristiano Ronaldo, a avut ultimul său meci la Cupa Mondială
People
Georgina Rodriguez, prima reacție după ce partenerul ei, Cristiano Ronaldo, a avut ultimul său meci la Cupa Mondială
Publicitate
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Prețul pepenilor de Dăbuleni în 2026. Cât costă kilogramul și de ce sunt nemulțumiți producătorii
Prețul pepenilor de Dăbuleni în 2026. Cât costă kilogramul și de ce sunt nemulțumiți producătorii
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza! Sora ei i-a făcut o surpriză în direct, de ziua ei: „N-am avut petreceri niciodată”
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza! Sora ei i-a făcut o surpriză în direct, de ziua ei: „N-am avut petreceri niciodată”
Harta mediilor de 10 la Bacalaureat 2026. În ce județe s-au obținut cele mai multe note de 10
Harta mediilor de 10 la Bacalaureat 2026. În ce județe s-au obținut cele mai multe note de 10
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cadoul neașteptat primit de Ramona Olaru la aniversarea a 37 de ani. Asistenta TV a plâns de emoție
Cadoul neașteptat primit de Ramona Olaru la aniversarea a 37 de ani. Asistenta TV a plâns de emoție
People

Ramona Olaru a fost surprinsă de colegii ei de la Antena 1 cu un cadou emoționant.

+ Mai multe
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară. Ce nume special au ales pentru bebeluș
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară. Ce nume special au ales pentru bebeluș
People

Milo Ventimiglia și Jarah Mariano au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, dezvăluind și numele special pe care l-au ales.

+ Mai multe
Lavinia Pîrva, apariție alături de fiul ei. Cum a fost fotografiată artista împreună cu Alexandru
Lavinia Pîrva, apariție alături de fiul ei. Cum a fost fotografiată artista împreună cu Alexandru
People

Lavinia Pîrva a publicat imagini rare cu fiul ei, Alexandru.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC