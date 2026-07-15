Mihaela Geoană, detalii despre viața de familie și educația celor doi copii, Ana-Maria și Alexandru: „Punem preț pe timpul petrecut împreună”

Mihaela Geoană a vorbit despre sfaturile pe care le-a oferit celor doi copii ai ei, Ana-Maria și Alexandru.

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  de  ELLE.ro
Mihaela Geoană, detalii despre viața de familie și educația celor doi copii, Ana-Maria și Alexandru: "Punem preț pe timpul petrecut împreună"

Mihaela și Mircea Geoană formează unul dintre cele mai cunoscute și longevive cupluri din politica românească. Președinta Fundației Renașterea și fostul secretar general adjunct al NATO au împreună doi copii, pe Ana-Maria și pe Alexandru.

Mihaela Geoană, mărturisiri despre sfaturile oferite celor doi copii

În cadrul unui interviu acordat recent, Mihaela Geoană a vorbit deschis despre cum și-a educat cei doi copii, Ana-Maria și Alexandru, dar și despre sfaturile prețioase pe care le-a oferit lor. Fiica președintei Fundației Renașterea este stabilită în America, iar pe 27 august 2023 s-a căsătorit cu partenerul ei, Garrett Cayton. Evenimentul a avut loc în Veneția, la Hotelul Cipriani. Nunta lor impresionantă s-a întins pe parcursul a trei zile și au participat aproape 400 de invitați.

„Distanța nu este ușoară. Oricât de mult ne-am obișnui cu ideea, există întotdeauna acel dor. Este un sentiment pe care nu îl poți explica pe deplin, pentru că ține de legătura profundă dintre părinte și copil. Relația noastră este una extrem de caldă. Cu Ana vorbesc zilnic la telefon sau prin apel video. Tehnologia este o binecuvântare; uneori lăsăm telefoanele deschise în timp ce ea gătește în California și eu fac altceva în București, pur și simplu ca să „stăm împreună.” Deși îmi este dor de ea în fiecare secundă, mă consolează faptul că îi este bine și că este fericită. Îi port de grijă, desigur, ca orice mamă, dar am încredere în alegerile ei. Cu Alexandru mă văd mai des, el fiind aici, și ne bucurăm de fiecare prânz de duminică. Sfaturile mele pentru ei au fost mereu legate de sănătate și de a lua decizii corecte, dar mai ales de a fi independenți și curajoși”, a spus Mihaela Geoană pentru VIVA!

Mihaela Geoană dezvăluie obiceiurile din familia ei

Mihaela Geoană a făcut mărturisiri despre familia ei și despre obiceiurile pe care le păstrează. Potrivit acesteia, timpul petrecut în familie este prețios și este o tradiție pe care încearcă să o mențină în fiecare duminică. În ciuda distanței între ea și fiica ei, Mihaela Geoană profită din plin de tehnologie pentru a menține o legătură strânsă cu Ana-Maria

„Viața noastră de familie s-a simplificat, într-un sens foarte frumos. Nu mai este despre lucruri complicate, ci despre momentele acelea care contează cu adevărat. Punem preț pe timpul petrecut împreună, chiar și atunci când este puțin. O masă luată împreună, o conversație sinceră la finalul unei zile aglomerate sunt lucruri care ne țin ancorați. Obiceiul de la care nu abdicăm este cina în familie – fie ea și virtuală, cu Ana. Weekend-urile sunt dedicate relaxării și discuțiilor lungi despre orice, de la politică la noutăți despre prieteni sau pisică.

De asemenea, duminica încercăm să menținem tradiția mesei împreună cu tatăl meu și cu Alexandru. Aceste momente de conectare sunt cele care ne dau forța să o luăm de la capăt în fiecare luni. Un alt ritual este pregătirea Paștelui sau a Crăciunului împreună cu copiii, chiar și virtual. Ana și soțul ei, Garrett, vopsesc ouă în California în același timp cu noi, pe video-call. Ne arătăm culorile, glumim și simțim că oceanul dintre noi se micșorează. Această unitate a familiei extinse – care îi include și pe cumnați, și pe socri – este ceea ce îmi dă echilibrul. Am învățat de la mama că familia nu e doar un nucleu de patru oameni, ci un cerc larg de iubire care te protejează de orice răutate exterioară”, a completat Mihaela Geoană pentru sursa citată anterior.

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Foto: Instagram

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