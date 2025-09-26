Motivul pentru care Ana Baniciu a fost amendată. Totul a pornit de la un cadou primit de la soțul ei: „Era 1 noaptea, eram cu prietenii mei…”

Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2024. Artista a născut un băiețel, iar ea și soțul ei, Edy Kovacs, au ales un nume special pentru el, și anume Aris.

Ana Baniciu, amendată cu 1.200 de lei

Ana Baniciu a avut parte de o experiență neplăcută, chiar în centrul Bucureștiului. Artista a povestit totul cu umor, însă amenda pe care a primit-o nu a fost deloc una neglijabilă.

Cântăreața a dezvăluit că soțul ei i-a făcut cadou un mijloc de transport inedit, mai exact o trotinetă electrică, pe care o folosește destul de des pentru deplasările prin Capitală. Însă, după ce a mers la concertul celebrei Jennifer Lopez, Ana Baniciu a băut o bere, susținând că nu cunoștea faptul că legislația interzice consumul de alcool chiar și atunci când circuli cu o trotinetă electrică.

Grupul din care făcea parte a fost oprit de Poliția Rutieră, iar, la finalul verificărilor, artista a primit o amendă de 1.200 de lei.

„Mi-a cumpărat soțul un automobil și anume o trotinetă electrică cu care mă deplasez cu mare mândrie. Nu am voie să beau. M-a prins poliția la filtru și mi-a dat amendă 1.200 de lei pentru că băusem o bere și eu nu știam. Fusesem la concert la Jennifer Lopez și am băut o bere. Nu am chemat taxiul și am zis să ne îndepărtăm și să mergem cu trotinetele. Ne-a oprit și am făcut show. Au cerut permisul, dar nu ai voie să consumi alcool. Într-adevăr, poți să faci un accident, dar eu nu eram un pericol. Era 1 noaptea, eram cu prietenii mei cărora le-am spus să plecăm, dar a rămas doar unul. Prietenul acesta nu voia să sufle în fiolă, eu am suflat, totul în regulă. Le-am spus să-mi dea un avertisment, că am copil acasă, mă duc acasă la copilul meu”, a povestit Ana Baniciu la podcastul moderat de Horia Brenciu.

Ana Baniciu și soțul ei, decizie importantă în privința fiului ei

Ana Baniciu a povestit cum a decurs vacanța din Grecia împreună cu soțul ei și băiețelul lor. Cântăreața a dezvăluit că este prima lor escapadă în această formulă, astfel că această călătorie va fi una de ținut minte pentru ei.

„Abia ce ne-am întors din Grecia acum câteva zile. Am fost în prima noastră vacanță de după sarcină și după ce am născut. Am așteptat până când copilul merge pe picioarele lui. Ni s-a părut că acum e momentul în care putem pleca, atât noi, cât și el. A fost prima noastră vacanță. N-am mai plecat până acum, noi fără el nu plecăm. A fost superb, am luat decizia corectă”, a spus Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Ana Baniciu a mai spus că vacanța a fost de vis, iar fiul ei, Aris, s-a distrat de minune, motiv pentru care acum ea și soțul ei sunt dornici să repete experiența, dar într-o altă destinație.

„Am mers cu mașina, ca să putem căra toată casa. A fost foarte, foarte bine, ne-am distrat. Copilul a fost minunat. Abia îi obosești pe copii, așadar băgați-i la înot, la tot ce se poate, pentru că vor dormi mult la prânz. S-a distrat la maximum, i-a plăcut foarte mult, la el când e apă în joc e cel mai bucuros. La prânz ne-a lăsat și pe noi să ne distrăm, dormea câte trei ore, iar noi ne puteam face de cap, puteam să înotăm, după care venea el, iar apoi ne distram alături de el. Acum am prins curaj pentru a doua vacanță. Ne dorim să mai avem vacanțe împreună, dar momentan mai avem și treabă.”

