Daciana Sârbu face primele declarații despre relația cu noul ei partener, Alex Ghionea: "Toate lucrurile pe care le expun în viața mea..."

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu are un nou iubit

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Daciana Sârbu a postat câteva imagini în care apare în compania noului său partener la un eveniment. Elegantă, într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Daciana a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, însă gestul de a se afișa oficial la brațul acestuia demonstrează că relația celor doi este una destul de puternică.

Daciana Sârbu, primele declarații despre relația cu noul ei partener

Potrivit informațiilor apărute în presă, numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a vorbit despre noua ei relație, surprinsă fiind de interesul mare pe care presa și publicul l-au arătat vieții sale personale.

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a declarat Daciana pentru Click.

Antreprenoarea a mărturisit că se află într-un moment extraordinar al vieții sale și și-a găsit echilibru.

„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit

O prezență activă pe rețelele de socializare, Daciana Sârbu și-a surprins fanii cu un mesaj cu subînțeles cu privire la valul de comentarii legate de noua prezență masculină din viața ei.

Ea a distribuit un mesaj pe Instagram prin care dă de înțeles că în prezent este fericită și că nu se justifică în viața celorlalți pentru ce trăiește.

„Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, este postarea distribuită de Daciana Sârbu, pe Instagram.

Foto: Arhiva ELLE

