Lady Kitty Spencer, apariție spectaculoasă într-o rochie inspirată de una dintre cele mai celebre ținute ale Prințesei Diana

Lady Kitty Spencer a fost una dintre cele mai admirate apariții la evenimentul Dolce & Gabbana din Taormina, unde a purtat o spectaculoasă rochie mov ce a amintit de una dintre cele mai emblematice ținute ale regretatei Prințese Diana.

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  de  ELLE.ro
Lady Kitty Spencer, apariție spectaculoasă într-o rochie inspirată de una dintre cele mai celebre ținute ale Prințesei Diana

Lady Kitty Spencer se află în această perioadă în Italia, unde participă la spectaculosul eveniment organizat de Dolce & Gabbana, care include prezentarea noii colecții a casei de modă. Defilarea a avut loc în impresionanta mănăstire San Domenico din Taormina și a reunit numeroase vedete internaționale, printre care și Jennifer Lopez.

Rochia care amintește de una dintre cele mai emblematice ținute ale Prințesei Diana

Nepoata cea mare a regretatei Prințese Diana a atras toate privirile cu două apariții elegante, însă una dintre ele a amintit imediat de unul dintre cele mai cunoscute look-uri purtate de mătușa sa. Lady Kitty Spencer a ales o spectaculoasă rochie mov, fără bretele, cu o fustă amplă și vaporoasă, pe care a accesorizat-o cu bijuterii impresionante din diamante, inclusiv un colier floral statement și cercei asortați.

Ținuta purtată de Lady Kitty Spencer a fost comparată cu celebra rochie din catifea mov purtată de Prințesa Diana la începutul anilor ’90. Creată de designerul Victor Edelstein, rochia avea un decolteu în formă de inimă și o fustă în formă de lalea, devenind una dintre cele mai memorabile apariții ale fostei soții a Regelui Charles al III-lea.

În 2023, această creație a devenit cea mai valoroasă rochie a Prințesei Diana vândută vreodată la licitație, după ce a fost adjudecată la Sotheby’s, în New York, pentru aproape 500.000 de lire sterline, de aproape cinci ori peste estimarea inițială de 100.000 de lire.

Prințesa Diana a purtat pentru prima dată rochia în 1991, la realizarea unui portret oficial semnat de fotograful Antony Armstrong-Jones, primul Conte de Snowdon și fostul soț al Prințesei Margaret. Ulterior, a îmbrăcat aceeași ținută în celebra ședință foto realizată de Mario Testino pentru revista Vanity Fair, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, în 1997.

Lady Kitty Spencer, despre moștenirea de stil a Prințesei Diana

Lady Kitty Spencer avea doar șase ani când Prințesa Diana s-a stins din viață. Într-un interviu acordat publicației HELLO! Fashion, ea a vorbit despre impactul pe care mătușa sa continuă să îl aibă asupra industriei modei.

„Cred că este o adevărată legendă și mi se pare minunat că influența ei în modă continuă să dăinuie și astăzi. A fost o ambasadoare extraordinară a modei britanice.”

O altă apariție spectaculoasă la evenimentul Dolce & Gabbana

În cadrul celor trei zile dedicate modei la Taormina, Lady Kitty Spencer a purtat și o spectaculoasă rochie-corset neagră, cu inserții transparente. Designul dramatic, completat de o fustă din tulle care amintea de stilul personajului Carrie Bradshaw, a fost accesorizat cu bijuterii împodobite cu diamante galbene.

Lady Kitty Spencer are o colaborare de lungă durată cu Dolce & Gabbana, fiind ambasadoare a brandului italian. Tot casa de modă i-a creat și impresionantele rochii de mireasă purtate la nunta sa din 2021 cu omul de afaceri Michael Lewis. Rochia principală a avut mâneci lungi din dantelă, umeri bufanți și o amplă fustă de prințesă, fiind descrisă de designerii Dolce & Gabbana drept o creație cu un stil „tradițional”.

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Foto: Arhiva ELLE, Instagram

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