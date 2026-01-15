Ana Baniciu s-a întors la cursuri. În ce domeniu vrea să activeze artista: „O pasiune mai veche”

La început de an, Ana Baniciu traversează o perioadă de introspecție și redescoperire personală. Departe de concerte și de luminile scenei, cântăreața a decis să investească timp într-o pasiune mai veche, una care o leagă profund de copilărie și de amintirea mamei sale. Cu doar câteva zile înainte de a împlini 33 de ani, pe 28 ianuarie, artista a ales să se întoarcă la lucruri care o echilibrează și o definesc.

Ana Baniciu a început un nou curs

Artista le-a povestit urmăritorilor din mediul online că s-a înscris la un curs de bijuterie, unde învață să lucreze cu metale prețioase și să creeze piese de la zero. Entuziasmul ei a fost vizibil, iar experiența este pentru ea mai mult decât un simplu hobby, este o formă de terapie și reconectare emoțională.

„M-am înscris la un curs și în următoarele două săptămâni fac asta. Este o bucurie de-a mea și o pasiune mai veche, care mă apropie așa cumva, de mine, de copilăria mea, de maică-mea și mă face să înțeleg niște lucruri. Sunt la un curs de bijuterie”, a povestit ea pe Insta Story.

Ana Baniciu a împărtășit și primele rezultate ale muncii sale. Într-o postare recentă, cântăreața a arătat prima bijuterie realizată integral de ea: un inel din aur, creat pas cu pas, sub îndrumarea profesorilor de la curs. Artista a explicat că aceste zile sunt dedicate în totalitate atelierului, unde petrece ore întregi experimentând și învățând.

„Învăț care e treaba cu aurul, cu argintul, cum se manipulează. Astăzi am făcut un inel de la zero, mă rog, ieri și azi. Ca să știți cu ce mă ocup eu în perioada asta. Până săptămână viitoare sunt la curs de dimineață până seară”, a transmis artista.

Artista, despre pasiunea pentru bijuterii

Pasiunea pentru bijuterii nu este deloc întâmplătoare. Ana Baniciu a vorbit de mai multe ori despre cât de mult prețuiește accesoriile de calitate și despre modul în care le privește nu doar ca elemente de stil, ci și ca investiții pe termen lung. Într-un interviu mai vechi, ea a explicat că piesele valoroase din colecția sa reprezintă inclusiv o formă de siguranță.

„Am niște bijuterii care sunt scumpe și sunt câteva. Dacă vine războiul… Cred că bijuteriile sunt o investiție pe termen lung. Un ceas mișto e o investiție clară, dacă îl iei de unde trebuie îi și crește valoarea. Așa gândesc eu. Sunt niște chestii pe care le țin pe mine și dacă trebuie să fug, am fugit”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Ego.

Ana Baniciu, despre viața de familie

Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris.

Ana Baniciu a fost sinceră și a făcut mărturisiri despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de Edy Kovacs. Artista și soțul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru CANCAN.RO

Foto: Instagram

