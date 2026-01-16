Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară

Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Familia artistului se va mări în curând.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Pepe și Yasmine (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Zvonurile conform cărora Pepe ar urma să devină tată pentru a patra oară circulă din luna noiembrie a anului 2025. Acum, a venit și confirmarea faptului că familia artistului se va mări în curând, pentru că soția lui, Yasmine, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. 

Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă

Pepe și Yasmine Ody preferă să fie discreți cu povestea lor de dragoste. Cântărețul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă, și mai are un băiețel, pe nume Pepe Jr., din actuala căsătorie cu Yasmine Ody. 

Recent, Pepe și soția lui, Yasmine, au fost văzuți de paparazzi într-un mall. Partenera artistului a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere. Amândoi purtau haine lejere, erau relaxați, semn că se bucurau de plimbarea lor prin magazine. Vezi AICI imaginile cu Pepe și soția lui.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

În ceea ce privește educația copiilor săi, Pepe își propune să fie un tată deschis și să mențină o comunicare sinceră cu aceștia.

„Mie mi se pare că este important să fii alături de copiii tăi în fiecare zi, nu doar în prima zi de școală, și în ultima zi din școală, și în orice zi din an. O să fiu genul acela de tată care comunică cu ai săi copii și care are încredere în copiii lui chiar dacă mai greșesc. Așa este în viață, copiii greșesc, dar tu trebuie să îi aduci pe drumul cel bun de fiecare dată. Dar eu am încredere de fiecare dată în copiii mei pentru că noi comunicăm foarte mult”, a adăugat Pepe pentru sursa citată.

Citește și:
Andreea Marin și fiica ei, Violeta, escapadă împreună la Londra. Ce a dezvăluit prezentatoarea: „Am păstrat, an de an, obiceiul de a călători împreună, doar noi…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an
People
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an
Gina Pistol, copleșită de un gest făcut de fiica ei, Josephine: "Am plâns și de ziua mea"
People
Gina Pistol, copleșită de un gest făcut de fiica ei, Josephine: "Am plâns și de ziua mea"
Elon Musk și Ashley St. Clair, din nou în conflict. Miliardarul cere custodia completă a fiului lor de un an
People
Elon Musk și Ashley St. Clair, din nou în conflict. Miliardarul cere custodia completă a fiului lor de un an
Raluka, imagini superbe din vacanța exotică. Cum se distrează artista în Brazilia
People
Raluka, imagini superbe din vacanța exotică. Cum se distrează artista în Brazilia
Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV: "Nu e ceva care dispare peste noapte"
People
Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV: "Nu e ceva care dispare peste noapte"
Lana Del Rey, gest romantic rar față de soțul ei la un eveniment de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi
People
Lana Del Rey, gest romantic rar față de soțul ei la un eveniment de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi
Libertatea
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste
Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste
Ce se întâmpla în „vila terorii” a lui Julio Iglesias. Acuzațiile grave împotriva cântărețului zguduie Spania
Ce se întâmpla în „vila terorii” a lui Julio Iglesias. Acuzațiile grave împotriva cântărețului zguduie Spania
Cum a reacționat Andra când a aflat că soțul ei, Cătălin Măruță, rămâne fără emisiune la PRO TV: „Mă susține”
Cum a reacționat Andra când a aflat că soțul ei, Cătălin Măruță, rămâne fără emisiune la PRO TV: „Mă susține”
Ego.ro
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
catine.ro
Luna Nouă în Capricorn în ianuarie 2026. Cum se schimbă destinul zodiilor
Luna Nouă în Capricorn în ianuarie 2026. Cum se schimbă destinul zodiilor
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Semne că înaintezi în vârstă mai bine decât crezi, potrivit experților în longevitate
Semne că înaintezi în vârstă mai bine decât crezi, potrivit experților în longevitate
Mai multe din people
Ana Baniciu s-a întors la cursuri. În ce domeniu vrea să activeze artista: "O pasiune mai veche"
Ana Baniciu s-a întors la cursuri. În ce domeniu vrea să activeze artista: "O pasiune mai veche"
People

Ana Baniciu a dezvăluit detalii despre noul curs pe care l-a început.

+ Mai multe
Sean Penn, apariție rară alături de iubita sa, Valeria Nicov. Cum au fost surprinși cei doi
Sean Penn, apariție rară alături de iubita sa, Valeria Nicov. Cum au fost surprinși cei doi
People

Sean Penn și Valeria Nicov au fost surprinși ținându-se de mână în timpul unei sesiuni de cumpărături.

+ Mai multe
Cristina Bălan, dezvăluiri despre relația dintre copiii ei. Cum se înțeleg gemenii Toma și Matei cu sora lor, Nadeea: "Se joacă împreună"
Cristina Bălan, dezvăluiri despre relația dintre copiii ei. Cum se înțeleg gemenii Toma și Matei cu sora lor, Nadeea: "Se joacă împreună"
People

Cristina Bălan dezvăluie detalii despre cum se înțeleg gemenii cu sindromul Down și sora lor mai mică.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC