Daciana Sârbu, detalii despre viața amoroasă după divorțul de Victor Ponta: „Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt"

Daciana Sârbu a recunoscut că este pregătită de o nouă relație după divorțul de Victor Ponta.

Daciana Sârbu, detalii despre viața amoroasă după divorțul de Victor Ponta: "Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt"

Daciana Sârbu privește cu seninătate viitorul după divorțul de Victor Ponta și vorbește deschis despre procesul de vindecare emoțională și redescoperire a iubirii. Fosta soție a fostului premier subliniază că despărțirea nu este un eșec, ci o etapă naturală, încheiată cu recunoștință pentru anii petrecuți împreună.

Daciana Sârbu, despre viața după divorț

Căsătoriți timp de 19 ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta au format unul dintre cele mai vizibile cupluri din politica românească, crescând împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică, Andrei – fiul lui Victor dintr-o relație anterioară, și Maria, fetița adoptată. După o perioadă în care au fost văzuți separat la diverse evenimente, cei doi au confirmat oficial divorțul în primăvara anului 2025.

Despre cum a depășit despărțirea și cum și-a păstrat echilibrul, Daciana Sârbu a explicat în podcastul Shero al Alessandrei Stoicescu:

„Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eșec și să vezi că au fost ani foarte frumoși și că a fost o etapă care s-a încheiat și că nu e eșecul vieții tale că nu ai dus la bun sfârșit. Și nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape și profesionale, și personale, toată viața te duci pe tine și atât. Și ar fi preferabil să fii bine cât poți, iar atunci când nu ești bine într-un context, într-o relație, într-o căsnicie, să faci ceva să oprești, pentru că acel ‘nu mi-e bine’ la un moment dat se vede din toate punctele de vedere și sunt situații în care ajungi să te și îmbolnăvești. (…) Da, e această presiune, care de fapt, real, când ești tu cu tine nu contează. Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt la orice vârstă și oricum. Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc și să fiu bine.”

Cum a gestionat divorțul

Daciana Sârbu a mai dezvăluit că a reușit să gestioneze separarea cu discreție. Deși totul a fost în atenția publică, a așteptat o perioadă să se liniștească lucrurile. Tot ea mai spune că în căsnicia cu Victor Ponta nu au existat situații excepționale care să ducă la divorț.

„Am gestionat (divorțul, n.r.) cu un an înainte, cumva, și faptul că după un an a fost și public… am așteptat să treacă valul știrii şi cam atât. A fost mult mai ușor că în toată perioada asta nu s-a aflat și nu s-a aflat pentru că noi am fost în acest echilibru și ne-am sfătuit și ne-am coordonat. De obicei, se află când unul dintre parteneri se plânge sau face ceva. În cazul nostru, nu s-a întâmplat asta și atunci faptul că a apărut știrea după un an era doar o știre.”

Întrebată despre reacția copiilor lor, Daciana a explicat că relația cu fetele nu a fost afectată:

„Nu s-a schimbat viața, din fericire suntem norocoase că nu suntem în situaţia în care să avem vreun război, să fim în conflict, să ne urâm… Maria (n. red. fetița adoptată) petrece la fel de mult timp cu noi, se bucură de momentele în care e doar cu el mai mult acum şi l-a câștigat pentru ea pentru o perioadă mai lungă.”

Foto: Arhiva ELLE

