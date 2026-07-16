Actrița Maggie Grace a divorțat în secret după 7 ani de căsnicie. Care este motivul invocat de vedetă

Maggie Grace a divorțat în secret de soțul ei, Brent Bushnell, după șapte ani de căsnicie.

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  . Actualizat 16.07.2026, 10:45,  de  ELLE.ro
Actrița Maggie Grace a divorțat în secret după 7 ani de căsnicie. Care este motivul invocat de vedetă

Maggie Grace a divorțat în secret de partenerul ei, Brent Bushnell. Actrița cunoscută pentru rolurile din Lost și Taken a depus actele de divorț în luna mai a anului 2025, iar procesul a fost finalizat în august anul trecut.

Maggie Grace a divorțat în secret după șapte ani de căsnicie

Maggie Grace nu a anunțat oficial că a divorțat, însă, potrivit documentelor obținute de publicațiile PEOPLE și Page Six, cererea de divorț a fost depusă în mai 2025, invocând o căsnicie „iremediabil destrămată.” Actrița a menționat că ea și Brent Bushnell locuiesc separat de la 1 octombrie 2024, data oficială a separării. De asemenea, a mai solicitat ca numele ei să fie schimbat legal înapoi în Margaret Grace Ives. În urma documentelor de divorț, s-a aflat și faptul că mai au un copil împreună, o fiică, pe nume Fiona. Cei doi mai sunt părinții unui fiu, care s-a născut în 2020.

Conform documentelor de divorț, un contract prenupțial a fost semnat la data nunții lor din mai 2017, iar Maggie Grace a solicitat instanței să onoreze acest acord în depunerea documentului. Ea a primit custodia principală a ambilor copii, în timp ce fostul ei soț a obținut custodia fiului lor în fiecare weekend. Când fiica lor cea mică împlinește trei ani și jumătate, Brent Bushnell va primi și custodia ei în weekenduri. Divorțul lor a fost finalizat pe 13 august 2025.

Maggie Grace și Brent Bushnell au fost de acord să împartă și vacanțele, actrița având opțiunea de a petrece câteva weekenduri cu copiii ei, iar Bushnell putând să solicite fostei sale soții să aibă grijă de copiii lor în timpul petrecut de el ca părinte, în cazul în care acesta este plecat din oraș pentru serviciu, mai transmite Page Six. 

Maggie Grace și Brent Bushnell, o relație discretă

În luna februarie a anului 2017, Maggie Grace a anunțat că s-a logodit cu Brent Bushnell, fondatorul unei companii de divertisment în domeniul ingineriei numită Two Bit Circus. La acel moment, actrița a postat o imagine romantică cu ei doi stând într-o canoe, alături de mesajul „Cele mai puternice și mai dulci cântece rămân de cântat (Whitman).”

În mai 2017, Maggie Grace și Brent Bushnell s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete care a avut loc în aer liber, în Ojai, California. Cei doi au avut alături rudele și câțiva prieteni apropiați. Pentru nuntă, actrița a purtat o rochie elegantă și clasică. Despre accesoriile ei, bijutierul Neil Lane a declarat pentru PEOPLE: „Alegerea cerceilor ei de mireasă a fost inspirată de voalul ei edwardian de dantelă. Sunt vintage, cu spirale delicate de diamante circulare încrustate în platină. Pieptenii ei de păr din perle și diamante sunt, de asemenea, din epoca edwardiană.”

În trecut, Maggie Grace a format un cuplu alături de regizorul Matthew Cooke. Cei doi s-au logodit în februarie 2015, însă s-au despărțit un an mai târziu. 

În ceea ce privește cariera ei de actriță, publicul a văzut-o în ultimii ani pe Maggie Grace în producții diverse, cum ar fi serialul Suits LA și filmele O Horizon, Blackwater Lane și The Secret Art of Human Flight.

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Foto: Profimedia

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