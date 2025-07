Cum le-au spus Daciana Sârbu și Victor Ponta celor două fiice de divorț. Ce a dezvăluit antreprenoarea: „Am fost foarte deschiși”

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu a povestit recent, în cadrul unui interviu, că ea și Victor Ponta nu au luat brusc decizia de a divorța, astfel că au avut timp pentru a discuta cu fiicele lor despre schimbarea care va avea loc în viața lor. Antreprenoarea a menționat că ea și fostul premier au în prezent o relație civilizată.

În 2020, Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat-o pe nume Maria, care atunci avea 6 ani. Înainte de a face acest pas, antreprenoarea și politicianul s-au consultat cu Irina, fiica pe care o au împreună, și cu Andrei, băiatul pe care Victor Ponta îl are din mariajul anterior. Procesul birocratic nu a fost deloc simplu. A fost nevoie de doi ani pentru evaluare, dar trecerea pe lista pentru copiii greu adoptabili a grăbit întâlnirea cu Maria.

„Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria.”