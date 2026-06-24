Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Anunțul făcut de creatoarea de conținut: „O echipă se ocupă de această situație”

Adelina Pestrițu le-a dat o veste neașteptată urmăritorilor săi: nu mai are acces la contul de Instagram. Vedeta spune că încearcă să afle ce s-a întâmplat și speră să își recupereze pagina.

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  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu
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Adelina Pestrițu trece printr-o situație neașteptată în mediul online. Creatoarea de conținut a anunțat că nu mai are acces la contul său de Instagram, platforma pe care comunica frecvent cu comunitatea sa și unde împărtășea atât momente din viața personală, cât și proiecte profesionale.

Adelina Pestrițu a rămas fără cont de Instagram

Creatoarea de conținut a ales să își informeze urmăritorii prin intermediul TikTok, explicând că problema a apărut brusc și că, în prezent, încearcă să afle ce s-a întâmplat. Deși situația este una delicată, Adelina Pestrițu spune că a apelat deja la o echipă care se ocupă de recuperarea contului.

Totodată, ea i-a avertizat pe fani să nu creadă eventualele conturi noi care ar putea apărea în numele ei și le-a transmis că, momentan, singurul loc în care poate fi urmărită este TikTok.

„Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram! De dimineață, când am vrut să îmi verific contul, nu am putut să îl accesez. Nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Am primit câteva notificări, care nu sunt toate clare. O echipă se ocupă de această situație. Până atunci, vreau să vă anunț pe voi că nu mă veți mai găsi pe Instagram. Să nu picați în vreo plasă sau să credeți că am făcut o altă pagină nouă. Doar aici mă veți putea găsi (n.r. pe TikTok). Știu că nu sunt singura care trec prin asta acum, pentru mine nu este prima dată. Înțeleg că este o problemă cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc. Să sperăm că voi reveni cu vești mai bune”, a transmis Adelina Pestrițu, pe TikTok.

Adelina Pestrițu susține că problema nu este una izolată și că mai mulți creatori de conținut s-ar confrunta în această perioadă cu restricții sau suspendări ale conturilor, posibil din cauza noilor sisteme automate de moderare implementate de platformă.

@adelinapestritu

In cazul in care nu ma mai gasiti pe Instagram, sa stiti ca mi-au suspendat contul. DA, si mie! Se lucreaza la aceasta problema si sper sa revin cu vesti bune cat mai curand. Stiu ca nu sunt singura care trece prin asta. Din cate am inteles, noul AI pe care ei il folosesc face ravagii. Nu mi-am facut alta pagina asa ca va rog sa fiti atenti la fake uri. Pastram legatura

♬ original sound – Adelina Pestritu

Nu este un caz izolat

Printre cei afectați se numără și Sînziana Iacob, care a povestit zilele trecute că și-a pierdut contul de Instagram după o decizie a Meta. Creatoarea de conținut a explicat că totul a pornit de la o notificare primită pentru o postare foarte veche.

„Fac acest TikTok pentru prietenii mei de Instagram, care mă caută și nu mă găsesc. Se întâmplă acest lucru, pentru că al meu cont de Instagram a fost închis de prietenii de la Meta. Am primit, ieri, o notificare care îmi spunea că am încălcat regulile comunității cu o postare pe care am făcut-o în 2015, deci acum 11 ani. Era o poză la un afiș. În acel afiș era o fată îmbrăcată în latex. M-am încadrat la tot felul de chestii dubioase. Am contestat decizia, când am primit notificarea că voi fi restricționată o lună. În această lună spuneau că nu mai am voie să postez clipuri și nici reclame, iar job-ul fiind de creator de conținut, vă dați seama că am niște contracte în derulare. Așa că am făcut contestație. După ce au analizat contestația mea,mi-au închis contul definitiv”, a explicat Sînziana Iacob, pe TikTok.

@sinzianaiacob

Ieri contul meu de insta a fost inchis/suspendat….revin cu vesti pe masura ce voi avea…

♬ sunet original – sinzianaiacob

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Foto: Instagram

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