Adelina Pestrițu și-a recuperat contul de Instagram. Care este primul lucru pe care l-a făcut: „Un amestec de bucurie, ușurare”

După câteva săptămâni în care nu a avut acces la contul său de Instagram, Adelina Pestrițu a revenit pe platformă.

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  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu
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Adelina Pestrițu le-a dat vestea pe care urmăritorii ei o așteptau de mai multe săptămâni. Influencerița și-a recuperat contul de Instagram, după o perioadă în care nu a mai avut acces la platformă și a ținut legătura cu comunitatea sa exclusiv prin TikTok.

Adelina Pestrițu a revenit pe Instagram

În prezent, Adelina Pestrițu se află la Istanbul, unde filmează pentru noul show de la PRO TV, „Burlacii: Foc în Paradis”, proiect despre care a vorbit și în perioada în care contul său de Instagram a fost indisponibil. La scurt timp după ce și-a recuperat contul, vedeta a publicat un mesaj emoționant în care a povestit cât de dificilă a fost această perioadă și cât de mult au însemnat sprijinul celor din jur și al comunității sale.

„AM REVENIT!!!
Sunt unele momente pe care nu ai cum să le uiți. Pentru mine, dimineața asta va rămâne unul dintre ele.
Când mi-am văzut contul de Instagram din nou activ, am simțit un amestec de bucurie, ușurare și recunoștință pe care cu greu îl pot pune în cuvinte.
Au fost săptămâni în care am trăit de la extaz la agonie. Au fost zile în care am avut o mie de întrebări și foarte puține răspunsuri. Dar am ales să merg înainte.
Ceea ce m-a ajutat enorm în această perioadă a fost faptul că am început filmările pentru noua emisiune de la PRO TV. M-a ținut conectată la ceea ce iubesc să fac, mi-a ocupat mintea și mi-a oferit echilibrul de care aveam nevoie în perioada asta.
Am încercat să privesc tot ce s-a întâmplat ca pe o pauză. Nu una pe care mi-am dorit-o, dar una din care am avut ceva de învățat. Nu e ușor să vezi cum munca ta de atâția ani se evaporă.
Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care s-au interesat de mine, m-au căutat, mi-au scris, m-au sunat sau mi-au întins o mână de ajutor. Fiecare mesaj, fiecare gest și fiecare gând bun au însemnat enorm pentru mine și mi-au dat puterea să merg mai departe.
Iar dacă perioada asta mi-a confirmat un lucru, acela este că am o comunitate incredibilă. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine.
De azi… o luăm de la capăt. Împreună.”

Adelina Pestrițu revine în televiziune după 10 ani

Cu un parcurs profesional solid construit în televiziune, entertainment și mediul digital, Adelina Pestrițu revine într-un rol care îi valorifică experiența acumulată de-a lungul anilor în fața camerelor de filmat. După proiecte TV pe care le-a prezentat, dar și după ani în care și-a construit unul dintre cele mai puternice branduri personale din online, Adelina aduce în Burlacii: Foc în Paradis naturalețea, empatia și abilitatea de a crea o conexiune autentică atât cu participanții, cât și cu telespectatorii.

Adelina Pestrițu, primele declarații despre întoarcerea în televiziune

În noul proiect VOYO și PRO TV, Adelina Pestrițu va fi alături de concurenți pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea dragostei, ghidându-i prin momentele-cheie ale experienței și fiind martora unor decizii care le pot schimba complet parcursul. Despre această nouă etapă profesională, Adelina Pestrițu spune:

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar ‘Burlacii: Foc în Paradis’ este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile.”

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Foto: PR, Arhiva ELLE

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