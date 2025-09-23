Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Am trecut prin niște situații dificile..”

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu are un nou iubit

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Daciana Sârbu a postat câteva imagini în care apare în compania noului său partener la un eveniment. Elegantă, într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Daciana a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, însă gestul de a se afișa oficial la brațul acestuia demonstrează că relația celor doi este una destul de puternică.

Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a fost întrebată dacă își dorește să se recăsătorească după divorțul de Victor Ponta.

„N-am planuri și nu mi se pare că e ceva ce poți să stabilești. Repet: viața e atât de frumoasă și totuși ciudată, încât nu cred că poți să spui. (…) mă bucur de toate momentele din viața mea și atunci când nu sunt bine, încerc să gestionez acele situații pe măsură ce apar”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Antreprenoarea a precizat că este foarte fericită cu viața ei în acest moment, chiar dacă a trecut recent printr-un divorț.

„Sunt foarte bine și cred că am ajuns cumva să fiu în acest echilibru, pentru că am trecut prin niște situații dificile. Mi-am dat mai multă atenție, am lucrat cu mine și cred că nu ai cum să ajungi la acest echilibru decât dacă ieși cumva din zona. Nu știu, e un clișeu asta cu zona de confort, dar așa e, zona ta în care credeai că ești bine, dar nu erai. Și când se întâmplă ceva, indiferent că e personal, profesional, reușești să privești lucrurile din afară și să-ți dai seama că trebuie să faci schimbări începând cu tine și e un proces. Nu reușesc să mențin acest echilibru permanent, evident, că lucrurile în viață așa sunt: se întâmplă, se schimbă, mai vin și situații pe care nu le dorești, dar mă simt mult mai așezată și mai bine cu mine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit

O prezență activă pe rețelele de socializare, Daciana Sârbu și-a surprins fanii cu un mesaj cu subînțeles cu privire la valul de comentarii legate de noua prezență masculină din viața ei.

Ea a distribuit un mesaj pe Instagram prin care dă de înțeles că în prezent este fericită și că nu se justifică în viața celorlalți pentru ce trăiește.

„Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, este postarea distribuită de Daciana Sârbu, pe Instagram.

Foto: Arhiva ELLE

