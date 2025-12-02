Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor România, emisiune care va fi difuzată din ianuarie la Antena 1

Luptă. Foame. Epuizare. O nouă dimensiune a reality show-ului care a scris istorie în jurul lumii. Singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. SURVIVOR! Emisiunea care a demonstrat că lupta pentru supraviețuire poate… Scoate fiara din tine. Din ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar Adi Vasile va fi prezentatorul!

Cine este Adi Vasile

Startul filmărilor este tot mai aproape, iar plecarea spre Republica Dominicană se simte tot mai fierbinte! Până la acel moment, aseară, în cadrul Observator 19, cei de acasă au primit cel mai așteptat răspuns – cine va prezenta noul sezon?!

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile este unul dintre cei mai de succes antrenori de handbal din România, iar cea mai mare parte a activității de tehnician a avut-o la clubul CSM București, unde și-a început cariera, în 2014, în calitate de antrenor secund. Din 2019 și până în 2025, acesta s-a aflat la cârma celor de la CSM București, iar în perioada 2021-2022 a fost antrenor al echipei naționale de handbal feminin a României.

Adi Vasile va aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgolile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supra puteri în cele mai grele momente.

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declară Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

Show-ul Survivor s-a mutat la Antena 1

Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii – Antena a anunțat achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume.

Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată, și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro