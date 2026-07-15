Succes profesional neașteptat pentru Meghan Markle. Ce nominalizare a primit Ducesa

Serialul de lifestyle al lui Meghan Markle a fost nominalizat la Daytime Emmy Awards.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE
Succes profesional neașteptat pentru Meghan Markle. Ce nominalizare a primit Ducesa

Meghan Markle a primit prima nominalizare din partea Daytime Emmy Awards pentru serialul său de lifestyle, With Love, Meghan, produs de Netflix.

Producția a fost inclusă în categoria Outstanding Lifestyle Program la ediția din 2026 a premiilor, o recunoaștere importantă pentru proiectul lansat după retragerea lui Meghan și a Prințului Harry din rolurile de membri activi ai familiei regale.

Lansat pe Netflix în 2025, With Love, Meghan a debutat în aceeași perioadă cu brand-ul de lifestyle al ducesei, As Ever, numeroase produse ale acestuia fiind integrate în episoadele serialului. În cursa pentru trofeu, emisiunea concurează cu George to the Rescue, The Motherhood, The Wizard of Paws și A Different Breed. Câștigătorii vor fi anunțați pe 30 octombrie, în cadrul galei organizate la Hollywood Palladium din Los Angeles.

Nominalizarea reprezintă și o nouă confirmare a colaborării dintre Meghan și Prințul Harry cu Netflix. Acest lucru se întâmplă în contextul în care, la începutul acestui an, brand-ul As Ever a anunțat că își încheie parteneriatul cu platforma de streaming, explicând că este pregătit să „funcționeze pe cont propriu”.

De-a lungul celor două sezoane ale emisiunii, Meghan Markle a avut invitați cunoscuți, precum Mindy Kaling, Tan France și Chrissy Teigen. Formatul urmărește pasiunea ducesei pentru gătit, grădinărit, organizarea meselor și viața de familie.

După retragerea din familia regală în 2020, Meghan și Prințul Harry au semnat cu Netflix un contract estimat la 100 de milioane de dolari. Prin compania lor de producție, Archewell Productions, cei doi au realizat mai multe documentare și proiecte de lifestyle pentru platformă.

Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda tensiunilor

Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix și pregătesc un film despre războiul din Afganistan. Potrivit publicației Deadline, cei doi vor produce adaptarea volumului No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, semnat de maiorul britanic Adam Jowett, o carte care documentează una dintre cele mai dificile misiuni militare britanice din provincia Helmand, desfășurată în 2006.

Filmul va fi realizat prin intermediul Archewell Productions, compania fondată de Meghan și Harry, alături de Tracy Ryerson. Deadline notează că scenariul este semnat de Matt Charman, nominalizat la Oscar pentru filmul Bridge of Spies (2015).

Proiectul are și o dimensiune personală pentru Prințul Harry, care a participat la două misiuni de luptă în Afganistan în perioada în care făcea parte din armata britanică. Înainte de retragerea sa din serviciul militar, acesta ajunsese la gradul de căpitan.

Descrierea oficială a volumului prezintă contextul dramatic al misiunii:

„În provincia Helmand, în iulie 2006, maiorul Adam Jowett a primit comanda Easy Company, o unitate improvizată și insuficient pregătită, formată din parașutiști și Royal Irish Rangers. Misiunea lor era să apere cu orice preț centrul districtual Musa Qala. Easy Company s-a trezit într-un complex improvizat, izolată și depășită numeric de talibanii din oraș”.

Acesta nu este însă singurul proiect pe care Ducii de Sussex îl pregătesc. În luna martie, Deadline a anunțat că Meghan Markle și Prințul Harry dezvoltă un nou serial pentru Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming. De această dată, este vorba despre un serial inspirat din universul sportului polo.

Conform publicației, producția, care nu are încă un titlu oficial, va fi plasată în Wellington, Florida, descris drept un „oraș ecvestru de elită”, iar povestea „se învârte în jurul dinamicilor tensionate dintre două echipe rivale și familiile care le conduc”.

Noul serial este considerat o extensie a interesului personal al Prințului Harry pentru acest sport. Potrivit Deadline, producția ar fi inspirată de POLO, documentarul lansat pe Netflix în 2024, care nu a înregistrat o audiență ridicată. Prințul Harry practică polo de ani de zile și participă frecvent la meciuri caritabile.

Citește și:
Prințul Harry, primele declarații după ce a pierdut un proces privind încălcarea vieții private împotriva unui tabloid britanic: „Este o mușamalizare”

Foto: Arhiva ELLe

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Schimbare importantă pentru Răzvan Simion și Dani Oțil. Ce au anunțat oficial producătorii matinalului pe care cei doi îl prezintă la Antena 1: "Noi şi noi provocări"
People
Schimbare importantă pentru Răzvan Simion și Dani Oțil. Ce au anunțat oficial producătorii matinalului pe care cei doi îl prezintă la Antena 1: "Noi şi noi provocări"
Nina Dobrev, surprinsă în ipostaze romantice alături de modelul Dougie Joseph
People
Nina Dobrev, surprinsă în ipostaze romantice alături de modelul Dougie Joseph
Tudor Chirilă, declarații rare despre cei doi copii. Ce valori le transmite băieților săi: "Nu sunt un tată perfect"
People
Tudor Chirilă, declarații rare despre cei doi copii. Ce valori le transmite băieților săi: "Nu sunt un tată perfect"
Miki, fosta solistă a trupei K-Pital, dezvăluiri despre cariera ei. Cum arată acum viața artistei: "În lumea asta complet nebună..."
People
Miki, fosta solistă a trupei K-Pital, dezvăluiri despre cariera ei. Cum arată acum viața artistei: "În lumea asta complet nebună..."
Ariana Grande și Ricky Alvarez și-ar fi oferit o nouă șansă. Indiciile care au alimentat zvonurile despre împăcare
People
Ariana Grande și Ricky Alvarez și-ar fi oferit o nouă șansă. Indiciile care au alimentat zvonurile despre împăcare
Mihaela Geoană, detalii despre viața de familie și educația celor doi copii, Ana-Maria și Alexandru: "Punem preț pe timpul petrecut împreună"
People
Mihaela Geoană, detalii despre viața de familie și educația celor doi copii, Ana-Maria și Alexandru: "Punem preț pe timpul petrecut împreună"
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Katie Holmes, surprinsă de mână cu un artist celebru. Actrița alimentează zvonurile despre o nouă poveste de dragoste
Katie Holmes, surprinsă de mână cu un artist celebru. Actrița alimentează zvonurile despre o nouă poveste de dragoste
People

Katie Holmes a stârnit zvonuri despre o nouă relație, după ce a fost fotografiată ținându-se de mână cu artistul Jason Bard Yarmosky.

+ Mai multe
Băiețelul Ancăi Lungu a împlinit 8 ani. Ce imagine specială a dezvăluit fosta prezentatoare cu această ocazie
Băiețelul Ancăi Lungu a împlinit 8 ani. Ce imagine specială a dezvăluit fosta prezentatoare cu această ocazie
People

Georgios Alexandros, fiul pe care îl are din relația cu Harry Arampatzis a împlinit 8 ani.

+ Mai multe
Andreea Ibacka, apariție pe litoralul românesc după divorț. Cu cine a fost surprinsă actrița
Andreea Ibacka, apariție pe litoralul românesc după divorț. Cu cine a fost surprinsă actrița
People

Andreea Ibacka și-a făcut apariția pe litoralul românesc. În compania cui a fost surprinsă actrița?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC