Câți bani a obținut, de fapt, Gabi Tamaș pentru participarea la Survivor România 2026 și câștigarea emisiunii. Marele premiu a fost de 100.000 de euro

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24 de concurenți au început lupta, parte din două triburi – Faimoși și Războinici. Pe parcurs, alți 7 li s-au alăturat, devenindu-le coechipieri și parteneri sau adversari în luptă.

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026

Gabi Tamaș. Lucian Popa. Patricia Vizitiu. Ramona Micu. Ei sunt cei patru concurenți care s-au calificat în Marea Finală Survivor! Doi foști Faimoși și doi foști Războinici au avut parte de două jocuri epuizante, la finalul cărora s-au stabilit cei care vor ajunge la votul publicului.

Ce de-a doua parte a finalei Survivor le-a impus celor trei concurenţi rămaşi condiţia de a acumula 4 victorii pentru a se califica la şansa finală de a obţine premiul de 100.0000 de euro. Gabi Tamaş a fost primul care s-a calificat (de-a lungul competiției a fost protagonistul mai multor momente controversate), urmat de Lucian Popa, care a învins-o pe Patricia Vizitiu la duel, aceasta părăsind competiţia pe locul 3.

Gabi Tamaş şi Lucian Popa au ajuns la capitolul final al competiţiei. Câştigătorul concursului, dar şi al premiului de 100.000 de euro a fost ales prin vot, de către telespectatori, iar show-ul prezentat de Adi Vasile a ajuns astfel la final.

„Au fost peste 30.000 de voturi, iar campionul, cu o diferență clară, este Gabriel Tamaș”, a anunțat Adi Vasile, prezentatorul emisiunii.

Imediat după anunțarea faptului că a câștigat Survivor România 2026, Gabi Tamaș a oferit primele declarații.

„M-am bucurat foarte mult, cum s-au bucurat cei de aici, adică înseamnă că i-am marcat pe toți în bine sau în rău. Știu că au mai fost și controverse, știu că au mai fost și supărări (…) Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi este! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a declarat Gabi Tamaș.

Câți bani ar fi câștigat, de fapt, Gabi Tamaș la Survivor România 2026

Gabi Tamaș este marele câștigător al show-ului Survivor România 2026, la finalul unor luni pline de provocări și momente controversate.

Premiul cel mare al emisiunii Survivor România a fost în valoare de 100.000 de euro, la care se adaugă și sumele pe care fiecare concurent le-a primit pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Însă, suma încasată efectiv va fi mai mică din cauza taxelor. Potrivit regulilor fiscale actuale, există o sumă neimpozabilă de aproximativ 120 de euro, echivalentul a 600 de lei, care se scade din valoarea totală a premiului înainte de calcularea impozitului, scrie Cancan.ro. Astfel, din premiul brut de 100.000 de euro se scade mai întâi suma neimpozabilă de 120 de euro. Astfel rezultă o bază impozabilă de 99.880 de euro. Asupra acestei sume se aplică impozitul de 10%, ceea ce înseamnă o taxă de 9.988 de euro. iar suma care rămâne este de 90.012 euro.

Pe lângă această sumă, se adaugă și banii pe care Gabi Tamaș i-a obținut pentru fiecare etapă de participare la Survivor România. Potrivit presei mondene, fostul fotbalist ar fi primit 2.500 de euro pentru fiecare etapă. Gabi Tamaș a rezistat toate cele 22 de etape, deci s-a ales cu 55.000 de euro (22×2.500 euro).

În total, Tamaș a câștigat 145.012 de euro, o sumă fabuloasă și mult mai mare decât cea obținută după ce a câștigat alături de Dan Alexa show-ul Asia Express.

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Foto: Arhiva ELLE

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