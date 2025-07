Anastasia Soare, în vacanță cu fiica ei și Sofia Vergara. Unde se distrează vedetele

Anastasia Soare, antreprenoarea de origine română cunoscută drept fondatoarea brandului „Anastasia Beverly Hills”, petrece o vară de neuitat în compania unor prieteni celebri, într-o locație specială din Europa, dedicată relaxării și distracției.

Anastasia a ales Sardinia, una dintre cele mai luxoase destinații din Italia, pentru această escapadă. Alături de ea se află actrița Sofia Vergara, fiica sa, Norvina, și un grup restrâns de prieteni apropiați.

Această vacanță coincide cu aniversarea Sofiei Vergara, care a împlinit 53 de ani și a ales să sărbătorească într-un cadru liniștit, departe de tumultul Hollywood-ului. Pe rețelele sociale au fost postate mai multe imagini ce reflectă atmosfera festivă: decoruri elegante, apariții spectaculoase, mese bogate și momente de relaxare alături de cei dragi.

O fotografie publicată de Anastasia pe rețelele sociale le surprinde pe Norvina Soare, Sofia Vergara și pe însăși Anastasia, toate purtând ținute de seară care se potrivesc perfect cu peisajul mediteranean rafinat. Norvina este îmbrăcată într-o rochie mini albă cu imprimeuri florale negre stilizate, accesorizată cu sandale argintii cu platformă și păr în nuanțe pastel. Sofia strălucește într-o rochie midi albă fără bretele, care îi pune în valoare silueta, completată de sandale aurii și o geantă mini verde pastel, adăugând o notă fresh și estivală. Anastasia poartă un costum alb cu dungi subțiri negre, accesorizat cu o floare roșie supradimensionată prinsă la rever, plus o poșetă neagră și sandale argintii, oferind ținutei un aer dramatic și elegant.

Plecată în Statele Unite în 1989, la vârsta de 32 de ani, Anastasia și-a clădit o afacere impresionantă, iar averea ei a fost estimată de Forbes la 1,2 miliarde de dolari. Într-un interviu acordat emisiunii „Teo Show”, ea a vorbit despre rutina sa zilnică:

„Mă trezesc la șapte și jumătate în fiecare zi și bineînțeles că îmi controlez e-mail-urile și Instagramul, apoi fac gimnastică, beau două cafele, fără zahăr, și nu mănânc până la patru sau cinci. Am un shake cu vitamine și proteine, mai mănânc câteodată fructe, dar dacă nu mănânc nu e nicio problemă”. De asemenea, a dezvăluit secretul succesului său: „Am vrut să fiu cea mai bună în ceea ce am făcut. Și am lucrat intens, am stat focusată, am fost foarte determinată de ajunge cea mai bună în ceea ce fac”.