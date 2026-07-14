Cuplurile perfecte de zodii ale verii 2026

O modalitate foarte amuzantă de a testa compatibilitatea cu un potențial partener este să consulți ce zic astrele despre semnele voastre zodiacale.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  Andreea Ilie
Cuplurile perfecte de zodii ale verii 2026

Ai putea fi surprinsă să vezi cât de mult îți poate afecta personalitatea zodia în care te-ai născut și cum poate oferi indicii despre modul în care va decurge o relație cu un posibil partener.

De ce să nu lași astrologia să te ghideze și să vezi care este zodia alături de care ai putea avea o relație extraordinară în această vară? Iată care sunt cuplurile perfecte de zodii ale verii 2026.

Rac și Pești

Se spune de multe ori că aceste două semne zodiacale sunt făcute unul pentru celălalt. Amândouă sunt semne de apă ceea ce înseamnă că intuiția lor îi va ajuta să construiască o relație de succes. Conexiunea emoțională dintre nativii acestor două zodii este una de invidiat și vor fi mereu pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește deciziile care afectează în mod normal viața unui cuplu.

Berbec și Balanță

Deși par o pereche puțin probabilă, nativii Berbec și Balanță vor lăsa lucrurile care îi fac atât de diferiți să îi ajute în construirea unei relații extraordinare. Un semn zodiacal de foc, Berbecul va răspunde pozitiv modului calm, logic, în care se comportă Balanța, iar acest lucru va face ca aceste semne zodiacale să fie aproape inseparabile, având o conexiune emoțională intensă. Ei trebuie să învețe cum să aprecieze calitățile unice pe care le au, cum să se comporte în cuplu, să își ofere unul altuia ceea ce știu că au nevoie. Iar toate acestea vin natural, fără a fi nevoie să își studieze prea mult obiceiurile unul altuia.

Săgetător și Gemeni

Mai presus de orice, nativii Săgetător și Gemeni se vor distra foarte bine împreună. Le plac călătoriile și își doresc multă aventură în viața lor, ceea ce va împiedica relația lor să devină plictisitoare și obișnuită. Sunt două zodii îndrăznețe, care nu se tem de provocări. Nativul Gemeni va tempera vulcanicul Săgetător și va descoperi că a găsit în acesta un partener extraordinar de distracție, dar și la fel de comunicativ precum el.

Leu și Vărsător

Nativii Leu și Vărsător sunt pe cât de asemănători, pe atât de diferiți, însă în moduri care pot duce la o relație frumoasă și sănătoasă. Deși Leul poate dori uneori să dețină controlul, Vărsătorul are nevoie de libertate și are abilitatea de a se lăsa dus de val. Atunci când vor putea face un compromis în această direcție, conexiunea lor va fi cu adevărat magică. Se vor sprijini unul pe altul atunci când vine vorba despre a-și depăși propriile limite și a învăța cum să se bucure din plin de viață. Diferențele dintre ei vor aduce balanța în relația lor și trebuie să găsească o modalitate de a comunica eficient pentru a deveni un cuplu perfect.

Taur și Capricorn

Personalități puternice, determinate, Taurul și Capricornul vor forma un cuplu interesant, chiar incredibil de potrivit. Sunt două semne zodiacale cu picioarele pe pământ și au ceea ce este nevoie pentru a forma un cuplu de durată. Deși sunt precauți în dragoste prin natura lor, vor fi capabili să rezolve orice problemă fără a se certa prea tare. Sunt semne zodiacale sincere, dispuse la onestitate și dialog, așa că nu vor avea probleme în a discuta despre toate aspectele care îi nemulțumesc.

Pești și Fecioară

Aceste două semne zodicale trebuie să se concentreze pe compromisuri dacă vor ca relația lor să funcționeze, însă, după ce vor trece de acest pas, nimic nu îi mai oprește. La început, vor fi atrași unul de celălalt din punct de vedere emoțional și intim, însă pe parcurs vor dezvolta o relație frumoasă și puternică. În acest cuplu Peștii vor găsi libertatea de a-și lăsa partea emoțională să iasă la lumină, în timp ce Fecioara se va folosi de logică pentru a-și ghida jumătatea pe calea cea bună. Peștii pot calma o Fecioară, cunoscută pentru nivelul crescut de anxietate, iar Fecioarele vor rezona cu Peștii atunci când aceștia sunt cu capul în nori.

Vărsător și Scorpion

Nativii acestor două zodii formează o pereche care intrigă deoarece, la prima vedere, nu există nimic care să îi țină împreună. Cele două semne zodiacale au personalități opuse, însă sunt persoane inteligente și care adoră viața trăită la maxim. Acest interes comun i-ar putea aduce împreună și i-ar putea convinge că pot adora viața trăită.. în doi. Dacă nativul Scorpion ar putea învăța cum să iubească și să fie aventuros precum Vărsătorul, acesta din urmă ar putea învăța cum să îi acorde Scorpionului un pic de confort și încredere în el, astfel ei formând un cuplu extraordinar.

Citește și:
Cea mai mare greșeală pe care un bărbat o face în relație, în funcție de zodia lui

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Zodiile care, într-o relație amoroasă, sunt foarte încăpățânate
Astrologie
Zodiile care, într-o relație amoroasă, sunt foarte încăpățânate
Zodiile predispuse să te dezamăgească într-o relație amoroasă
Astrologie
Zodiile predispuse să te dezamăgească într-o relație amoroasă
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 13-19 iulie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 13-19 iulie 2026
Zodiile care vor trece prin situații dificile în vara anului 2026
Astrologie
Zodiile care vor trece prin situații dificile în vara anului 2026
Zodiile care vor avea parte de o vară minunată și plină de surprize
Astrologie
Zodiile care vor avea parte de o vară minunată și plină de surprize
Zodiile care vor străluci în luna iulie 2026
Astrologie
Zodiile care vor străluci în luna iulie 2026
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă
Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă
Cine a fost Adrian Rus-Sinner. Pilotul a murit într-un accident în timpul unei curse
Cine a fost Adrian Rus-Sinner. Pilotul a murit într-un accident în timpul unei curse
Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat
Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat
Horoscop zilnic 13 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 13 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Wooow, ce veste!! Nimeni nu știa că vedeta e însărcinată, dar o adiere de vânt a dat-o de gol! I s-a ridicat cămașa și... surpriză!! Mai vine un bebe în lumea mondenă
Wooow, ce veste!! Nimeni nu știa că vedeta e însărcinată, dar o adiere de vânt a dat-o de gol! I s-a ridicat cămașa și... surpriză!! Mai vine un bebe în lumea mondenă
Se retrage din televiziune după 21 de ani! Prezentatorul nostru a surprins pe toată lumea cu această veste
Se retrage din televiziune după 21 de ani! Prezentatorul nostru a surprins pe toată lumea cu această veste
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
Semnele zodiacale care depun eforturi pentru a menține o relație de prietenie
Semnele zodiacale care depun eforturi pentru a menține o relație de prietenie
Astrologie

Aceste zodii sunt pregătite să facă sacrificii pentru a menține o relație de prietenie.

+ Mai multe
Cele 4 zodii care întârzie mereu la întâlniri
Cele 4 zodii care întârzie mereu la întâlniri
Astrologie

Aceste zodii nu ajung niciodată la timp la întâlniri.

+ Mai multe
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 6-12 iulie 2026
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 6-12 iulie 2026
Astrologie

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 6-12 iulie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC