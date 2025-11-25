Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina. De ce a concediat-o: „A fost cea mai bună lecție pe care…”

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că românca Anastasia Soare, supranumită „regina sprâncenelor” la Hollywood, a consolidat în timp un imperiu în industria frumuseții, inovând și dezvoltând produse profesionale specializate.

Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina

Anastasia Soare, în vârstă de 67 de ani. dezvăluie tuturor povestea ei impresionantă de viață într-o carte care s-a lansat și pe piața din România. În cadrul conferinței de presă organizată pentru lansarea cărții ei, „Conturul unui vis”, antreprenoarea a vorbit despre cea mai valoroasă lecție de viață pe care i-a dat-o fiicei sale, Norvina.

„Întârzia des la serviciu. Era foarte tânără, seara se ducea cu prietenele la club, și am dat-o afară. Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut. Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon, să-i împrumut niște bani, că nu avea bani să-și plătească chiria. Bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut, pentru că îmi doream extraordinar de mult să se întoarcă, era foarte bună în ceea ce făcea. N-am vrut să o rog eu, am vrut să mă roage ea pe mine. Și după vreo două ore de stat la salon și așteptat să-i dau bani împrumut, i-am zis că nu-i pot da suma respectivă, dar că-i pot da încă o șansă. O șansă cu reguli diferite, pe care a fost obligată să le respecte! A fost cea mai bună lecție pe care i-am dat-o. Ea a început să lucreze pentru mine încă de când era în liceu, lucra cu jumătate de normă la recepție. Și-a câștigat banii pentru că nu îi dădeam prea mult de cheltuială, nu am răsfățat-o”, a povestit Anastasia Soare.

În cartea sa, Anastasia Soare își face publică povestea fabuloasă despre cum a reușit să construiască o afacere de beauty de succes, bazată pe tehnici inovatoare și produse destinate sprâncenelor.

Anastasia Soare își dorește ca prin această carte să ofere și altora motivația de care au nevoie pentru a-și urma visul și de a crede în forțele proprii, chiar și atunci când nu au deloc parte de susținerea celor din jurul lor.

„RAISING BROWS este povestea mea, dar este și pentru oricine s-a confruntat cu obstacole și a îndrăznit să viseze măreț. De la începuturi umile ca imigrantă în urmărirea Visului American, până la stăpânirea meșteșugului meu și revoluționarea industriei frumuseții alături de Anastasia Beverly Hills, am învățat că succesul nu înseamnă doar talent – ci și muncă asiduă, rezistență și încredere în tine. Am scris această carte pentru a împărtăși greșelile de milioane de dolari, lecțiile învățate cu greu, victoriile și cum să crezi în posibil – chiar și atunci când totul pare imposibil. Către fiecare antreprenor, fiecare visător și oricine este gata să înceapă: Nu lăsa gândirea limitată să-ți limiteze oportunitățile – există o persoană în tine care explodează să lase o amprentă asupra lumii. Știu că ești unul dintre ei. Circumstanțele tale nu-ți definesc destinul. Dacă poți visa, poți fi acel lucru – ești capabil de măreție!”, a transmis Anastasia Soare într-o postare pe Instagram.

Anastasia Soare, poveste fabuloasă de viață

Anastasia Soare s-a născut în România și a emigrat în SUA la vârsta de 32 de ani, în 1989, ca mamă singură. Și mama ei, Victoria, avusese o mică afacere încă din anii ’70, un atelier de croitorie, contrazicând standardele vremii și tradițiile comunității macedonene.

În Statele Unite, Anastasia Soare a lucrat ca esteticiană pentru o vreme, iar de la deschiderea salonului propriu de înfrumusețare, Anastasia Beverly Hills Salon, în anul 1997, a conturat figurile unor supermodele ca Cindy Crawford, Naomi Campbell, Stephanie Seymour, continuând mai apoi cu Jennifer Lopez și o mulțime de alte celebrități, printre care Kim Kardashian și Michelle Obama. Teoria ei privind proporția (dar și un plan de business bine pus la punct) i-au adus rapid celebritatea. Teoria Anastasiei se bazează pe regula proporției de aur, populară încă din Renaștere, ca replicând proporțiile ideale ale naturii. Acest concept simplu a fost utilizat de-a lungul timpului de Anastasia pentru a contura sprâncenele vedetelor, iar tehnica eficientă a făcut-o celebră în toată lumea. Anastasia și-a patentat tehnica (Golden Ratio Eyebrow Shaping Method) ce a devenit astăzi un standard într-o industrie preocupată permanent de inovație.

A urmat apoi lansarea unei game specializate de produse pentru îngrijirea sprâncenelor (în 1999 în propriul salon, și în 2000 în 20 de magazine Nordstrom), o mișcare revoluționară, dat fiind că în acel moment nu existau astfel de produse. Inovația propusă de Anastasia Soare a lansat un trend uriaș – astăzi, cele mai multe branduri de cosmetice au în portofoliu astfel de game. Mai târziu, împreună cu fiica ei, Claudia Soare, Anastasia a dezvoltat alte produse, iar multe dintre ele au devenit repere pentru specialiștii industriei frumuseții.

