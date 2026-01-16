Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară

Zvonurile conform cărora Pepe ar urma să devină tată pentru a patra oară circulă din luna noiembrie a anului 2025. Acum, a venit și confirmarea faptului că familia artistului se va mări în curând, pentru că soția lui, Yasmine, a fost surprinsă cu burtica de gravidă.

Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă

Pepe și Yasmine Ody preferă să fie discreți cu povestea lor de dragoste. Cântărețul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă, și mai are un băiețel, pe nume Pepe Jr., din actuala căsătorie cu Yasmine Ody.

Recent, Pepe și soția lui, Yasmine, au fost văzuți de paparazzi într-un mall. Partenera artistului a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere. Amândoi purtau haine lejere, erau relaxați, semn că se bucurau de plimbarea lor prin magazine. Vezi AICI imaginile cu Pepe și soția lui.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

În ceea ce privește educația copiilor săi, Pepe își propune să fie un tată deschis și să mențină o comunicare sinceră cu aceștia.

„Mie mi se pare că este important să fii alături de copiii tăi în fiecare zi, nu doar în prima zi de școală, și în ultima zi din școală, și în orice zi din an. O să fiu genul acela de tată care comunică cu ai săi copii și care are încredere în copiii lui chiar dacă mai greșesc. Așa este în viață, copiii greșesc, dar tu trebuie să îi aduci pe drumul cel bun de fiecare dată. Dar eu am încredere de fiecare dată în copiii mei pentru că noi comunicăm foarte mult”, a adăugat Pepe pentru sursa citată.

Foto: Instagram

