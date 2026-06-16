Imagine adorabilă cu mezina lui Pepe, dezvăluită de soția artistului. Cum arată Jessica, în vârstă de două luni

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Pepe traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de familie. Artistul și soția lui, Yasmine Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe.

Imagine adorabilă cu fetița lui Pepe, care a împlinit două luni

Zvonurile conform cărora Pepe ar urma să devină tată pentru a patra oară au circulat din luna noiembrie a anului 2025. Ulterior, a venit și confirmarea faptului că familia artistului se mărește, pentru că soția lui, Yasmine, a fost surprinsă cu burtica de gravidă.

Pepe a dezvăluit pe rețelele de socializare că a devenit tată pentru a patra oară, chiar în a doua zi de Paște. Artistul a dezvăluit atunci pe rețelele de socializare un videoclip emoționant din spitalul în care soția lui a născut o fetiță.

La două luni de când a devenit din nou mamă, soția lui Pepe a dezvăluit o imagine adorabilă cu fetița ei, Jessica. Yasmine a decis să protejeze intimitatea copilului, astfel că i-a acoperit chipul cu o inimioară roz, în aceeași nuanță cu costumul pe care îl poartă micuța.

Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil l-a făcut pe artist să își reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupă acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale, după ce micuța a venit acasă.

„E acasă cu mama. Sunt foarte fericit”, a declarat Pepe, la Știrile Antena Stars.

Pentru Pepe, acesta este al patrulea copil. Artistul mai are două fiice din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, dar și un băiețel împreună cu actuala sa soție. Cântărețul vorbește mereu despre cât de mândru este de copiii lui și ce fericit este.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

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Foto: Instagram

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