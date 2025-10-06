Ana Baniciu, declarații sincere despre operațiile estetice: „Nu judec absolut deloc”

Ana Baniciu a vorbit deschis despre felul în care privește operațiile estetice. Artista nu s-a ferit să își expună părerea despre astfel de intervenții.

Ana Baniciu, sinceră în legătură cu operațiile estetice

În cadrul unui interviu, Ana Baniciu a vorbit fără rețineri despre operațiile estetice. La vârsta de 30 de ani, artista a apelat la o operație de rinoplastie, astfel că nu este împotriva acestor îmbunătățiri de ordin estetic. Pentru moment, cântăreața nu mai are în plan nicio intervenție.

„Nu, eu mai fac anumite retușuri odată, din când în când, dar nu. Nu am de gând să mai fac ceva major niciodată, adică nu, nu mă gândesc la nimic, nici la sâni, nici la nimic. Pur și simplu mă las așa, să îmbătrânesc frumos”, a spus Ana Baniciu pentru cancan.ro.

De asemenea, Ana Baniciu a completat cu faptul că fiecare decide ce anume face cu propriul corp.

„N-am nicio treabă. Fiecare se poartă așa cum își dorește, fiecare trebuie să aibă încredere în el și dacă se simte bine așa în pielea lui în felul ăsta, e treaba fiecăruia. Nu judec absolut deloc. Fiecare cu bubele lui, știi cum e. Da, fiecare e cu treaba lui.”

Ana Baniciu și soțul ei, decizie importantă în privința fiului lor

Ana Baniciu formează un cuplu alături de Edy Kovacs. Cei doi s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris.

Ana Baniciu a povestit cum a decurs vacanța din Grecia împreună cu soțul ei și băiețelul lor. Cântăreața a dezvăluit că este prima lor escapadă în această formulă, astfel că această călătorie va fi una de ținut minte pentru ei.

„Abia ce ne-am întors din Grecia acum câteva zile. Am fost în prima noastră vacanță de după sarcină și după ce am născut. Am așteptat până când copilul merge pe picioarele lui. Ni s-a părut că acum e momentul în care putem pleca, atât noi, cât și el. A fost prima noastră vacanță. N-am mai plecat până acum, noi fără el nu plecăm. A fost superb, am luat decizia corectă”, a spus Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Ana Baniciu a mai spus că vacanța a fost de vis, iar fiul ei, Aris, s-a distrat de minune, motiv pentru care acum ea și soțul ei sunt dornici să repete experiența, dar într-o altă destinație.

„Am mers cu mașina, ca să putem căra toată casa. A fost foarte, foarte bine, ne-am distrat. Copilul a fost minunat. Abia îi obosești pe copii, așadar băgați-i la înot, la tot ce se poate, pentru că vor dormi mult la prânz. S-a distrat la maximum, i-a plăcut foarte mult, la el când e apă în joc e cel mai bucuros. La prânz ne-a lăsat și pe noi să ne distrăm, dormea câte trei ore, iar noi ne puteam face de cap, puteam să înotăm, după care venea el, iar apoi ne distram alături de el. Acum am prins curaj pentru a doua vacanță. Ne dorim să mai avem vacanțe împreună, dar momentan mai avem și treabă.”

Foto: Instagram

