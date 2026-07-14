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Ai putea fi surprinsă să vezi cât de mult îți poate afecta personalitatea zodia în care te-ai născut și cum poate oferi indicii despre modul în care va decurge o relație cu un posibil partener.

De ce să nu lași astrologia să te ghideze și să vezi care este zodia alături de care ai putea avea o relație extraordinară în această vară? Iată care sunt cuplurile perfecte de zodii ale verii 2026.

Rac și Pești

Se spune de multe ori că aceste două semne zodiacale sunt făcute unul pentru celălalt. Amândouă sunt semne de apă ceea ce înseamnă că intuiția lor îi va ajuta să construiască o relație de succes. Conexiunea emoțională dintre nativii acestor două zodii este una de invidiat și vor fi mereu pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește deciziile care afectează în mod normal viața unui cuplu.

Berbec și Balanță

Deși par o pereche puțin probabilă, nativii Berbec și Balanță vor lăsa lucrurile care îi fac atât de diferiți să îi ajute în construirea unei relații extraordinare. Un semn zodiacal de foc, Berbecul va răspunde pozitiv modului calm, logic, în care se comportă Balanța, iar acest lucru va face ca aceste semne zodiacale să fie aproape inseparabile, având o conexiune emoțională intensă. Ei trebuie să învețe cum să aprecieze calitățile unice pe care le au, cum să se comporte în cuplu, să își ofere unul altuia ceea ce știu că au nevoie. Iar toate acestea vin natural, fără a fi nevoie să își studieze prea mult obiceiurile unul altuia.

Săgetător și Gemeni

Mai presus de orice, nativii Săgetător și Gemeni se vor distra foarte bine împreună. Le plac călătoriile și își doresc multă aventură în viața lor, ceea ce va împiedica relația lor să devină plictisitoare și obișnuită. Sunt două zodii îndrăznețe, care nu se tem de provocări. Nativul Gemeni va tempera vulcanicul Săgetător și va descoperi că a găsit în acesta un partener extraordinar de distracție, dar și la fel de comunicativ precum el.

Leu și Vărsător

Nativii Leu și Vărsător sunt pe cât de asemănători, pe atât de diferiți, însă în moduri care pot duce la o relație frumoasă și sănătoasă. Deși Leul poate dori uneori să dețină controlul, Vărsătorul are nevoie de libertate și are abilitatea de a se lăsa dus de val. Atunci când vor putea face un compromis în această direcție, conexiunea lor va fi cu adevărat magică. Se vor sprijini unul pe altul atunci când vine vorba despre a-și depăși propriile limite și a învăța cum să se bucure din plin de viață. Diferențele dintre ei vor aduce balanța în relația lor și trebuie să găsească o modalitate de a comunica eficient pentru a deveni un cuplu perfect.

Taur și Capricorn

Personalități puternice, determinate, Taurul și Capricornul vor forma un cuplu interesant, chiar incredibil de potrivit. Sunt două semne zodiacale cu picioarele pe pământ și au ceea ce este nevoie pentru a forma un cuplu de durată. Deși sunt precauți în dragoste prin natura lor, vor fi capabili să rezolve orice problemă fără a se certa prea tare. Sunt semne zodiacale sincere, dispuse la onestitate și dialog, așa că nu vor avea probleme în a discuta despre toate aspectele care îi nemulțumesc.

Pești și Fecioară

Aceste două semne zodicale trebuie să se concentreze pe compromisuri dacă vor ca relația lor să funcționeze, însă, după ce vor trece de acest pas, nimic nu îi mai oprește. La început, vor fi atrași unul de celălalt din punct de vedere emoțional și intim, însă pe parcurs vor dezvolta o relație frumoasă și puternică. În acest cuplu Peștii vor găsi libertatea de a-și lăsa partea emoțională să iasă la lumină, în timp ce Fecioara se va folosi de logică pentru a-și ghida jumătatea pe calea cea bună. Peștii pot calma o Fecioară, cunoscută pentru nivelul crescut de anxietate, iar Fecioarele vor rezona cu Peștii atunci când aceștia sunt cu capul în nori.

Vărsător și Scorpion

Nativii acestor două zodii formează o pereche care intrigă deoarece, la prima vedere, nu există nimic care să îi țină împreună. Cele două semne zodiacale au personalități opuse, însă sunt persoane inteligente și care adoră viața trăită la maxim. Acest interes comun i-ar putea aduce împreună și i-ar putea convinge că pot adora viața trăită.. în doi. Dacă nativul Scorpion ar putea învăța cum să iubească și să fie aventuros precum Vărsătorul, acesta din urmă ar putea învăța cum să îi acorde Scorpionului un pic de confort și încredere în el, astfel ei formând un cuplu extraordinar.

Foto: PR

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